Novela o podnikání v cestovním ruchu může poškodit hostitele v Česku, tvrdí Airbnb

Novela zákona o podnikání v cestovním ruchu může poškodit poskytovatele krátkodobého ubytování v Česku. Řekla to Gosia Kacprzyková, manažerka veřejné politiky pro střední a východní Evropu ve společnosti Airbnb, která krátkodobá ubytování nabízí.

S českou stranou chce firma podle Kacprzykové pokračovat v konstruktivním dialogu, cílem by ale měla být vyvážená pravidla, uvedla.

Obce a města v Česku by v důsledku novely zákona mohly určit maximální počet dní v roce a také období, kdy bude, či nebude možné v bytech, které se nachází v bytových domech, nabízet krátkodobá ubytování přes on-line platformy, jako je například i Booking.

Měly by ale možnost také stanovit maximální počet metrů čtverečních na jednu ubytovanou osobu, uvedla v pondělí ředitelka odboru cestovního ruchu na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) Silvia Doušová.

"Chceme spolupracovat s lídry v České republice na jasných a přiměřených pravidlech, která vyváží výhody poskytování krátkodobých pronájmů ubytování s ochranou místních komunit. Regulaci vítáme, ale obáváme se, že ustanovení umožňující místním úřadům zavádět omezení bez řádného odůvodnění, by mohlo poškodit místní hostitele," řekla Kacprzyková.

Své výhrady v pondělí vyjádřila také Česká asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí (ČAPUS). Česká úprava podle ní především výrazně přesahuje evropské nařízení, na které novela podle MMR reaguje.

"Podporujeme plnou aplikaci evropského nařízení, protože to se zaměřuje na sběr relevantních dat. To samo o sobě stačí. Není třeba jít nad rámec a zavádět přehnané regulace, které lidem omezí práva nakládat se svým majetkem," uvedl místopředseda ČAPUS Jiří Krejčí.

Novela zákona má také zavést elektronický systém e-Turista, kde se budou muset poskytovatelé ubytování registrovat. Systém pak hostitelům přidělí registrační číslo, které budou mít povinnost uvádět u každé nabídky.

MMR si tak od systému slibuje zejména lepší přehled o počtu nabízených krátkodobých ubytování přes on-line platformy a s tím související větší výběr z poplatku z pobytu, který jde obcím, a na dani z příjmu. Registr bude podle MMR nejdříve asi půl roku fungovat ve zkušebním režimu, ostré spuštění se plánuje na 1. července příštího roku.

Méně bytů pro bydlení

Omezit krátkodobá ubytování by obce a města v Česku mohly podle Doušové od druhé poloviny května 2026. MMR dlouhodobě upozorňuje na to, že krátkodobá ubytování přes on-line platformy snižují nabídku bytů pro bydlení, čímž vzniká tlak na zvyšování nájemného.

Kontrola toho, zda je v bytě poskytováno krátkodobé ubytování, by podle Doušové měla v prvé řadě být na on-line platformě. "Pokud někdo bude přes ně chtít dát inzerát, tak bude muset mít to registrační číslo, takže tím pádem se automaticky musí zaregistrovat a my (MMR) to následně uvidíme," řekla v pondělí. Za nedodržování pravidel bude podle ní platformám hrozit pokuta až deset milionů korun.