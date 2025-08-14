Klobásový svár u sousedů. Země se přou, kde se dřív prodával bratwurst

Ekonomika

Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se přou o to, ze které z nich pochází slavný bratwurst, tedy klobása určená k opékání nebo grilování.
Britská veřejnoprávní stanice BBC uvádí, že dosud se k prvenství hrdě hlásila hospoda Wurstkuchl umístěná nedaleko románského Kamenného mostu v bavorském Řezně (Regensburgu). Nyní ovšem historici v durynské metropoli Erfurtu náhodně našli dokument, který se o klobáskách zmiňuje a podle kterého se na východě Německa opékaly o více než 100 let dříve než v Bavorsku.

Hospoda Wurstkuchl se označuje za "nejstarší stánek s bratwursty na světě", jehož tradice údajně sahá do roku 1378. Ovšem dokument z roku 1269, na který se odkazují erfurští historici, zmiňuje lidi, kteří si pronajali budovu, kde byl i stánek pro opékání masa a jistá obdoba grilovací pánve. Považují to za možný doklad toho, že nejstarší stánek s opékanými klobásami byl v Erfurtu. Doposud se za první zmínku o opékaných klobásách v Durynsku považoval dokument z roku 1404, v němž se píše o "groši za střívka na bratwurst".

Řezenské hospodě Wurstkuchl je podle všeho tento spor "buřt" a pyšní se tím, že receptura se od středověku příliš nezměnila. Klobásky se vyrábějí z šunky, podávají se zelím kvašeným ve vlastních sklepech a hořčicí vyráběnou podle historické receptury. Hostinská z Wurstkuchlu Alexandra Meierová tento týden Bavorskému rozhlasu řekla, že lidé její podnik vyhledávají kvůli kvalitě výrobků. "Nemyslím si, že by si lidé řekli, že k nám nebudou chodit, protože náš podnik je druhý nejstarší," uvedla.

Není to poprvé, kdy se v Německu rozhořel spor o bratwurst. V minulosti se s Řeznem o to, kde se klobásky prodávaly dříve, přel Norimberk. Nakonec padlo rozhodnutí ve prospěch Řezna, píše BBC.

 
