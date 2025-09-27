Ironie? Agentury Fitch a Moody's zvýšily rating Španělska nejvýše od roku 2012

Agentura Bloomberg napsala, že u Moody's má nyní Španělsko známku A3 a u Fitch A, což značí vyšší střední kvalitu. Před dvěma týdny zlepšila rating Španělska také třetí z velkých ratingových společností, S&P Global Ratings.
V době hluboké dluhové krize eurozóny se přitom rating země propadl jen jeden stupeň nad neinvestiční, tzv. junk úroveň. Nyní se však situace obrací a Španělsko spolu s dalšími hlavními protagonisty této krize z jižní Evropy, od Řecka po Itálii, vykazuje stabilně rostoucí trend. Mezitím se předmětem spekulací na finančních trzích staly politická nestabilita a problémy s rozpočtem ve Francii.
Podle agentury Bloomberg je to ironií, protože současná patová situace ve španělském parlamentu je spíše příkladem nefunkčnosti. Od nerozhodných voleb v roce 2023 se vláda premiéra Pedra Sáncheze snaží prosadit důležité zákony a nedaří se jí získat v parlamentu dostatek hlasů pro schválení rozpočtu.
Fitch na patovou politickou situaci upozornil, dodal ale, že se nezdá, že by politická nestabilita brzdila růst země. Od roku 2021 předstihuje Španělsko ostatní velké ekonomiky, a to díky cestovnímu ruchu, nízkým cenám energií a výdajům domácností. Hrubý domácí produkt (HDP) by měl letos vzrůst o 2,6 procenta, což je více než dvojnásobek očekávaného růstu eurozóny, který má činit 1,4 procenta.
Jednou z přetrvávajících slabostí Španělska je jeho obrovský objem úvěrů. Podle centrální banky činil veřejný dluh na konci července 102,3 procenta HDP. Od pandemie nemoci covid-19 však klesá, v té době stoupl až na 124,2 procenta.
"Tři zvýšení ratingu za pouhé dva týdny svědčí o důvěře v náš růst a dobré vyhlídky naší ekonomiky," uvedl ministr hospodářství Carlos Cuerpo. "Přiláká to mnohem více investorů k našim emisím dluhopisů."
Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.