Ekonomika

Ironie? Agentury Fitch a Moody's zvýšily rating Španělska nejvýše od roku 2012

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Ratingové agentury Moody's Ratings a Fitch Ratings zvýšily hodnocení úvěrové spolehlivosti Španělska o jeden stupeň na nejvyšší známku od roku 2012. Podle agentur se ekonomická síla Španělska zlepšuje a odolnost ekonomiky se zvyšuje díky vyváženějšímu růstovému modelu, zlepšení trhu práce a posílení bankovního sektoru.
Španělský premiér Pedro Sánchez.
Španělský premiér Pedro Sánchez. | Foto: Reuters

Agentura Bloomberg napsala, že u Moody's má nyní Španělsko známku A3 a u Fitch A, což značí vyšší střední kvalitu. Před dvěma týdny zlepšila rating Španělska také třetí z velkých ratingových společností, S&P Global Ratings.

V době hluboké dluhové krize eurozóny se přitom rating země propadl jen jeden stupeň nad neinvestiční, tzv. junk úroveň. Nyní se však situace obrací a Španělsko spolu s dalšími hlavními protagonisty této krize z jižní Evropy, od Řecka po Itálii, vykazuje stabilně rostoucí trend. Mezitím se předmětem spekulací na finančních trzích staly politická nestabilita a problémy s rozpočtem ve Francii.

Podle agentury Bloomberg je to ironií, protože současná patová situace ve španělském parlamentu je spíše příkladem nefunkčnosti. Od nerozhodných voleb v roce 2023 se vláda premiéra Pedra Sáncheze snaží prosadit důležité zákony a nedaří se jí získat v parlamentu dostatek hlasů pro schválení rozpočtu.

Související

Španělsko by mělo kvůli účasti Izraele bojkotovat Eurovizi, uvedl ministr kultury

Eurovize 2025, Melody

Fitch na patovou politickou situaci upozornil, dodal ale, že se nezdá, že by politická nestabilita brzdila růst země. Od roku 2021 předstihuje Španělsko ostatní velké ekonomiky, a to díky cestovnímu ruchu, nízkým cenám energií a výdajům domácností. Hrubý domácí produkt (HDP) by měl letos vzrůst o 2,6 procenta, což je více než dvojnásobek očekávaného růstu eurozóny, který má činit 1,4 procenta.

Jednou z přetrvávajících slabostí Španělska je jeho obrovský objem úvěrů. Podle centrální banky činil veřejný dluh na konci července 102,3 procenta HDP. Od pandemie nemoci covid-19 však klesá, v té době stoupl až na 124,2 procenta.

Související

Itálie a Španělsko vyslaly válečné lodě na pomoc flotile plující do Pásma Gazy

španělsko, loď 'Furor', pomoc, Global Sumud Flotilla

"Tři zvýšení ratingu za pouhé dva týdny svědčí o důvěře v náš růst a dobré vyhlídky naší ekonomiky," uvedl ministr hospodářství Carlos Cuerpo. "Přiláká to mnohem více investorů k našim emisím dluhopisů."

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.

 
Mohlo by vás zajímat

Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká

Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká

Už to sviští. Řidičům se otevřely dva nové úseky dálnice

Už to sviští. Řidičům se otevřely dva nové úseky dálnice

Bojem za spalovací motory Češi kopou hrob našemu průmyslu, říká šéf českého Siemensu

Bojem za spalovací motory Češi kopou hrob našemu průmyslu, říká šéf českého Siemensu

Nulový finanční polštář má skoro pětina Čechů. Průzkum pitval (nejen) úspory

Nulový finanční polštář má skoro pětina Čechů. Průzkum pitval (nejen) úspory
ekonomika Aktuálně.cz zahraničí Obsah Španělsko rating Moody's Fitch

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Rozpusťte strany STAN a TOP 09, navrhuje vládě SPD. Argumentuje Dozimetrem

Rozpusťte strany STAN a TOP 09, navrhuje vládě SPD. Argumentuje Dozimetrem

Opoziční hnutí SPD podalo vládě podnět k rozpuštění vládních stran STAN a TOP 09. Zdůvodňuje to korupční kauzou Dozimetr.
před 12 minutami
Rusové jásají. První jejich sportovci se můžou vrátit do závodů s vlajkou a hymnou

Rusové jásají. První jejich sportovci se můžou vrátit do závodů s vlajkou a hymnou

Mezinárodní paralympijský výbor na generálním shromáždění v Soulu zrušil suspendaci Ruska a Běloruska.
před 19 minutami
Útok nožem na generála, převoz na operaci. Špičky armády řeší nebezpečný incident

Útok nožem na generála, převoz na operaci. Špičky armády řeší nebezpečný incident

Velmi blízký kolega Karla Řehky a jeho souputník ze speciálních sil v pátek skončil po útoku nožem na operačním sále.
Aktualizováno před 49 minutami
"Nesestřelili jsme je." Dánsko hlásí nový incident s drony nad vojenským letištěm

ŽIVĚ
"Nesestřelili jsme je." Dánsko hlásí nový incident s drony nad vojenským letištěm

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Odplata za olympiádu. Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu výhrou nad Číňankou
2:29

Odplata za olympiádu. Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu výhrou nad Číňankou

Tenistka Linda Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu vítězstvím 6:3, 6:2 ve 2. kole nad domácí Číňankou Wang Si-jü.
před 1 hodinou
Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká

Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká

Velké obchody, tedy třeba supermarkety, budou o nadcházejícím státním svátku, na Den české státnosti v neděli 28. září, zavřené.
před 1 hodinou
VIDEO: Tanec nad nekonečnou propastí. Jak se sjíždí na lyžích z Everestu

VIDEO: Tanec nad nekonečnou propastí. Jak se sjíždí na lyžích z Everestu

Není to první podobný kousek polského skialpinisty, přesto bere dech.
Další zprávy