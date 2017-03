Inflace v eurozóně po čtyřech letech vzrostla na dvě procenta. Zdražují hlavně energie

před 9 minutami

S rostoucími cenami se zvyšuje tlak na Evropskou centrální banku, která ekonomiku právě kvůli nízké inflaci zásobuje novými penězi. Eurostat zároveň potvrdil také dobrá čísla z trhu práce, nejnižší nezaměstnanost v EU má stále Česko.

Brusel - Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v únoru zrychlilo na dvě procenta, zatímco v lednu to bylo 1,8 procenta. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky. Vyplývá to z prvního rychlého odhadu, který zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Takzvaná jádrová inflace však zůstala pod oficiálním cílem Evropské centrální banky (ECB).

Hlavním motorem růstu byly ceny energií, které vzrostly o 9,2 procenta. Potraviny, alkohol a tabák zdražily o 2,5 procenta. Ceny ve službách, které jsou největším sektorem ekonomiky eurozóny, stouply o 1,3 procenta a ceny neenergetického průmyslového zboží se zvýšily o 0,2 procenta.

Jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny čerstvých potravin a energií, činila stejně jako v lednu 0,9 procenta. Bez zahrnutí cen energií, potravin, alkoholu a tabáku inflace činila rovněž 0,9 procenta.

Rychlý odhad Eurostatu nezahrnuje meziměsíční srovnání ani žádné další podrobnosti. Zpřesněnou zprávu s dalšími údaji zveřejní Eurostat 16. března.

ECB usiluje o to, aby se jádrová inflace pohybovala těsně pod dvěma procenty. Banka se snaží inflaci i hospodářský růst v eurozóně podporovat rekordně nízkými úrokovými sazbami a rozsáhlými nákupy dluhopisů. Mezi kritiky uvolněné měnové politiky ECB patří například šéf německé centrální banky Jens Weidmann i mnozí němečtí politici.

Nejméně lidí bez práce je v Česku

Eurostat zveřejnil také lednovou míru nezaměstnanosti - v eurozóně zůstala v na prosincových 9,6 procenta, což je nejlepší výsledek od května 2009. V celé Evropské unii nezaměstnanost klesla na 8,1 procenta z prosincových 8,2 procenta a je nejnižší od ledna 2009. Nejnižší nezaměstnanost měla podle evropských statistiků Česká republika.

Ve srovnání s loňským lednem se nezaměstnanost v obou regionech snížila, a to shodně o 0,8 procentního bodu. Vysoká nezaměstnanost ale zůstává mezi mladými do 25 let. V EU činila 17,7 procenta, v eurozóně byla bez práce pětina mladých.

V celé EU bylo v lednu bez práce 19,969 milionu lidí, z toho 15,62 milionu v eurozóně. Proti prosinci počet nezaměstnaných v zemích EU klesl o 96 000, v eurozóně pak o 56 000.

Z členských zemí unie měla nejnižší míru nezaměstnanosti Česká republika, kde podle Eurostatu dosáhla 3,4 procenta. Druhé bylo Německo se 3,8 procenta. Naopak nejvyšší zůstává nezaměstnanost v Řecku a ve Španělsku.

Proti loňskému lednu se nezaměstnanost snížila ve 25 zemích. Na Kypru, v Itálii a Dánsku se naopak zvýšila. Nejvíce klesla v Chorvatsku, Španělsku, Maďarsku, Portugalsku, na Slovensku a v Irsku.

autoři: ČTK, Ekonomika