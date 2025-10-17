Inflace v EU v září vzrostla na 2,6 procenta, v Česku naopak mírně klesla

Spotřebitelské ceny v Evropské unii se v září meziročně zvýšily o 2,6 procenta, inflace tak zrychlila z 2,4 procenta v srpnu. Ve své zprávě to v pátek uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice inflace naopak klesla na dvě procenta ze srpnových 2,4 procenta. Byla tak šestá nejnižší v EU.
Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Nejnižší inflaci v EU v září zaznamenal Kypr, kde spotřebitelské ceny zůstaly meziročně beze změny. Nejvyšší inflaci naopak vykázalo Rumunsko, kde ceny vzrostly o 8,6 procenta.
Eurostat v pátek rovněž oznámil, že inflace v eurozóně v září vzrostla na 2,2 procenta ze srpnových dvou procent. Potvrdil tak svůj rychlý odhad ze začátku října. Inflace se nyní nachází nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB).
Český statistický úřad (ČSÚ) minulý týden uvedl, že spotřebitelské ceny v Česku se v září meziročně zvýšily o 2,3 procenta. Inflace tak podle údajů ČSÚ zvolnila ze srpnových 2,5 procenta.