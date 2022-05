Splátka hypotéky v Praze je až třikrát vyšší než nájem. Podobná čísla ukázalo i Brno

V Ostravě a Olomouci jsou náklady na vlastní bydlení v podobě měsíčních splátek hypotéky stále srovnatelné s platbami za nájem. V Praze však v současné době nájem vychází třikrát levněji. Vyplývá to z indexu společnosti UlovDomov.cz, která srovnání pro bydlení v největších městech zpracovala.

Například u bytu v Olomouci kategorie 1+kk lidé zaplatí za nájem průměrně 9500 korun. Splátka 90procentní hypotéky sjednané na 30 let při úrokové sazbě 5,97 procenta ročně by byla zhruba o 2000 korun vyšší.

Ceny bytů přitom rostou dlouhodobě. "Poslední roky jsme však v některých městech byli svědky až dvouciferného růstu. Cenu vlastního bydlení pak dále zdražila základní úroková sazba České národní banky, která se od začátku roku více než zdesetinásobila. Ceny nájemního bydlení proti tomu zažily po vypuknutí pandemie covid-19 stagnaci a mírný růst zahájily až v loňském podzimu," uvedl ředitel UlovDomov.cz Michal Hrbatý.

Olomouc a Ostrava vychází ve srovnání nejpříznivěji. Ceny měsíčních splátek jsou u 90procentních hypoték obdobné tomu, kolik lidé zaplatí za klasický pronájem.

V Brně a také v Praze jsou ale rozdíly mnohem výraznější. "Index můžeme interpretovat jednoduše tak, že například v Brně je aktuálně měsíční splátka hypotéky zhruba dvojnásobná proti měsíční platbě za nájem," upozornil Hrbatý.

V Praze jsou splátky hypoték u kategorií 1+kk a 3+kk více než dvaapůlkrát vyšší než u měsíčního nájemného.

Ještě větší je rozdíl u nejžádanější kategorie 2+kk, kde průměrný nájem vychází na 15 500 korun. "Splátka za hypotéku u bytu stejné rozlohy je ale třikrát vyšší a pohybuje se kolem 46 tisíc korun. To už je samozřejmě cena, kterou každý zaplatit nemůže," podotkl Hrbatý.

Pro výpočet indexu použila společnost hypotéku na 90 procent zástavní nemovitosti. Ta je dostupná pro lidi do 36 let, což tvoří přes polovinu zájemců o hypotéky. Lidé starší 36 let podle současných pravidel ČNB dosáhnou na hypotéku na 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti. Využití 80procentní hypotéky by index o něco snížilo, vzrostla by však potřeba počáteční hotovosti.

"Například při 80procentním úvěru na byt 2+kk v Praze se modelová splátka úvěru snižuje na 41 tisíc korun a tím pádem i index z 3,0 na 2,7. Na koupi takového bytu je však potřeba 1,7 milionu korun v hotovosti," upozornil Hrbatý.

Podle něj z dostupných statistik vyplývá, že nájemní bydlení bude hrát ve velkých městech do budoucna prim. "Dostaneme se tak postupně do situace běžné v západních zemí, kdy budou lidé dál setrvávat v nájmu, protože pořízení vlastní nemovitosti si prostě nemohou dovolit," dodal.

UlovDomov.cz se prostřednictvím služby Ideální nájemce stará soukromým majitelům o více než 1800 nemovitostí v hodnotě přes 11 miliard korun.