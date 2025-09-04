Ekonomika

Google sbíral data i od uživatelů, kteří sledování vypli. Dostal pokutu devět miliard

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Porota federálního soudu rozhodla, že společnost Google ze skupiny Alphabet musí zaplatit 425 milionů dolarů (8,9 miliardy Kč) za porušení soukromí uživatelů. Google podle soudu pokračoval ve sběru dat od milionů uživatelů, kteří v nastavení účtu vypnuli funkci sledování, uvedla agentura Reuters. Google jakékoli pochybení odmítá a hodlá se odvolat.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Soudní proces se týkal obvinění, že Google se po dobu osmi let připojoval k mobilním zařízením uživatelů, aby shromažďoval, ukládal a využíval jejich data, čímž porušoval vlastní závazky související s nastavením Web & App Activity. Uživatelé původně požadovali odškodnění přes 31 miliard dolarů.

Porota uznala Google odpovědným ve dvou ze tří žalob o porušení soukromí podaných žalobci. Zároveň ale rozhodla, že firma nejednala se zlým úmyslem, takže nemusí platit žádné dodatečné sankční odškodnění.

Mluvčí Googlu Jose Castaneda uvedl, že společnost se plánuje odvolat. Podle něj rozhodnutí nebere v úvahu, jak produkty firmy fungují. Zdůraznil, že nástroje Googlu pro ochranu soukromí dávají lidem kontrolu nad jejich daty a když vypnou personalizaci, Google jejich volbu respektuje.

Právník zastupující uživatele David Boies uvedl, že jeho klienti jsou s verdiktem poroty spokojeni.

Hromadná žaloba podaná v červenci 2020 tvrdila, že Google pokračoval ve sběru dat uživatelů i přesto, že měli v nastavení tuto funkci vypnutou, a to prostřednictvím spolupráce s aplikacemi, jako jsou Uber, Venmo nebo Instagram od Meta, které využívají určité služby Google Analytics.

Google při soudním procesu uvedl, že shromážděná data byla "neosobní, pseudonymní a uložena na oddělených, zabezpečených a šifrovaných místech". Společnost dodala, že data nebyla spojena s účty Google ani s identitou konkrétních uživatelů.

ekonomika Google USA pokuta soukromí sledování osobní údaje

