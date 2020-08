Facebook přitvrdil proti projevům nenávisti. Maže desetkrát častěji než v roce 2018

Sociální síť Facebook od dubna do června při vymáhání pravidel o projevech nenávisti zakročila proti 22,5 milionu příspěvků, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu čtvrtletí a skoro desetinásobek ve srovnání s jarem 2018. Uvádí to dnešní zpráva o vývoji tažení facebooku a instagramu proti závadnému obsahu. Provozovatel platforem přiznává, že jeho snahy do jisté míry narušila pandemie.

Facebook na jaře při vymáhání svých zásad více spoléhal na automatizované systémy, v případě nenávistných příspěvků to ale podle nové zprávy přineslo ovoce. Společnost prý letos vylepšila "technologii proaktivní detekce" problematických sdělení a rozšířila automatizované postupy u kontroly příspěvků ve španělštině, arabštině a indonéštině. "Obsah, který byl předmětem zásahů, vzrostl z 9,6 milionu kusů v prvním čtvrtletí na 22,5 milionu kusů ve druhém čtvrtletí," uvádí technologický gigant. Kromě toho v této souvislosti zablokoval také 3,3 milionu příspěvků na instagramu, který společnost Marka Zuckerberga rovněž provozuje. U této platformy představuje nová bilance nárůst asi na čtyřnásobek ve srovnání s obdobím od ledna do března. Facebook v posledních měsících čelí hlasité kritice kvůli údajně nedostatečnému boji proti šíření nenávisti a dezinformací. Stovky firem včetně velkých značek jako Coca-Cola, Pfizer či Verizon na jaře v rámci kampaně StopHateForProfit (Zastavme zisky z nenávisti) pozastavily nákup reklam na jeho hlavní platformě. Po ráznějším postupu volali také autoři nezávislého auditu politiky Facebooku, jehož závěry byly zveřejněny v první polovině června. "V boji proti nenávisti v našich aplikacích jsme učinili pokroky, ale víme, že před sebou máme kus práce, abychom zajistili, že se při používání našich služeb všichni cítí dobře," uvádí v dnešním prohlášení viceprezident Facebooku Guy Rosen. Mimo jiné popsal, jak do snah o potírání problematických aktivit zasáhla pandemie covidu-19. "V březnu jsme naše moderátory obsahu poslali domů kvůli ochraně jejich zdraví… Při menším počtu moderátorů jsme zakročili proti méně kusům obsahu o sebevraždách a sebepoškozování jak na facebooku, tak na instagramu," uvedl. Nasazení moderátorů ovšem postupně opět narůstá, protože i přes technologické pokroky "zde budou nadále oblasti, kde se spoléháme na lidi". Podobně jako v několika předchozích kvartálech bylo od dubna do června zablokováno 1,5 miliardy falešných facebookových účtů. Ty podle odhadů platformy tvořily asi pět procent aktivity na ní. 17:43 Jednou až dvakrát za měsíc vydáme ověřený článek, nepravdivý obsah z českého Facebooku tím nezmizí, ale zvýšíme informovanost, říká Petr Gongala | Video: DVTV, Daniela Drtinová