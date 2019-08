Evropská unie prodloužila cla na dovoz jízdních kol z Číny o dalších pět let

před 23 minutami

Evropská unie prodloužila antidumpingová cla na dovoz jízdních kol z Číny o dalších pět let. EU to dnes oznámila ve svém úředním věstníku. Na dovoz jízdních kol z Číny unie uplatňuje antidumpingová cla od roku 1993, nyní clo dosahuje až 48,5 procenta, uvedla agentura Reuters. Úředníci v Bruselu došli k závěru, že zrušení cel by vedlo k záplavě dovozu kol.

Prodloužení cel je zatím poslední z řady opatření, která unie uplatňuje proti čínskému vývozu, od solárních panelů až po ocel. V lednu se unie rozhodla uvalit cla na dovoz čínských elektrokol v rozmezí od 18,8 do 79,3 procenta. Opatření týkající se standardních jízdních kol se od roku 2013 vztahují také na dovoz z Indonésie, Malajsie, Srí Lanky a Tuniska, od roku 2015 pak i na kola z Kambodže, Pákistánu a Filipín. U nich ale platí některé výjimky. Evropská komise tvrdí, že jde hlavně o dovoz čínských kol. Na produkci tchajwanské firmy Giant, která je největším světovým výrobcem jízdních kol a která má závody v Číně i v Nizozemsku, se cla nevztahují. Společnost v roce 2017 vyhrála spor o antidumpingová cla u Soudního dvora EU. Evropané kupují zhruba 18 milionů jízdních kol ročně, z toho asi 60 procent představují kola domácích výrobců. Podíl čínského dovozu na evropském trhu činí jen asi čtyři procenta, čínští výrobci však podle věstníku EU mají volnou kapacitu na výrobu dalších 37 milionů jízdních kol. Evropské sdružení výrobců jízdních kol upozornilo, že bez antidumpingových cel by čínští vývozci vytlačili evropské výrobce z jejich vlastního trhu, jak se to už stalo ve Spojených státech a v Japonsku. V Evropské unii tvoří trh prodeje jízdních kol více než 900 vesměs menších společností, které přímo či nepřímo zaměstnávají zhruba 100 000 lidí. Obrat sektoru činí asi 12 miliard eur (přes 310 miliard Kč), uvedlo sdružení.