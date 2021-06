EUIPO: Osm procent Čechů uvádí, že někdy omylem koupili padělek

V Česku je zhruba osm procent spotřebitelů, kteří uvádějí, že si někdy neúmyslně pořídili padělaný výrobek, protože byli při koupi uvedeni v omyl. V celé Evropské unii tento podíl činí devět procent, informoval Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO). Upozornil přitom, že padělky představují 6,8 procenta dovozu Evropské unie, což odpovídá zboží v hodnotě 121 miliard eur (přes tři biliony Kč).

K zemím s nejvyšším podílem spotřebitelů uvedených v omyl patří v EU Bulharsko (19 procent), Rumunsko (16 procent) a Maďarsko (15 procent). Nejnižší podíly naopak vykazuje Švédsko (dvě procenta) a Dánsko (tři procenta), uvádí EUIPO.

Česká obchodní inspekce (ČOI) například loni zabavila dohromady více než 18 800 padělků, originály zboží by stály zhruba 32,5 milionu korun. Meziročně klesla hodnota zabavených věcí bezmála o 120 milionů korun, protože velkou část roku byly tržnice a obchody zavřené kvůli protiepidemickým opatřením. Mezi zabavenými věcmi byl nejčastěji textil a hračky, nejvíce padělanými byly podle ČOI značky Pokémon, Apple, Tommy Hilfiger, Volkswagen, BMW, Nike, Adidas, Hyundai, Calvin Klein, My little pony a Gucci.

Mluvčí obchodní inspekce Jiří Fröhlich uvedl, že zákazníci mohou na padělané zboží narazit nejen v síti kamenných prodejen či na tržištích, ale často je koupí v e-shopech, které jsou anonymní nebo provozované z takzvaných třetích zemí. V takových případech jsou ale kontrolní možnosti obchodní inspekce omezené, protože prodejci mohou sídlit v Číně, Panamě či dalších zemích, nebo jsou weby dokonce úplně anonymní, a to i pro dozorové orgány, dodal mluvčí ČOI.

Takové weby obchodní inspekce eviduje. Nemá ale žádnou zákonnou pravomoc je zakázat a i jejich kontrola je obtížná, či dokonce nemožná. Spotřebitele před nimi alespoň varuje na webu www.rizikove.cz.

Unijní úřad pro duševní vlastnictví upozornil, že padělání zboží způsobuje značnou škodu hospodářství EU a zejména malým a středním podnikům. Dodal, že zhruba čtvrtina malých a středních firem v Evropě uvádí, že utrpěly újmu v důsledku porušení práv duševního vlastnictví. V Česku tento podíl činí 36,6 procenta.

Registrovaná práva duševního vlastnictví podle úřadu v současnosti vlastní méně než devět procent malých a středních podniků v EU. EUIPO také upozorňuje, že malé a střední podniky vlastnící práva duševního vlastnictví, jako jsou patenty, průmyslové vzory nebo ochranné známky, mají o 68 procent vyšší příjmy na zaměstnance než ty, které je nevlastní, Jejich zaměstnanci rovněž pobírají vyšší mzdy.

"Duševní vlastnictví je jedním z nejcennějších aktiv Evropy a klíčový prvek společenského a hospodářského oživení, zejména pro malé podniky. V důsledku pandemie covidu-19 je problém trestné činnosti v oblasti práv duševního vlastnictví pod drobnohledem, přičemž nárůst padělaných léčiv a lékařských výrobků dále ohrožuje zdraví a bezpečnost občanů," uvedl výkonný ředitel EUIPO Christian Archambeau.

Video: Podvody s rouškami. I lékárny prodávají padělky, nemáte šanci to poznat, říká Konečná