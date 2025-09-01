Ekonomika

Dyje se o kilometr prodlouží, vodohospodáři kvůli suchu připojí odstavená ramena

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Řeka Dyje se mezi Břeclaví a soutokem s Moravou prodlouží o více než kilometr, vodohospodáři k toku připojí dříve odstavená ramena. Jde o dvě ramena na českém území, třetí vodohospodáři napojí v místech, kde řeka tvoří státní hranici s Rakouskem.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Jakub Plíhal

Povodí Moravy o tom informovalo na webu. Napojením odstavených ramen řece Dyji chtějí vodohospodáři zabránit jejich vysychání a úhynu vodních živočichů. Zároveň se zpomalí odtok vody z krajiny a zmírní se tak dopady sucha.

Dyji se v 70. a 80. letech minulého století nevyhnulo tehdy obvyklé napřimování toku. V krajině však zkrácený tok nežádoucím způsobem urychluje odtok vody.

"Hlavním cílem tohoto projektu je prodloužení řeky Dyje o 1,1 kilometru a zavedení revitalizačních opatření na dalším, 1,6 km dlouhém, úseku řeky na hranici s Rakouskem," uvedl David Veselý z Povodí Moravy, který v projektu zastupuje českého správce toku.

Dvě nevyužívaná ramena s označením D20 a D21 se propojí s Dyjí na českém území v lokalitě Pohansko. Rameno D20 se napojí na řeku na obou svých koncích, Dyje tak bude protékat pouze napojeným ramenem. Rameno označené D21 vodohospodáři napojí jen na jeho dolním konci a bude fungovat jako slepé říční rameno. Třetí rameno s označením D13 se oboustranně napojí na Dyji v místech, kde řeka tvoří státní hranici s Rakouskem.

"Hranice vede středem řeky Dyje a změna jejího toku by tedy znamenala i změnu státní hranice. Do původního koryta tak bude vložen jen rozdělovací objekt, rozdělení průtoku vedení státní hranice neovlivní. Stávající koryto řeky bude tedy zachováno a bude podporována jeho samovolná revitalizace. I tak ale bude převážná část průtoku nasměrována do napojeného ramene," doplnil Veselý.

Související

Dřív nepochopitelné. Čertovy proudy se otevřely, závodily na nich i paddleboardy

Čertovy proudy, Mistrovství světa v extrémním kayakingu, paddlboardové závody, Tambo team, divoká voda,

Napojení dvou ramen na Pohansku je spolufinancováno z Národního plánu obnovy a vyjde na 13,2 milionu korun. Napojení třetího ramene bude spolufinancováno z programu Interreg AT-CZ, na kterém se podílí rakouská společnost pro správu toků viadonau a český správce toku Povodí Moravy, a vyjde na 15,7 milionu korun. Stavební práce začaly v polovině srpna a hotovo by mělo být v lednu příštího roku.

Návrat odstavených ramen řece Dyji není první akcí na tomto úseku. Vodohospodáři už dříve napojili nejdříve tři a pak další čtyři ramena. "Aktuální etapa navazuje na předchozí rozsáhlou přeshraniční spolupráci. Spolu se současným projektem bude dokončena komplexní revitalizace na celkem 22 kilometrů dlouhém úseku řeky Dyje," uvedl generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

 
Mohlo by vás zajímat

Nezaměstnanost v EU v červenci klesla na 5,9 procenta, v Česku je druhá nejnižší

Nezaměstnanost v EU v červenci klesla na 5,9 procenta, v Česku je druhá nejnižší

Během prázdnin zemřelo v Česku při dopravních nehodách nejvíc lidí od roku 2021

Během prázdnin zemřelo v Česku při dopravních nehodách nejvíc lidí od roku 2021

Máme se skvěle, nebo umřeme hlady? Ekonomové známkovali výkon vlády

Máme se skvěle, nebo umřeme hlady? Ekonomové známkovali výkon vlády

"Konec speciální vojenské operace je riziko pro Zelenského," tvrdí ekonom z Kremlu

"Konec speciální vojenské operace je riziko pro Zelenského," tvrdí ekonom z Kremlu
0:47
ekonomika Aktuálně.cz Obsah domácí Dyje Povodí Moravy prodloužení rameno sucho

Právě se děje

před 10 minutami
"Absurdní, co to právě udělala?" Vondroušová smetla hvězdu nevídaným stylem

"Absurdní, co to právě udělala?" Vondroušová smetla hvězdu nevídaným stylem

Hra Markéty Vondroušové je pověstná hned několika silnými zbraněmi, ale koncovku proti hvězdné Jeleně Rybakinové vyřešila Češka nečekaně.
před 14 minutami
Chtěl se věnovat "soukromým záležitostem". Další běloruský opozičník záhadně zmizel

Chtěl se věnovat "soukromým záležitostem". Další běloruský opozičník záhadně zmizel

Bývalý běloruský státní úředník Anatolij Kotov se přidal do řady Lukašenkových kritiků, kteří za podivných okolností v posledních měsících zmizeli.
před 17 minutami
Pravicový extremista se u soudu prohlásil za ženu, ale do ženské věznice beztak nešel

Pravicový extremista se u soudu prohlásil za ženu, ale do ženské věznice beztak nešel

Liebichovou soud v roce 2023 ještě jako muže odsoudil na rok a šest měsíců do vězení.
před 31 minutami
Rouček pod palbou Plzně. Nechrání zdraví hráčů, tepe Viktoria renomovaného sudího

Rouček pod palbou Plzně. Nechrání zdraví hráčů, tepe Viktoria renomovaného sudího

Viktoria Plzeň podala protest proti výkonu rozhodčích v nedělním utkání 7. kola fotbalové ligy na hřišti Slovanu Liberec.
před 33 minutami
Španělská korunní princezna Leonor zahájila výcvik na letecké vojenské akademii

Španělská korunní princezna Leonor zahájila výcvik na letecké vojenské akademii

Leonor, která na konci října oslaví dvacáté narozeniny, se tak připravuje na budoucí funkci nejvyšší velitelky španělských ozbrojených sil.
před 34 minutami
Víte, co znamená nové značení? Jako první místo se vybrala horská silnice

Víte, co znamená nové značení? Jako první místo se vybrala horská silnice

V Česku se začne objevovat nové značení pro motorkáře: Elipsy na silnici mají snížit počet nehod v zatáčkách.
před 59 minutami
Německo od zpřísnění režimu na hranicích odmítlo vpustit do země 12 tisíc migrantů

Německo od zpřísnění režimu na hranicích odmítlo vpustit do země 12 tisíc migrantů

Mezi odmítnutými bylo také 660 žadatelů o azyl.
Další zprávy