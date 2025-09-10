Ekonomika

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Doosan Škoda Power zvítězil v tendru na nové generátory pro Jadernou elektrárnu Temelín ze skupiny ČEZ. Hodnotu kontraktu společnosti nezveřejňují, je ale v miliardách korun, řekl ve středu výkonný ředitel plzeňských strojíren Daniel Procházka. Podle uzavřené smlouvy se generátory vymění při odstávkách temelínských bloků v letech 2029 a 2030.
Jaderná elektrárna Temelín. Archivní foto.
Jaderná elektrárna Temelín. Archivní foto.

Zařízení, které mění energii páry při průchodu turbínou na elektřinu, patří podle vyjádření dodavatele i odběratele k největším v Evropě. "Temelín by díky jejich výměně měl dál pokračovat ve zvyšování výkonu a zároveň posílit schopnost regulace. ČEZ spustil výběrové řízení na dosud největší investici v historii stávajících jaderných elektráren v roce 2023," uvedl jeho mluvčí Ladislav Kříž.

Nejlepší nabídku, jejíž součástí je také budoucí patnáctiletý servis nového zařízení, podala podle něj právě Doosan Škoda Power.

Generátory patří mezi největší a nejdůležitější zařízení v jaderné elektrárně. Jsou přímo spojené se sestavou jednoho vysokotlakého a tří nízkotlakých dílů turbíny a teď dodávají do přenosové sítě 1086 MW elektřiny, řekl Kříž. S ohledem na blížící se konec jejich životnosti rozhodl ČEZ o jejich výměně. Zároveň jde o příležitost k dalšímu zvýšení výkonu největšího českého energetického zdroje, uvedl.

