Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Zařízení, které mění energii páry při průchodu turbínou na elektřinu, patří podle vyjádření dodavatele i odběratele k největším v Evropě. "Temelín by díky jejich výměně měl dál pokračovat ve zvyšování výkonu a zároveň posílit schopnost regulace. ČEZ spustil výběrové řízení na dosud největší investici v historii stávajících jaderných elektráren v roce 2023," uvedl jeho mluvčí Ladislav Kříž.
Nejlepší nabídku, jejíž součástí je také budoucí patnáctiletý servis nového zařízení, podala podle něj právě Doosan Škoda Power.
Generátory patří mezi největší a nejdůležitější zařízení v jaderné elektrárně. Jsou přímo spojené se sestavou jednoho vysokotlakého a tří nízkotlakých dílů turbíny a teď dodávají do přenosové sítě 1086 MW elektřiny, řekl Kříž. S ohledem na blížící se konec jejich životnosti rozhodl ČEZ o jejich výměně. Zároveň jde o příležitost k dalšímu zvýšení výkonu největšího českého energetického zdroje, uvedl.
"Od spuštění našich jaderných bloků se nám postupně podařilo jejich výkon zvýšit celkově o 500 MWe (megawattů elektrických). To je obrovské množství elektřiny, srovnatelné třeba s opravdu velkou uhelnou elektrárnou, ale samozřejmě bez zvýšení emisí, záboru pozemků a jiných negativ. A výměnou generátorů v Temelíně v tomto procesu pokračujeme," řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
"Navazujeme na úzkou spolupráci dodávky turbosoustrojí i servisní podpory pro Temelín. Ale zároveň je potřeba říci, že jsme uspěli v konkurenci dalších výrobců, což potvrzuje naši pozici jako jednoho ze světových lídrů v dodávkách energetických celků a zároveň také velmi silnou pozici naší české společnosti," řekl Son Sung-U, generální ředitel Power Service Business Group, Doosan Enerbility. Jihokorejský koncern Doosan Enerbility je globálním lídrem v energetickém strojírenství.
"Jde o jeden z klíčových projektů modernizace a zajištění dlouhodobého provozu našich jaderných elektráren. Současně je naším cílem, aby samotná výměna zásadně neovlivnila plánovanou délku odstávek Temelína," řekl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek. Současné turbosoustrojí v Temelíně včetně generátorů dodala společnost Škoda Plzeň, jejímž nástupcem je Doosan Škoda Power.