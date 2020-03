Ruku k dílu přiložily i módní značky. Jejich roušky míří ke kurýrům i do Senátu

České módní značky se začaly věnovat šití roušek, které se mnoha lidem z rizikových skupin nebo přicházejícím denně do úzkého kontaktu s veřejností nedostávají. Roušky k prodeji zatím nabízejí minimálně, spíše zveřejňují návody, jak si je ušít doma, nebo je darují rizikovým skupinám. Vyzývají také, aby se lidé zapojili do společného šití roušek pro ty, kteří je potřebují.

"Vývoj se i s předsedou družstva zapojil do výroby roušek. První dodávku pro kraj Vysočina předáváme už dnes odpoledne. Zítřejší várka poputuje členům Senátu, a to přímo do rukou pana Vystrčila, předsedy Senátu," avizovalo v pondělí na svém facebookovém profilu například oděvní družstvo Vývoj.

Roušky začal šít také návrhář Pavel Berky spolu s dámskou módní značkou E.daniely. "Společně s E.daniely jsme se spojili s nemocnicemi, které aktuálně roušky potřebují asi nejvíce a i my se snažíme celé situaci být alespoň trošku nápomocní," uvádí Berky na Facebooku.

Distribuci vlastnoručně šitých roušek pro rizikové skupiny na sociálních sítích oznámily například i české oděvní značky Crawler, Eh Sister nebo Bioga a také Brašnářství Tlustý.

Se šitím v pondělí začalo také Pietro Filipi. "Nemáme vlastní výrobu, ale pouze vzorkovnu, kapacita je tak velmi omezená. Lidé, kteří pro nás dělají vzorky, nyní místo své standardní práce šijí bavlněno-lněné roušky, kterých bychom dnes měli mít prvních 100. Dále se spojujeme s našimi výrobami po České a Slovenské republice a zjišťujeme jejich kapacity, které bychom chtěli maximálně využít, abychom zásobili místa, kde je to nejvíce potřeba," uvedl majitel značek Pietro Filipi a Kara Michal Mička.

Roušky pro zaměstnance online supermarketu Rohlik.cz šije značka Le Premier. "Máme vlastní dílnu na šití košil na míru, kterou kvůli nastalé situaci plně nevyužíváme. Máme zbytky látek, a tak nebylo nad čím přemýšlet. Kurýři i další zaměstnanci Rohlik.cz už dva týdny makají na 1000 procent. Klasické roušky k dostání nejsou, a tak se snažíme pomoci alespoň takto," řekl ředitel značky Jakub Lohniský.

"Šijte s námi"

Pro dům seniorů v Praze-Malešicích ušila značka Poner 1000 roušek. Fanoušky svého profilu na Instagramu požádali zakladatelé firmy, sourozenci Ponerovi, o finanční či manuální pomoc. "Dovezeme vám látku, šijte s námi," napsali. Na roušky mají podle informací na sociálních sítích spoustu objednávek. Roušky na prodej mají pokrýt práci švadlen a vyšívaček. Pokud budou mít kapacity, ušijí i designové roušky, uvedli. Na svém webu mají mimo jiné večerní model, jehož součástí je rouška posetá třpytivými kamínky.

O roušky a šátky obohatí svůj sortiment také designerská značka City Folklore. Roušky chce šít zejména pro ty, kteří je potřebují. V kulturním centru Cooltour v Ostravě v rámci projektu "Rouška je cool" budou roušky od ní k dispozici za 50 korun. Další roušky a šátky, pokud zbydou, budou dostupné za symbolickou cenu v e-shopu City Folklore, je uvedeno na Facebooku.

Obchod s látkami Látky Mráz zase nabídl obcím nebo konkrétním dílnám dodávku slevněného materiálu potřebného k výrobě bavlněných roušek. "Situace v těchto dnech není příliš růžová, a proto jsme rádi, že můžeme alespoň přispět svou troškou do mlýna," stojí na facebookových stránkách obchodu.

Bez zakrytých úst a nosu není od tohoto úterý možné využívat například MHD v Praze a Brně, zákaz postupně přijala i některá další města. Krizový štáb hlavního města doporučil také obchodníkům, aby nevpouštěli do obchodů lidi bez ochranných roušek. Respirátorů a roušek je v ČR nedostatek už od ledna, kdy epidemie koronaviru ochromila Čínu. Podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví je v tuzemsku 383 lidí s prokázanou nákazou, tři lidé se vyléčili.

