Deutsche Bank zahájila restrukturalizaci, o práci přijde po celém světě 18 tisíc lidí

Deutsche Bank v pondělí zahájila restrukturalizační plán, o kterém informovala teprve v neděli. Od Sydney přes Bombaj až po Londýn a New York začala propouštět, celkem by o práci mohlo přijít až 18 000 lidí. Akcie největší německé banky hned v úvodu pondělního obchodování zpevnily o více než pět procent, později ale zisky smazaly a nakonec uzavřely na burze ve Frankfurtu nad Mohanem se ztrátou 5,4 procenta.

V současné době má Deutsche Bank 91 500 zaměstnanců. Banka v neděli představila restrukturalizační plán, který jí má pomoci zlepšit hospodářské výsledky a zvýšit cenu akcií. Kvůli restrukturalizaci banka počítá do roku 2022 s mimořádnými náklady 7,4 miliardy eur (189 miliard Kč).

V rámci restrukturalizace se banka plánuje zbavit svých globálních operací s akciemi a zmenšit své investiční bankovnictví. Omezí také operace s cennými papíry s pevným výnosem a vytvoří novou divizi, do které přesune nepotřebná aktiva. V letošním a příštím roce také nevyplatí dividendu. Banka však neplánuje zvýšit kapitál, aby získala další peníze na restrukturalizaci.

Deutsche Bank neuvedla, jakých oblastí se snižování počtu pracovních míst dotkne, podle agentury Reuters se ale očekává, že nejvíce zasáhnou Evropu a Spojené státy. V pondělí už banka začala snižovat stavy v Sydney, Hongkongu a jinde v oblasti Asie a Tichomoří.

Podle několika zdrojů ztrácejí práci celé týmy v oblasti prodeje a obchodování. Zaměstnanci propuštění v Sydney agentuře sdělili, že byl zrušen tým pro kapitálové trhy, zůstala ale většina týmu pro fúze a akvizice.

V obchodování na kapitálových trzích se Deutsche Bank v regionu podle údajů společnosti Refinitiv v minulosti pohybovala v oblasti Asie a Tichomoří mezi deseti největšími bankami, loni ale byla až 17. a letos je na 18. pozici. Ve fúzích a akvizicích jí náleží osmé místo.

Deutsche Bank má podle svého webu v hlavních regionálních pobočkách v Sydney, Tokiu, Hongkongu a Singapuru přibližně 4700 zaměstnanců.

Někteří zaměstnanci banky v New Yorku podle agentury Bloomberg přišli do práce s taškou, aby si mohli odnést osobní věci. Jiní pak budovu opouštěli každý s tlustou bílou obálkou, do jakých se dávají dokumenty o podmínkách propuštění. Jeden bývalý zaměstnanec plakal, někteří mířili do okolních barů. Podobný obrázek se podle Bloombergu předtím naskytl i v ulicích Londýna.