Čím levnější data, tím vyšší spotřeba, ukazuje nové porovnání. Čechům limit stačí, říkají operátoři

před 35 minutami

Kdyby českého uživatele neomezoval limit na mobilní data, zaplatil by za ně při současné ceně téměř tolik jako za nájem bytu v Praze. V Polsku by se přitom vešel do ceny neomezeného tarifu za 749 korun. Statistika společnosti Tefficient ukazuje, že Češi jsou na chvostu zemí ve využívání dat. Jejich analýza jasně potvrzuje, že kde jsou drahá data, tam je spotřebitelé nevyužívají.

Praha - Spotřeba mobilních dat ve světě roste, Česko je však v jejich užívání téměř na chvostu vyspělých zemí. Uvádí to analýza společnosti Tefficient z konce roku 2016.

Každá SIM karta v Česku v průměru využije ani ne 0,5 GB dat měsíčně. Na druhé straně ve Finsku, kde je spotřeba dat nejvyšší, připadá na jednu SIM kartu 8 GB měsíčně. Téměř polovina finských SIM karet měla loni aktivován tarif s neomezenými daty - takové služby čeští operátoři zákazníkům nenabízejí.

Analýza Tefficientu jasně ukazuje, že čím je mobilní internet levnější, tím více ho lidé využívají. Čeští operátoři však argumentují, že většina spotřebitelů stejně nevyužije ani dosavadní příděl dat. "Více než dvěma třetinám (68 procent) našich zákazníků se nepodaří vyčerpat datový příděl, který jim nabízíme," říká mluvčí T-Mobile Martina Kemrová. Všichni tři velcí operátoři nabízejí shodně "neomezený tarif" s 1,5 GB dat za 749 korun.

Rozdílný přístup je vidět v Rakousku. Tamní operátoři začali nabízet neomezená data a jejich využití začalo strmě růst - za rok a půl o 56 procent. V Rakousku se tak neplatí za množství dat, ale za rychlost. Základních 50 Mb/s u tamního T-Mobile vyjde v přepočtu zhruba na 405 korun.

"Spotřeba dat v Česku je odrazem cenové politiky operátorů. Dokud budou své zákazníky škrtit, zůstaneme v množství přenesených dat na chvostu Evropy a lidé budou brát mobilní síť jako předražené zlo, ke kterému se připojí na cestě mezi dvěma wifinami," tvrdí radní Českého telekomunikačního úřadu Ondřej Malý.

Neomezené datové tarify využívají i v Asii. Například Jižní Korea se dostala ve srovnáních na druhou příčku poté, co v roce 2014 tamní operátoři zavedli prémiové balíčky na síť 4G bez limitu.

Není však nutné nabízet neomezená data, aby lidé využívali hojně mobilní internet. Jak uvádí analýza, v Dánsku se v roce 2016 nabízelo 15 GB dat za 350 korun a země se v počtu vypotřebovaných dat na SIM kartu v mezinárodním srovnání umístila na pátém místě.

Podobný problém s drahými daty jako v Česku má také Kanada. "Běžný finský spotřebitel zaplatí mnohem méně než kanadský a ještě využije více dat," upozorňuje analýza.

Zlevnění mobilního internetu se stalo v Česku politickým tématem. Vláda chce ještě do konce funkčního období prosadit novelu, která zlepší postavení spotřebitelů oproti operátorům. Mělo by být tak snadnější přecházet za lepší nabídkou mezi operátory. Podle plánu by to mělo rozhýbat konkurenční boj, který momentálně probíhá pouze na úrovni firem a úřadů. Tam tuzemští operátoři nabízejí tarify i pětkrát levněji.

Boj o levnější data nakonec připravil o post i ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD). Spolu s ním skončil i jeho náměstek Lubomír Bokštefl, který poslal lidi za levnějšími daty do Polska. Nyní se dočasným ministrem stal premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

autor: Jakub Zelenka