Český výrobce "jídla v prášku" Mana zdesetinásobí výrobu. Míří na americký trh

Firma plánuje zdvojnásobit počet zaměstnanců, chce najmout čtyřicítku nových.

Praha - Uhříněveská firma Heaven Labs vyrábějící náhradu jídla pod značkou Mana rozšiřuje svou kapacitu na desetinásobek - inovuje výrobní linku. Uvedl to spoluzakladatel společnosti Jakub Krejčík.

Loni měla společnost obrat 87 milionů korun, letos očekává více než dvojnásobek. Firma se chystá vstoupit na americký trh, nyní kromě ČR dodává výrobek do Německa, Rakouska a Švýcarska.

Výrobce Many nyní plánuje zdvojnásobit počty svých zaměstnanců, chce najmout čtyřicítku nových. Do nových technologií zatím společnost investovala od svého začátku 26 milionů korun.

"Doposud jsme prodávali Manu jen do evropských zemí. Brzy ale chystáme nejen vstup na trh v USA, ale skrze náš mezinárodní e-shop budeme prodávat Manu do 150 zemí světa. Do deseti let chceme mít lokalizované prodeje na kontinentech Evropy, Severní Ameriky i Asie," uvedl Krejčík.

Ve světě nejsou jídla v prášku žádnou novinku a existuje jich celá řada. Boom zažívají také v Česku, kde je známý například i takzvaný "steak" v prášku. Penny Market zase jako první řetězec u nás začal prodávat chleba z cvrččí mouky. Mana se v Česku vyrábí už čtyři roky.

Obrat Heaven Labs v zahraničí tvoří nyní kolem 30 procent tržeb, na konci roku by měla jít ze zahraničí polovina obratu. Loni společnost otevřela pobočku v německém Hannoveru.

Ve Spojených státech nyní společnost jedná s partnery. "Kteří nám s celým procesem expanze na místní trh pomohou. A to sebou nese i lokalizovanou výrobu," vysvětluje Krejčík.