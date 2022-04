Český průmysl v únoru klesl, dál ho brzdí výroba aut. Stavebnictví se naopak dařilo

České dráhy od 12. června rozšíří vlakové spojení z Prahy do Hamburku až do severoněmeckého Flensburgu na německo-dánské hranici. Vlak bude jezdit denně. Ve středu o tom informovaly České dráhy.

"V kooperaci s našimi zahraničními partnery se snažíme průběžně rozšiřovat nabídku atraktivních spojení. Od června tak pojede přímý vlak Českých drah do severoněmeckého Flensburgu, který je vyhledávanou turistickou destinací a představuje bránu pro cesty po železnici do Dánska a Skandinávie," řekl ředitel odboru obchodu osobní dopravy Českých drah Petr Vondráček. Dráhy provoz linky zajišťují společně s Deutsche Bahn.

Vlak pojede poprvé v neděli 12. června z Prahy v 10:25 hod. a cesta do Flensburgu mu potrvá skoro devět hodin. Opačným směrem bude jezdit od pondělí 13. června. Spoj bude nově zastavovat na severu Německa také ve městech Schleswig, Rendsburg a Neumünster.

České dráhy letos nabízejí přímé vlakové spojení do Německa, Polska, na Slovensko, do Maďarska, Rakouska a Švýcarska. Denně zajišťují vlaky Českých drah přímé spojení do více než 130 zahraničních destinací.

Spoje do zahraničí zajišťují i ostatní tuzemští dopravci. Například vlaky RegioJetu budou od června znovu jezdit do Chorvatska, vedle toho dopravce jezdí po železnici také na Slovensko nebo do Rakouska. Leo Express pravidelně jezdí vlaky do Polska a na Slovensko.