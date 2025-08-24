Ekonomika

Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Hlavně kvůli starým smlouvám

ČTK Ekonomika ČTK, Ekonomika
před 4 hodinami
Češi přeplácejí za elektřinu miliardy korun ročně. Týká se to zejména spotřebitelů, kteří mají u svých dodavatelů staré smlouvy na dobu neurčitou. Těch je v Česku více než polovina. Takové smlouvy často nereagují adekvátně na změny cen na trhu. Vyplývá to z analýzy společnosti bezDodavatele.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Cenové rozdíly mezi sazbami některých dodavatelů a skutečnými cenami na trhu mohou přitom podle analýzy být výrazné. Například v červnu se podle dat bezDodavatele lišil průměrný tržní tarif od běžné ceny na dobu neurčitou o více než 350 korun za megawatthodinu (MWh). Domácnosti s průměrnou roční spotřebou tří MWh by tak mohly každý rok ušetřit až 6000 korun.

"Více než polovina českých domácností má stále staré, původní smlouvy na dobu neurčitou, které v sobě skrývají velmi nevýhodné tarify. Přesto je zákazníci mění za pružnější a výhodnější tarify jen výjimečně. Jak už to tak bývá, důvodů je více. Obavy ze změny, z neznámého anebo nechuť se tomu věnovat kvůli pár korunám," řekl výkonný ředitel bezDodavatele Libor Holub.

Související

Žádný "klimabonus". Kompenzace za zdražení benzinu či plynu lidé nedostanou na ruku

Plyn, ohřev vody, vytápění

Podle dat společnosti bezDodavatele mohli spotřebitelé s průměrnou spotřebou při využití tzv. flexibilních tarifů, které jsou vázané transparentně na aktuální vývoj na trhu, v období od ledna 2023 do července 2025 ušetřit téměř 23 miliard korun. Úspora jedné domácnosti pak v tomto období vychází na více než 11 000 korun.

Vývoj cen energií na komoditních trzích je v posledních týdnech poměrně klidný. V červenci se podle dat společnosti E.ON Energie ceny elektřiny s dodávkou na příští rok pohybovaly mezi 93 a 98 eury (2325 - 2450 korun) za MWh a ceny zemního plynu mezi 35 a 38 eur (875 - 950 korun) za MWh. "Jde o nejklidnější období od začátku roku, kdy se trhy stabilizovaly na úrovních srovnatelných s rokem 2024," uvedl vedoucí oddělení pořizování energií E.ON Energie Tomáš Plocek. Připomněl, že v dubnu sice ceny energií po oznámení celních opatření USA klesly ještě níže, v současnosti je ale podle něj trh stabilní. Klíčové faktory jsou přitom počasí a geopolitický vývoj ve světě.

 
Mohlo by vás zajímat

Šéf Shellu v Česku: Vodík jako palivo teď nedává ekonomický smysl

Šéf Shellu v Česku: Vodík jako palivo teď nedává ekonomický smysl

Jaká bude letošní slivovice a spol.? Ovoce je dost, chuť nejistá, pálenice zdraží

Jaká bude letošní slivovice a spol.? Ovoce je dost, chuť nejistá, pálenice zdraží

Kočovná tradice skomírá. Některé cirkusy zkrachovaly, další se mění na zábavní parky

Kočovná tradice skomírá. Některé cirkusy zkrachovaly, další se mění na zábavní parky

Doplácíme na velikost farem. Dotace nejsou pro obří agroholdingy, říká europoslankyně

Doplácíme na velikost farem. Dotace nejsou pro obří agroholdingy, říká europoslankyně
ekonomika Aktuálně.cz Obsah energie cena elektřina

Právě se děje

Aktualizováno před 2 hodinami
Velkolepý český start na US Open. Do druhého kola prošel i Lehečka

Velkolepý český start na US Open. Do druhého kola prošel i Lehečka

Se stoprocentní úspěšností vstoupila v úvodní den do tenisového US Open pětice českých zástupců.
Aktualizováno před 3 hodinami
Sparta v závěru otočila derby plné karet, Baník ukončil ligové trápení

Sparta v závěru otočila derby plné karet, Baník ukončil ligové trápení

Fotbalisté Sparty v 6. kole první ligy udolali v malém pražském derby doma Duklu 3:2.
před 4 hodinami
Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Hlavně kvůli starým smlouvám

Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Hlavně kvůli starým smlouvám

Více než polovina českých domácností má stále staré, původní smlouvy na dobu neurčitou, které v sobě skrývají velmi nevýhodné tarify.
před 4 hodinami
Krejčímu nasadili před gólem jesličky. Girona schytala drsný debakl

Krejčímu nasadili před gólem jesličky. Girona schytala drsný debakl

Fotbalisté Girony s Ladislavem Krejčím ve 2. kole španělské ligy utrpěli na hřišti Villarrealu drtivou porážku 0:5.
Aktualizováno před 6 hodinami
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi

ŽIVĚ
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 6 hodinami
Noční můra. Sílí obavy, co bude se Součkem, anglická legenda za něj lobbuje

Noční můra. Sílí obavy, co bude se Součkem, anglická legenda za něj lobbuje

Tragická forma z jarní části minulého ročníku se v úvodu nové sezony Premier League ještě zhoršila. A to si fanoušci mysleli, že hůř už být nemůže.
před 6 hodinami
Sparta - Dukla 3:2. V malém pražském derby uspěli po obratu sparťané

Přenos skončil
Sparta - Dukla 3:2. V malém pražském derby uspěli po obratu sparťané

Sledovali jste online přenos z utkání šestého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Duklou Praha.
Další zprávy