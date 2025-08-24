Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Hlavně kvůli starým smlouvám

Cenové rozdíly mezi sazbami některých dodavatelů a skutečnými cenami na trhu mohou přitom podle analýzy být výrazné. Například v červnu se podle dat bezDodavatele lišil průměrný tržní tarif od běžné ceny na dobu neurčitou o více než 350 korun za megawatthodinu (MWh). Domácnosti s průměrnou roční spotřebou tří MWh by tak mohly každý rok ušetřit až 6000 korun.
"Více než polovina českých domácností má stále staré, původní smlouvy na dobu neurčitou, které v sobě skrývají velmi nevýhodné tarify. Přesto je zákazníci mění za pružnější a výhodnější tarify jen výjimečně. Jak už to tak bývá, důvodů je více. Obavy ze změny, z neznámého anebo nechuť se tomu věnovat kvůli pár korunám," řekl výkonný ředitel bezDodavatele Libor Holub.
Podle dat společnosti bezDodavatele mohli spotřebitelé s průměrnou spotřebou při využití tzv. flexibilních tarifů, které jsou vázané transparentně na aktuální vývoj na trhu, v období od ledna 2023 do července 2025 ušetřit téměř 23 miliard korun. Úspora jedné domácnosti pak v tomto období vychází na více než 11 000 korun.
Vývoj cen energií na komoditních trzích je v posledních týdnech poměrně klidný. V červenci se podle dat společnosti E.ON Energie ceny elektřiny s dodávkou na příští rok pohybovaly mezi 93 a 98 eury (2325 - 2450 korun) za MWh a ceny zemního plynu mezi 35 a 38 eur (875 - 950 korun) za MWh. "Jde o nejklidnější období od začátku roku, kdy se trhy stabilizovaly na úrovních srovnatelných s rokem 2024," uvedl vedoucí oddělení pořizování energií E.ON Energie Tomáš Plocek. Připomněl, že v dubnu sice ceny energií po oznámení celních opatření USA klesly ještě níže, v současnosti je ale podle něj trh stabilní. Klíčové faktory jsou přitom počasí a geopolitický vývoj ve světě.