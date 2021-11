Češi a mobily: Od pádel po naleštěné smartmodely. Čím nás mění a jak se v nich vyznat

Kvůli velikosti se mu říkalo pádlo, místo dotykového displeje měl tlačítka a nezvykle dlouhou výdrž baterie. Na svůj první mobilní telefon mnozí z nás vzpomínají s nostalgií. Je to přitom již 30 let, co se u nás přes něj uskutečnil první nekomerční hovor. Od té doby technologie výrazně pokročily a současné telefony jsou již spíše výkonnými kapesními počítači. Podívejte se, jak s nimi šel čas.

S rozvojem používání chytrých telefonů rapidně přibývá lidí, kteří používají svůj telefon k přístupu na internet. Zatímco v roce 2010 se z mobilního telefonu připojovala na internet jen čtyři procenta osob starších 16 let, v roce 2019 to byly již skoro tři čtvrtiny.

Podle statistiků také postupně přibývá lidí, kteří využívají tarifní služby. To znamená, že zákazník s operátorem uzavře smlouvu, ve které se zaváže k pravidelným poplatkům za poskytované služby. Oproti tomu u předplacených karet žádný závazek neexistuje. Loni v Česku statistici evidovali celkem 10,7 milionu aktivních tarifních SIM karet, o pět let dříve jich přitom bylo o 1,5 milionu méně. Vedle toho počet předplacených SIM karet od této doby klesl téměř o milion na necelé čtyři miliony v roce 2020.

Odborníci doporučují vybírat telefon s tzv. certifikací IP, např. IP67 nebo IP68, takový telefon je voděodolný a vydrží například i náhodné polití nebo ponoření až do hloubky 1 metr (IP67) nebo 1,5 metru (IP68). To zaručuje delší životnost přístroje.

Jde o velice subjektivní položku, telefon by se ovšem svému majiteli měl líbit. Dobré je sledovat i to, z jakých materiálů je telefon vyroben.

Chytré telefony jsou v současnosti natolik „napěchované“ funkcemi, že běžný uživatel využije jen zlomek jejich vlastností. „Nicméně co je velice důležité – každý uživatel využije jiné vlastnosti a každý si může vybrat to pravé právě pro sebe,“ podotýká Petr Holý, hlavní trenér pro oblast mobilních zařízení ze společnosti Samsung. Chytré telefony dnes plní roli spíše kapesního počítače a už dávno neslouží jen k telefonování a posílání SMS.

