Brigády: jakou hodinovou mzdu uchazeči nejčastěji očekávají? Změny kolem směn

Podle analýzy vyžaduje 35 procent brigádníků minimální odměnu 141 až 160 korun za hodinu, dalších 26 procent 161 až 180 korun za hodinu.
"To odpovídá i aktuálním možnostem na trhu práce, průměrná hodinová mzda v současnosti činí 173 korun. Oproti loňsku se situace na trhu změnila. Zájem o brigády stále roste, což mezi uchazeči vytváří konkurenční prostředí, a firmy tak nejsou nuceny hodinovou sazbu navyšovat," uvedl spoluzakladatel Tymbe Michal Harásek.
Mzdu v nižším rozmezí očekávají zejména pracovníci do 33 let, starší brigádníci očekávají vyšší ohodnocení. Počet lidí, kteří si zajišťují brigádu i ve vyšším věku, přitom podle údajů Tymbe v posledních letech roste. Starší brigádníci využívají tuto formu práce nejčastěji jako přivýdělek k hlavnímu pracovnímu poměru.
Třetina pracovníků podle analýzy vyžaduje flexibilitu při plánování brigády. Směny neplánují dopředu, ale rozhodují se podle aktuálního volného času nebo s ohledem na počasí.
"Za touto změnou nestojí pouze poptávka mladé generace, ale především digitalizace oboru. Zájemci se dnes skrze aplikaci mohou přihlásit na brigádu klidně i méně než 24 hodin před začátkem směny," uvedl Harásek.
Zájem o brigády v současnosti roste jak na straně pracovníků, tak u firem, a to až o 30 procent proti uplynulému měsíci.
"Důvodem je zejména začátek hlavní brigádnické sezony před Vánoci, kdy tradičně brigádničí nejvíce lidí a firmy významně navyšují objemy výroby či prodeje. Stejně tak aktuálně registrujeme ve vybraných regionech i vysokou nemocnost zaměstnanců, kterou firmy řeší právě angažováním brigádníků," uvedl Harásek.