Ekonomika

Brigády: jakou hodinovou mzdu uchazeči nejčastěji očekávají? Změny kolem směn

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Uchazeči o brigádu nejčastěji očekávají minimální hodinovou mzdu kolem 160 korun. Roste u nich zájem o flexibilitu práce a možnosti plánování směn na poslední chvíli. S předvánoční sezonou se přitom zvyšuje zájem o brigády na straně pracovníků i firem. Vyplývá to z analýzy společnosti Tymbe, která se specializuje na zprostředkování brigád.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Profimedia.cz

Podle analýzy vyžaduje 35 procent brigádníků minimální odměnu 141 až 160 korun za hodinu, dalších 26 procent 161 až 180 korun za hodinu.

"To odpovídá i aktuálním možnostem na trhu práce, průměrná hodinová mzda v současnosti činí 173 korun. Oproti loňsku se situace na trhu změnila. Zájem o brigády stále roste, což mezi uchazeči vytváří konkurenční prostředí, a firmy tak nejsou nuceny hodinovou sazbu navyšovat," uvedl spoluzakladatel Tymbe Michal Harásek.

Mzdu v nižším rozmezí očekávají zejména pracovníci do 33 let, starší brigádníci očekávají vyšší ohodnocení. Počet lidí, kteří si zajišťují brigádu i ve vyšším věku, přitom podle údajů Tymbe v posledních letech roste. Starší brigádníci využívají tuto formu práce nejčastěji jako přivýdělek k hlavnímu pracovnímu poměru.

Třetina pracovníků podle analýzy vyžaduje flexibilitu při plánování brigády. Směny neplánují dopředu, ale rozhodují se podle aktuálního volného času nebo s ohledem na počasí.

"Za touto změnou nestojí pouze poptávka mladé generace, ale především digitalizace oboru. Zájemci se dnes skrze aplikaci mohou přihlásit na brigádu klidně i méně než 24 hodin před začátkem směny," uvedl Harásek.

Zájem o brigády v současnosti roste jak na straně pracovníků, tak u firem, a to až o 30 procent proti uplynulému měsíci.

"Důvodem je zejména začátek hlavní brigádnické sezony před Vánoci, kdy tradičně brigádničí nejvíce lidí a firmy významně navyšují objemy výroby či prodeje. Stejně tak aktuálně registrujeme ve vybraných regionech i vysokou nemocnost zaměstnanců, kterou firmy řeší právě angažováním brigádníků," uvedl Harásek.

 
