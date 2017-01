Brexit může krátce zmírnit růst Česka, výrazný dopad ale ekonomové nečekají

před 47 minutami

Britská premiérka Theresa Mayová upřesnila, jak si její země představuje brexit. Británie nechce ani částečné členství v Evropské unii. Takový brexit může výrazně ovlivnit například automobilky v případě ukončení bezcelního obchodu. Celkově ale dopady brexitu na českou ekonomiku budou omezené.

Praha - Zveřejněné představy Velké Británie o jejím vystoupení z EU mohou snížit ekonomický růst Česka v prvním roce po brexitu o několik desetin procentního bodu. Výrazně může brexit v navržené podobě ovlivnit například automobilky v případě ukončení bezcelního obchodu. Celkově ale dopady brexitu na českou ekonomiku budou omezené, bez výrazného dlouhodobého dopadu. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených agenturou ČTK.

Britská premiérka Theresa Mayová uvedla, že Británie nechce ani částečné členství v Evropské unii. Hodlá odstoupit od Soudního dvora EU, od jednotného trhu a od dalších unijních struktur. Bez upřesnění podmínek také uvedla, že si přeje novou celní dohodu s unií. "Projev Theresy Mayové dobře zapůsobil proti nejistotě na trzích. Mayová rozehnala část obav investorů, přesvědčila je, že má v rukou celkem jasný plán celého brexitu," uvedl hlavní ekonom Roklen Lukáš Kovanda.

Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek odhadl, že česká ekonomika přijde v prvním roce po brexitu o několik desetin procentního bodu svého růstu. "Po skončení bezcelního obchodu je pravděpodobné, že některé formy kooperace mezi českými a britskými podniky přestanou dávat smysl. Pro vývoz automobilů, které jsou nejdůležitějším artiklem českého vývozu do Británie, bude možná nutné zřídit montážní linku přímo v Británii," uvedl.

Naopak podle Hospodářské komory se dopad brexitu může dotknout především konkrétních exportérů z Česka. "Neobáváme se toho, že by se brexit promítl do krátkodobých makroekonomických ukazatelů České republiky, jako je míra nezaměstnanosti, růst HDP či inflace," uvedla komora.

Podle Kovandy se následkem brexitu v nejhorším případě posune Velká Británie na nějaký čas ze čtvrté na šestou příčku jako exportní destinace pro Česko, tedy ji přeskočí Francie a Rakousko. "Více škody by brexit nadělat neměl," uvedl.

Nejdůležitější je britský trh pro české strojaře a výrobce automobilů, u kterých se Británie podílí na celkových vývozech více jak ze čtyř procent, upozornil hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. "V tuto chvíli ale bezprostředně českým podnikům horší přístup na britský trh nehrozí. Nové podmínky (ať už dohoda, nebo nedohoda) by začaly platit nejdříve od roku 2019," uvedl.

Hlavní priority při vyjednávání Brexitu podle Mayové: - odchod Británie z unijního jednotného trhu

- odchod Británie ze Soudního dvora EU

- kontrola počtu imigrantů ze zemí EU

- kontrola imigračních práv občanů EU v Británii a britských občanů v EU

- neusilovat o částečné či přidružené členství v EU

- dosáhnout volného obchodu s EU

- mít s EU celní dohodu

- uzavřít obchodní smlouvy se zeměmi mimo EU

- pokračovat v praktickém sdílení zpravodajských a policejních informací s EU

- odchod po etapách, aby změny nebyly především pro podniky příliš destabilizační

- udržet společnou zónu volného pohybu mezi Spojeným královstvím a unijní Irskou republikou

- držet se principu, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda

Podle analytika Banky Creditas Romana Koděry asi nejvíce se bude čekat na smlouvy o volném pohybu pracovních míst a clech, které budou mít přímý dopad na Českou republiku. Současně podle něj bude nutné přepracovat smluvní vztahy v zahraničním obchodu. "Pokud však budou podmínky pro všechny stejné, domnívám se, že ty společnosti, které se byly do dnešního dne schopné na britském trhu prosadit, tak budou mít tu možnost i nadále a nejen ty," uvedl.

"V souhrnu ovšem Mayová nenavrhla nic, co by se nějak vymykalo všeobecnému očekávání. Kámen úrazu bude spočívat v minimálních příspěvcích do společného rozpočtu a participaci na celní unii bez dalších podmínek jednotného trhu," uvedl ekonom Komerční banky Martin Kocourek.

Analytik BH Securities Martin Vlček uvedl, že nakonec reálný brexit vůbec nemusí nastat. "Většina pro brexit byla v referendu velmi těsná. Pokud se veřejné mínění přehoupne zpět proti brexitu, bude pro parlament pohodlné brexit smést pod stůl," upozornil.

Podle nedávného průzkumu poradenské společnosti PwC mezi významnými českými firmami považuje třetina z nich brexit za hrozbu pro své podnikání. V souvislosti se svými aktivitami v Británii cítí ohrožení tři procenta dotázaných a další čtyři procenta cítí ohrožení v rámci svého odběratelsko-dodavatelského řetězce.

Británie o setrvání v jednotném trhu EU nebude usilovat, tudíž volný pohyb osob skončí. A co bude s celní unií, ptá se komentátor Teodor Marjanovič. | Video: Teodor Marjanovič | 01:31

autor: ČTK