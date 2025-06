Jako za "socíku". Tankovací strategie na cestě k moři má řešení z minulosti

Česko si udržuje pozici tankovacího lowcostu v Evropě. Což je dobrá zpráva pro řidiče v tuzemsku, ovšem nakupovat benzin a naftu za hranicemi znamená čím dál výraznější zásah do peněženky. Platí to i při cestě do v létě oblíbeného Chorvatska, kde litr benzinu vyjde dle nejčerstvějšího srovnání téměř o tři koruny dráž. A lepší to není ani u pump na trasách přes Slovinsko, Rakousko a Maďarsko.

Česko má podle žebříčku, který zveřejnila Evropská komise, pátý nejlevnější benzin ze zemí sedmadvacítky a třetí nejlevnější naftu. Unijní průměr aktuálně činí v přepočtu necelých 40 korun za litr benzinu a bezmála 37 korun u nafty. Zatímco v Česku vycházel v minulých dnech podle zprávy, která využívá data od statistických úřadů členských zemí, v průměru benzin na 33,8 koruny a nafta na 32,5 koruny. V porovnání cen benzinu je v rámci EU levnější jen Polsko (i když zhruba jen o 40 haléřů v průměru a naftu má dražší než Česko), Malta, Kypr a Bulharsko. V případě nafty je levnější pouze Malta a Bulharsko. Související Byl "rudý" benzin levnější? Za kolik se jezdilo za komunistů a kolik to stojí dnes "Výhodná česká cena je daná jednak daněmi, které v EU srovnání patří k těm nižším, a hlavně také v posledních měsících příznivým vývojem kurzu koruny k dolaru, ve kterém se paliva obchodují na burze. A určitě hraje významnou roli hustota stanic, tedy silná konkurence. Každých 13 až 14 kilometrů silnic jedna veřejná pumpa, to nemá v Evropě nikdo," komentuje situaci expert České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula. Jenže silná konkurence už v tuzemsku panuje dlouhé roky, zhruba dvě desetiletí, přitom v době po vypuknutí války na Ukrajině a následně při raketovém zdražení ropy patřilo Česko naopak k dražším zemím. Předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček to vysvětluje rozdílnými okolnostmi v Česku a v cizině. "To bylo tím, že mnoho zemí v té době kvůli vysokým cenám energií uplatnilo - na rozdíl od nás - u pohonných hmot různé dočasné slevy, cenové a daňové úlevy. A nezapomeňte, že dnes řada zemí - opět na rozdíl od nás - zatěžuje paliva různými novými daněmi, zavádí uhlíkové a další ekologické daně. To v Česku zatím není," říká Indráček, který zastupuje malé nezávislé pumpaře a distributory pohonných hmot. Výsledkem je levné tankování v Česku a drahota v cizině. Ve zmíněném Chorvatsku zaplatíme za benzin a naftu v průměru (region od regionu je to trochu jinak) o skoro tři koruny na jediném litru víc než u českých benzinek. Tankovat nemá význam ani na cestě za českými hranicemi. Související Sbohem, Brno. Pražáci už nemusejí do Chorvatska přes Moravu Infografika Maďarské pumpy mají benzin oproti těm v Česku v průměru o víc než dvě koruny dražší, naftu o téměř 3,5 koruny za litr. Podobné to je s cenami benzinek ve Slovinsku a Rakousko je ještě o něco dražší než Chorvatsko. Kdo tedy chce ušetřit při cestě do Chorvatska na Jadran, potřebuje velkou nádrž, natankovat ještě na českém území co nejblíž hranic - nejlevnější pumpy u nás prodávají benzin (například před Rakouskem v Dolním Dvořišti) za necelých 32 korun a naftu za 29,5 koruny. Či případně naplnit před cestou do kufru kanystr. Podobně jako za časů reálného socialismu. S tím rozdílem, že paštiky a další potraviny na cestu do "Jugošky" si bere dnes už málokdo. Ostatně trasa z Prahy do Chorvatska k moři přes Rakousko se dnes podle nedávné analýzy Aktuálně.cz ukazuje jako vůbec nejvýhodnější. Přes rakouský Linec je pro průměrnou českou peněženku tato cesta levnější a také rychlejší než dříve hojně využívaný směr přes Brno a Vídeň. Související Zdražovací paradox: vysvětlujeme, proč nafta padá dolů ale ceny zboží ne Například na trasu 910 kilometrů z Prahy do Zadaru přes České Budějovice, Linec a Záhřeb potřebuje posádka vozu se spotřebou kolem sedmi litrů na 100 kilometrů při současné průměrné české ceně benzinu přibližně 2100 korun. S diesel vozem o spotřebě kolem šesti litrů by pak stačilo zhruba 1800 korun. Oproti zpáteční cestě s natankovaným chorvatským palivem se jedná o úsporu několika stokorun, ale výletníci k Jadranu musí vedle toho při jízdě tam a zpět počítat s dalšími náklady na dálniční známky v Rakousku a Slovinsku a mýto v Chorvatsku.