Billa zavírá v Česku e-shop, rozvoz nákupů přenechá kurýrním společnostem

před 18 hodinami
Obchodní řetězec Billa ukončí v Česku k 31. lednu příštího roku provoz svého e-shopu, který rozváží potraviny a další zboží lidem v Praze, Brně a okolí. Firma se chce nyní soustředit na prodej a rozvoz prostřednictvím partnerských kurýrních služeb, díky kterým dokáže obsloužit více zákazníků, řekla mluvčí Billy Dana Bratánková. E-shop bude podle ní do doby, než skončí, fungovat bez omezení.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Jakub Plíhal

Investice do technologií a rozšiřování počtu závozních míst jsou podle Bratánkové natolik vysoké, že efektivnější je zboží rozvážet přes kurýrní služby. Nyní Billa spolupracuje se službami Wolt a foodora. Zatímco přes e-shop dokázala Billa oslovit 1,5 milionu domácností, v případě kurýrních služeb je to 2,5 milionu, uvedla Bratánková.

Podle poslední výroční zprávy ve Sbírce listin se obchodní řetězec Billa dostal předloni do ztráty, která činila téměř 63 milionů korun. O rok předtím vykázal čistý zisk ve výši zhruba 459 milionů korun. Ztrátu v roce 2023 způsobil do značné míry právě e-shop, řekla Bratánková. Za loňský rok se ztráta kvůli e-shopu podle ní ještě prohloubí.

Pilotní verzi svého e-shopu spustil řetězec na jaře roku 2023. Rozvoz potravin nabízejí v Česku také řetězce Tesco, Albert či Coop. Řetězec Globus umožňuje vyzvednutí nákupu objednaného on-line na pobočkách v Praze na Zličíně a Čakovicích a také v Ostravě. Řetězec Penny na prodeji a rozvozu spolupracuje s kurýrními službami. Největšími on-line prodejci potravin jsou v Česku supermarkety Rohlík.cz a Košík.cz.

