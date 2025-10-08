Ekonomika

Bezpečný přístav přitahuje. Cena zlata k okamžitému dodání pokořila významnou hranici

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Cena zlata k okamžitému dodání v noci na středu poprvé překonala hranici 4000 dolarů (83 500 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Později se zlato obchodovalo těsně pod touto hranicí. Děje se tak poté, co hranici 4000 dolarů  za unci již v úterý odpoledne středoevropského letního času překonala cena termínového kontraktu na zlato s dodáním v prosinci.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Thinkstock

Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown. Ten je důsledkem neschopnosti Kongresu dohodnout se na dalším financování federální vlády. Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické i ekonomické nejistoty.

Související

Potíže americké vlády vyhnaly cenu zlata k novému rekordu

Zlato

Statisíce federálních pracovníků po dobu omezeného fungování amerických vládních úřadů nedostávají plat, měli by ho ale obdržet zpětně. Pracovníci, kteří jsou považováni za nezbytné, nadále pracují. Trump už dříve pohrozil, že nadbytečné vládní zaměstnance propustí.

Podle analytiků podporuje růst ceny také strach investorů, aby nezůstali pozadu. "Nyní vidíme, že investoři nakupují zlato, přestože je jeho cena vysoká, a to tento pohyb dále zesiluje," uvedl analytik Giovanni Staunovo ze švýcarské banky UBS.

Cena zlata se od začátku letošního roku zvýšila o více než 50 procent, za loňský rok vzrostla o 27 procent. K růstu letos přispívají nákupy kovu centrálními bankami, zvýšená poptávka po burzovně obchodovaných fondech (ETF) krytých zlatem, snížení úrokových sazeb americkou centrální bankou (Fed), slabší dolar a také rostoucí zájem drobných investorů. Ti hledají zajištění v době sílícího geopolitického a obchodního napětí.

 
Mohlo by vás zajímat

Nová zjištění o Kellnerovi: Žil a jednal na úplné hraně rizika, popisuje novinářka

Nová zjištění o Kellnerovi: Žil a jednal na úplné hraně rizika, popisuje novinářka
31:09

Evropská komise představila plán na ochranu ocelářů, chce zdvojnásobit cla

Evropská komise představila plán na ochranu ocelářů, chce zdvojnásobit cla

Výkon českého průmyslu se po půlročním růstu mírně propadl

Výkon českého průmyslu se po půlročním růstu mírně propadl

Potíže americké vlády vyhnaly cenu zlata k novému rekordu

Potíže americké vlády vyhnaly cenu zlata k novému rekordu
ekonomika Aktuálně.cz Obsah zlato burza zahraničí Bitcoin finančnictví investiční banky

Právě se děje

Aktualizováno před 33 minutami
První český gól. Čekalo se do třetího utkání, postarala se o něj ledově klidná hvězda
1:21

První český gól. Čekalo se do třetího utkání, postarala se o něj ledově klidná hvězda

Martin Nečas otevřel skóre zápasu s Los Angeles. Na výhře Colorada 4:1 se pak podílel i další trefou.
před 51 minutami
Desítky mrtvých. Barmská armáda bombardovala buddhistickou oslavu

Desítky mrtvých. Barmská armáda bombardovala buddhistickou oslavu

Barmská armáda bombardovala dav lidí, který se sešel při oslavě buddhistického svátku světel spojené v noci na úterý s protivládní demonstrací.
před 1 hodinou

Nová zjištění o Kellnerovi: Žil a jednal na úplné hraně rizika, popisuje novinářka

Nová zjištění o Kellnerovi: Žil a jednal na úplné hraně rizika, popisuje novinářka
31:09
před 1 hodinou
Bezpečný přístav přitahuje. Cena zlata k okamžitému dodání pokořila významnou hranici

Bezpečný přístav přitahuje. Cena zlata k okamžitému dodání pokořila významnou hranici

Cena zlata k okamžitému dodání v noci na středu poprvé překonala hranici 4000 dolarů (83 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).
Aktualizováno před 1 hodinou
I přes zuřivý odpor postupujeme, chvástá se Putin. Údery v ruském týlu bagatelizuje

ŽIVĚ
I přes zuřivý odpor postupujeme, chvástá se Putin. Údery v ruském týlu bagatelizuje

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Téměř jako ty ruské. Praha hodlá Kyjevu předat desítky upravených tanků

Téměř jako ty ruské. Praha hodlá Kyjevu předat desítky upravených tanků

Modernizace T-72M4CZ začala v 90. letech minulého století po válce v Perském zálivu, která ukázala technologickou zaostalost sovětských tanků.
Aktualizováno před 2 hodinami
"Nevhodný výrok.“ Babiš zkritizoval Okamuru kvůli slovům o policejním prezidentovi

ŽIVĚ
"Nevhodný výrok.“ Babiš zkritizoval Okamuru kvůli slovům o policejním prezidentovi

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
Další zprávy