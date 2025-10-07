Ekonomika

Potíže americké vlády vyhnaly cenu zlata k novému rekordu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Cena zlata k okamžitému dodání v noci na úterek SELČ stoupla na rekordních 3977,19 dolaru (cca 82 700 korun) za troyskou unci (31,1 gramu) v souvislosti s nejistotou v USA kolem financování federální vlády. K vyšším cenám zlata přispívají také sázky na další snižování sazeb americkou centrální bankou (Fed). Informovala o tom agentura Reuters s tím, že cena později o něco klesla.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Thinkstock

Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, které se označuje jako shutdown. Ten je důsledkem neschopnosti Kongresu dohodnout se na dalším financování federální vlády. Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách nejistoty.

Zpátečka Bílého domu. Stáhl nominaci ekonoma do čela úřadu statistiky práce

USA, Donald Trump

"Šance na říjnové a prosincové snížení sazeb se stále pohybují nad hranicí 80 procent, což vlastně podporuje ceny zlata, stejně jako vládní shutdown vzhledem k tomu, že stále nedošlo k žádnému řešení mezi oběma stranami amerického Kongresu," uvedl analytik Kelvin Wong ze společnosti OANDA.

Statisíce federálních pracovníků po dobu omezení fungování vlády nedostávají plat, měl by jim však být vyplacen zpětně. Pracovníci, kteří jsou považováni za nezbytné, nadále pracují. Trump vyhrožuje, že velké počty vládních zaměstnanců z práce propustí.

Federální úřad pro letectví (FAA) v pondělí uvedl, že kvůli problémům s obsazením služeb vznikla na několika letištích zpoždění. Šlo například o Newark v New Jersey nebo o Denver.

 
Další zprávy