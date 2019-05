Opravdu si české řetězce nesmí objednávat lepší jídlo? Půjdu se zeptat, plánuje Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude jednat se zástupci obchodních řetězců o dvojí kvalitě potravin. Chce vědět, zda je pravda, že nemohou pro české zákazníky objednávat stejně kvalitní zboží, jaké si mohou lidé koupit v Německu, Rakousku a dalších západoevropských zemích. Situaci řeší předseda vlády společně s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD).

Kvůli problému pozval na společné jednání představitele obchodních řetězců působících v České republice. "Potřebuju od nich slyšet, zda je pravda, že skutečně nemají možnost si objednat tu lepší kvalitu. Pokud by to byla pravda, tak je to velký problém," řekl Babiš novinářům před středečním odletem do Varšavy. V polské metropoli se koná slavnostní schůzka představitelů zemí, které za posledních 15 let vstoupily do Evropské unie.

Premiér míní, že buď bude problém dvojí kvality potravin vyřešen na evropské úrovni, nebo Česko přijme vlastní opatření a zákony. "Není možné mít v Evropě dva druhy členských států, dva druhy občanů, musíme mít všichni stejné možnosti a práva," dodal. Čeští zákazníci podle něj mají právo vybrat si zboží podle ceny i kvality, stejně jako například jejich sousedi v Německu.

Podstatou problému je především stav, kdy se pod jednou marketingovou značkou a ve stejném obalu skrývá v různých státech odlišné složení potravin. Složení je však uvedeno na obalu.

Ministerstvo zemědělství už připravilo novelu zákona o potravinách, podle níž bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, budou-li mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla pokuta až padesát milionů korun.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza dříve řekl, že někteří nadnárodní výrobci bojkotují nákupy potravin českými řetězci v domovské zemi výrobce. Musí se proto nakupovat přes regionální zastoupení v zemi, kde se následně prodávají, tedy v Česku. Pokud se pak nakupuje na centrálách výrobců v zahraničí, nechtějí výrobci potraviny přeznačovat podle české legislativy.