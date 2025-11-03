Auto

Renault má odvahu. Na operák je možné vzít elektromobil jen na měsíc a pak ho vrátit

Renault spustil akci, která je v Evropě ojedinělá. Zákazníci si mohou pořídit nový elektrický Renault 4 E-Tech na měsíc formou operativního leasingu za 7299 Kč bez DPH (8830 Kč i s daní) a po měsíci užívání ho případně vrátit. Podobná možnost dlouhodobého testu elektromobilu není na českém trhu běžná – konkurence, například Volkswagen, nabízí měsíční vyzkoušení za mnohem vyšší částky.
Foto: Jan Matoušek

Renault v České republice spouští novou marketingovou akci 4ever4you, v jejímž rámci si mohou zájemci vyzkoušet nový Renault 4 E-Tech v běžném provozu po dobu jednoho měsíce. Jde o formu krátkodobého operativního leasingu, a pokud zákazník s autem nebude spokojen, může ho bez sankcí vrátit.

Na české poměry jde o poměrně netradiční krok. "Rozhodli jsme se pro tuto akci hlavně proto, že víme, jak opatrně čeští zákazníci přistupují k elektromobilitě. Chceme jim umožnit vyzkoušet si elektrický vůz bez rizika a předsudků," vysvětluje pro Hospodářské noviny Jitka Skaličková, PR manažerka Renaultu ČR.

Podle ní lidé často váhají, protože si nejsou jistí dojezdem, dostupností nabíjecích míst nebo reálnými náklady na provoz. "Tímto projektem chceme nabídnout jistotu a reálnou zkušenost, která může rozhodnout lépe než jakákoli reklama," dodává Skaličková.

Za mimořádně zajímavou označuje nabídku i Matěj Slepička, zakladatel platformy Carhunter.cz, která sleduje a porovnává nabídky leasingů. "Za tuhle cenu jde o výjimečnou možnost. Měsíční pronájmy jiných značek, například Volkswagenu, bývají podstatně dražší. Renault se tak cenově přiblížil běžným operativním leasingům, i když ty bývají vázané na roky," říká Slepička.

Volba padla na model Renault 4 E-Tech, který má navázat na odkaz legendární "čtyřky". Kombinuje retro design s moderní technikou a značka do něj vkládá velká očekávání. "Je to ikonický model, který se vrací v elektrické podobě. Spojuje emoce a tradici s inovací a věříme, že si zaslouží mimořádnou pozornost," říká Skaličková.

Zajímavostí je, že nápad na akci 4ever4you vznikl přímo v českém zastoupení Renaultu. Až následně se podobný koncept rozšířil i do dalších zemí. "Byl to čistě lokální nápad, který se osvědčil natolik, že ho převzala i okolní zastoupení," doplňuje Skaličková.

Automobilka si od projektu neslibuje primárně okamžitý nárůst prodejů, ale spíše zvýšení povědomí o značce a posílení důvěry v elektromobilitu. "Nejde nám o konkrétní čísla, ale o to, aby se lidé s elektromobilem seznámili v reálných podmínkách. Očekáváme, že kampaň zvýší zájem o model Renault 4 E-Tech i povědomí o elektrické nabídce značky," dodává.

Renault zároveň počítá s tím, že část vozů se po měsíčním testu vrátí. Ty pak podle Skaličkové poslouží dealerům pro testovací jízdy nebo jako předváděcí auta.

Pro srovnání - například Volkswagen nabízí v rámci programu ID. for all možnost vyzkoušet elektromobil nebo plug-in hybrid rovněž na 30 dní. Cena se ale pohybuje od 899 korun denně, což by znamenalo celkový náklad přes 27 tisíc korun za měsíc - tedy několikanásobně víc než u Renaultu.

Podle Slepičky automobilky občas využívají podobné krátkodobé kampaně, aby rozhýbaly prodeje konkrétních modelů. "V létě jsme viděli silnou podporu u Nissanu Townstar, který se díky akční nabídce prodával na operák už od pěti tisíc bez DPH. Takové akce bývají rychle vyprodané," říká.

Zároveň potvrzuje, že ceny operativních leasingů elektromobilů v posledním roce klesly o 10 až 20 procent. "Elektrifikované modely mají často i rychlejší dodací lhůty, automobilky jim dávají prioritu. U plug-in hybridů už se někdy dostáváme i pod ceny dieselů," doplňuje Slepička.

Podle něj se podobných kampaní, jako je 4ever4you, v budoucnu objeví víc. "Značky zjišťují, že lidé potřebují osobní zkušenost. A pokud ji získají za rozumnou cenu, mají mnohem větší šanci elektromobilu porozumět i podlehnout jeho kouzlu. Nabídka Renaultu 4 na měsíc je přesně takový příklad," uzavírá.

 
Další zprávy