Místo řidiče bude mít dron. Staví se druhá vodíková Tatra, tentokrát pro popeláře

Loni po tříletém vývoji začala Tatra na svém polygonu testovat vodíkový prototyp Force e-Drive FCEV v konfiguraci 8×6, určený především pro těžkou práci v povrchových dolech. Aby bylo možné těžký nákladní automobil provozovat, vyvinula pro něj jablonecká firma Devinn mobilní plnící vodíkovou stanici.
Stejná společnost se podílela i na vývoji prvního vodíkového prototypu a je také součástí konsorcia vyvíjejícího aktuálně druhý vodíkový kopřivnický prototyp. Vedle Devinnu a Tatry je v něm také VŠB - Technická univerzita Ostrava. Připomeňme, že akademickou podporu měl i vývoj prvního prototypu, tehdy však šlo o Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.
Druhý prototyp vodíkové Tatry, jehož vývoj právě začíná a dokončený by měl být v polovině roku 2028, opět vychází z třetí generace řady Force. Dostane ovšem konfiguraci pohonu 6×4 a především je určený pro práci v komunálních službách. Podle oranžového lakování asi leckdo pozná, že se jedná o popelářské vozidlo.
Nicméně ačkoliv fotky ukazují popelářský vůz, nemusí jít nutně jen o něj. Nákladní auto může dostat i úpravu pro úklid ulic, pro zimní údržbu silnic anebo sloužit jako klasický sklápěč při stavebních pracích v městských aglomeracích.
"Nová vodíková Tatra vychází ze zásadních poznatků získaných při testování vozu Tatra Force e-Drive FCEV 8×6 a přináší efektivnější rozložení komponent i redukci zástavby pohonné jednotky a chladicího systému tak, aby bylo možné splnit požadavky na nízkoúrovňový nástup do kabiny. Současně jsme se zaměřili na vyšší efektivitu rekuperace a optimalizaci spotřeby vozu," popisuje auto šéf firmy Devinn Luboš Hajský.
Jak už bylo řečeno, podvozek má konfiguraci 6×4 se dvěma hnanými zadními nápravami. "Toto na Tatru netradiční konstrukční uspořádání umožní instalaci kabiny řidiče a posádky níže než u běžných vozů Tatra, což zlepší výhled z kabiny i komfort nastupování a vystupování při běžném provozu," popisuje technický ředitel kopřivnické automobilky Jakub Pončík.
Ovšem i když je uspořádání na Tatru možná netradiční, stejně bude vzadu klasická centrální nosná roura s výkyvnými polonápravami. Tam se nic nemění. Force e-Drive FCEV 6×4, jak zní jméno prototypu, bude vážit přes 25 tun, zvládne třicetiprocentní stoupání, pojede maximálně 85 km/h a jeho dojezd by měl být 200 kilometrů.
Kromě vodíkového pohonu pak v Kopřivnici u nového prototypu vsadí i na funkce autonomního řízení a dálkového ovládání. I ty už si na vlastním prototypu Tatra v minulosti vyzkoušela, nicméně poprvé s nimi bude kombinovat vodíkový pohon.
"Tatra Force e-Drive FCEV 6×4 bude vybavena komplexní sadou senzorů, radarů, lidarů a vysoce výkonným řídicím počítačem, které umožní instalaci řady elektronických asistenčních systémů," říká člen představenstva Tatra Trucks zodpovědný za výzkum a vývoj Radomír Smolka. Podle něj tak bude prototyp schopný jezdit úplně bez řidiče, případně jej bude možné ovládat i bezdrátově na dálku.
"Unikátním prvkem, který chceme na vozidle odzkoušet, je integrace dronu, jenž bude vůz doprovázet a monitorovat jeho provoz z ptačí perspektivy," dodává Smolka.
Tatra vidí využití samočinného řízení třeba při krokové jízdě při sběru odpadu. Řidič totiž nemusí sedět v kabině, ale věnovat se samotnému sběru. Dron zase ulehčí záchranářům práci v rizikových oblastech. V Kopřivnici navíc chystají více stupňů samořízení, z nich pak bude vycházet i konečná cena.