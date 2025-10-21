Auto

Místo řidiče bude mít dron. Staví se druhá vodíková Tatra, tentokrát pro popeláře

Místo řidiče bude mít dron. Staví se druhá vodíková Tatra, tentokrát pro popeláře
Tentokrát ale půjde o model s podvozkem 6x4 a hnanými zadními nápravami. Určený je pro komunální služby.
Force e-Drive FCEV 6x4, jak zní jméno prototypu, bude vážit přes 25 tun, zvládne třicetiprocentní stoupání, pojede maximálně 85 km/h a jeho dojezd by měl být 200 kilometrů.
Hotový má být v polovině roku 2028 a kromě vodíkového pohonu bude vybaven i autonomním řízením.
Toto je první prototyp vodíkové Tatry, který už existuje a automobilka jej testuje. Zobrazit 7 fotografií
Foto: Tatra Trucks
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 59 minutami
Tatra chystá druhý vodíkový prototyp. Místo nákladního auta pro provoz v dolech bude ale novinka určená hlavně do města. Palivové články totiž dostane oranžový popelářský speciál. Ty navíc nebudou jedinou technologickou inovací, kterou přiveze.

Loni po tříletém vývoji začala Tatra na svém polygonu testovat vodíkový prototyp Force e-Drive FCEV v konfiguraci 8×6, určený především pro těžkou práci v povrchových dolech. Aby bylo možné těžký nákladní automobil provozovat, vyvinula pro něj jablonecká firma Devinn mobilní plnící vodíkovou stanici.

Související

Kdybychom vodíkovou Tatru vymýšleli teď, byla by jiná. Brzy vznikne jako elektromobil

Tatra Force e-Drive FCEV
20 fotografií

Stejná společnost se podílela i na vývoji prvního vodíkového prototypu a je také součástí konsorcia vyvíjejícího aktuálně druhý vodíkový kopřivnický prototyp. Vedle Devinnu a Tatry je v něm také VŠB - Technická univerzita Ostrava. Připomeňme, že akademickou podporu měl i vývoj prvního prototypu, tehdy však šlo o Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Druhý prototyp vodíkové Tatry, jehož vývoj právě začíná a dokončený by měl být v polovině roku 2028, opět vychází z třetí generace řady Force. Dostane ovšem konfiguraci pohonu 6×4 a především je určený pro práci v komunálních službách. Podle oranžového lakování asi leckdo pozná, že se jedná o popelářské vozidlo.

Nicméně ačkoliv fotky ukazují popelářský vůz, nemusí jít nutně jen o něj. Nákladní auto může dostat i úpravu pro úklid ulic, pro zimní údržbu silnic anebo sloužit jako klasický sklápěč při stavebních pracích v městských aglomeracích.

"Nová vodíková Tatra vychází ze zásadních poznatků získaných při testování vozu Tatra Force e-Drive FCEV 8×6 a přináší efektivnější rozložení komponent i redukci zástavby pohonné jednotky a chladicího systému tak, aby bylo možné splnit požadavky na nízkoúrovňový nástup do kabiny. Současně jsme se zaměřili na vyšší efektivitu rekuperace a optimalizaci spotřeby vozu," popisuje auto šéf firmy Devinn Luboš Hajský.

Související

"Stavební buňka" za desítky milionů. Bez ní by vodíková Tatra nefungovala

vodíková plnící stanice Tatra
20 fotografií

Jak už bylo řečeno, podvozek má konfiguraci 6×4 se dvěma hnanými zadními nápravami. "Toto na Tatru netradiční konstrukční uspořádání umožní instalaci kabiny řidiče a posádky níže než u běžných vozů Tatra, což zlepší výhled z kabiny i komfort nastupování a vystupování při běžném provozu," popisuje technický ředitel kopřivnické automobilky Jakub Pončík.

Ovšem i když je uspořádání na Tatru možná netradiční, stejně bude vzadu klasická centrální nosná roura s výkyvnými polonápravami. Tam se nic nemění. Force e-Drive FCEV 6×4, jak zní jméno prototypu, bude vážit přes 25 tun, zvládne třicetiprocentní stoupání, pojede maximálně 85 km/h a jeho dojezd by měl být 200 kilometrů.

Související

Tatra má první hybrid. Proč by měl zajímat armádu a kolik ujede čistě na elektřinu?

Tatra Force eSalon hybrid 2024
13 fotografií

Kromě vodíkového pohonu pak v Kopřivnici u nového prototypu vsadí i na funkce autonomního řízení a dálkového ovládání. I ty už si na vlastním prototypu Tatra v minulosti vyzkoušela, nicméně poprvé s nimi bude kombinovat vodíkový pohon.

"Tatra Force e-Drive FCEV 6×4 bude vybavena komplexní sadou senzorů, radarů, lidarů a vysoce výkonným řídicím počítačem, které umožní instalaci řady elektronických asistenčních systémů," říká člen představenstva Tatra Trucks zodpovědný za výzkum a vývoj Radomír Smolka. Podle něj tak bude prototyp schopný jezdit úplně bez řidiče, případně jej bude možné ovládat i bezdrátově na dálku.

Související

Místo řidiče ovládání na dálku. Tatra testuje náklaďák se samočinným řízením

autonomní Tatra Force

"Unikátním prvkem, který chceme na vozidle odzkoušet, je integrace dronu, jenž bude vůz doprovázet a monitorovat jeho provoz z ptačí perspektivy," dodává Smolka.

Tatra vidí využití samočinného řízení třeba při krokové jízdě při sběru odpadu. Řidič totiž nemusí sedět v kabině, ale věnovat se samotnému sběru. Dron zase ulehčí záchranářům práci v rizikových oblastech. V Kopřivnici navíc chystají více stupňů samořízení, z nich pak bude vycházet i konečná cena.

Prohlédnout si 7 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Jak je to s pravidlem dvaceti vteřin. Opravdu za něj dostanete v Německu pokutu?

Jak je to s pravidlem dvaceti vteřin. Opravdu za něj dostanete v Německu pokutu?

Mercedes vyměnila za Dacii. Mám štěstí, říká nová šéfka rumunské automobilky

Mercedes vyměnila za Dacii. Mám štěstí, říká nová šéfka rumunské automobilky
10 fotografií

Vídáte ho na každém rohu. Čínské Jaecoo 7 i s nečekanou cenou pobláznilo Česko

Vídáte ho na každém rohu. Čínské Jaecoo 7 i s nečekanou cenou pobláznilo Česko
37 fotografií

Duch, který v lese nestraší. S Rolls-Roycem Ghost se dá vyjet snad i na Sněžku

Duch, který v lese nestraší. S Rolls-Roycem Ghost se dá vyjet snad i na Sněžku
32 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta Tatra vodík

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Trump navzdory slibům bourá kus Bílého domu. Zaměstnanci mají zakázáno fotit

Trump navzdory slibům bourá kus Bílého domu. Zaměstnanci mají zakázáno fotit

V Bílém domě začala stavba tanečního sálu a renovace východního křídla. Kus křídla už byl zbourán navzdory Trumpovu tvrzení, že práce budovu nenaruší.
před 3 minutami
Beatles budou mít vlastní film. Režisér Mendes oživí jejich legendu hned čtyřikrát

Beatles budou mít vlastní film. Režisér Mendes oživí jejich legendu hned čtyřikrát

Filmové biografie hudebníků jsou v kurzu. Příběh Beatles zatím nikdo nezpracoval, až nyní. Režisér Mendes chystá v roce 2028 hned čtyři filmy.
Aktualizováno před 8 minutami

Exprezident Sarkozy nastoupil do vězení. Vnímá se jako hrabě Monte Cristo

Exprezident Sarkozy nastoupil do vězení. Vnímá se jako hrabě Monte Cristo
Prohlédnout si 14 fotografií
Nicolas Sarkozy s manželkou Carlou Bruniovou-Sarkozyovou odcházejí ze svého pařížského domu.
Před domem Nicolase Sarkozyho stojí lidé s francouzskými vlajkami a s nápisy „Courage Nicolas, reviens vite“ (Drž se, Nicolasi, vrať se brzy) a „La vraie France avec Nicolas“ (Pravá Francie stojí při Nicolasovi).
Aktualizováno před 14 minutami
Skvělá zpráva, Adamczyková se vrací. Mám radost, říká a hned zabojuje o olympiádu

Skvělá zpráva, Adamczyková se vrací. Mám radost, říká a hned zabojuje o olympiádu

Dvaatřicetiletá olympijská vítězka ze Soči 2014 a dvojnásobná mistryně světa přerušila kvůli těhotenství kariéru vloni v červnu.
Aktualizováno před 33 minutami
"Další léčka vlády nachystaná na občany." Havlíček mluví o kolapsu zdravotnictví

ŽIVĚ
"Další léčka vlády nachystaná na občany." Havlíček mluví o kolapsu zdravotnictví

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 36 minutami
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

ŽIVĚ
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 36 minutami
Jaká bude letos zima? Meteorolog vysvětluje, co lze s jistotou předpovědět

Jaká bude letos zima? Meteorolog vysvětluje, co lze s jistotou předpovědět

"V článcích, které poslední dobou vycházely, se psalo, že to tak meteorologové vidí. Ale my to nevidíme," říká meteorolog.
Další zprávy