Vyráběla by dnes Lada bez fašistů? Fráze o ruském původu maskují jeho zoufalost

KOMENTÁŘ: Nová Lada Azimut vyvolala v Rusku nadšení. Média nešetří superlativy, představitelé země zase oslavnými ódami na nezlomný ruský charakter i pod sankcemi. Přitom ani oficiální tisková zpráva vlastně nezamlčuje, že by bez přispění Západu možná SUV nevzniklo.

Na začátku června se v agentuře RIA Novosti objevila z evropského pohledu úsměvná zpráva: člen ruské Státní dumy navrhl, aby bylo logo Renaultu zařazeno mezi fašistické symboly. Důvod? Francouzi plánují vyrábět drony na Ukrajině. "Pokud produkce začne, logo Renaultu bude zakázáno jako jiné fašistické symboly, což je svým způsobem zákaz působení automobilky v Rusku," řekl navrhující člen dumy Michail Šeremet, zástupce Krymského regionu.

O osm dní později na ekonomickém fóru v Petrohradě ukázal AvtoVAZ hrdě úplně nový model Lada Azimut. Šéf automobilky Maxim Sokolov nešetřil vděkem Vladimiru Putinovi, že pomohl navádět místní autoprůmysl v době transformace způsobené sankcemi, které značná část světa na Rusko uvalila kvůli agresi na Ukrajině před třemi lety.

Ani politici na premiéře nešli pro dobré slovo daleko, podle guvernéra Samarského regionu Vjačeslava Fedoriševa je to tak ukázka toho, že AvtoVAZ je i pod tvrdými sankcemi schopen plnit ambiciózní plány. Samozřejmě celé auto "bylo navrženo a vyvinuto ruskými specialisty", tisková zpráva nezapomněla zmínit 996 úplně nových či výrazně upravených dílů.

Fedorišev též doplnil, že automobilce AvtoVAZ se spolu s lokálními výrobci dílů povedlo prakticky úplně nahradit díly, které dodávaly zahraniční společnosti. A to je jistě pravda, akorát by bez těch zahraničních společností nejen Lada Azimut patrně nikdy nevznikla.

Trochu ironicky to odhaluje jedna věta v tiskové zprávě, podle níž stojí Azimut na ruské platformě Vesta (jakkoliv s upravenou zadní částí). Pokud se trochu orientujete v ruských autech, patrně Ladu Vesta dobře znáte. Kompaktní sedan, později kombi, přijel v roce 2015 za značeného technického přispění Renaultu a Nissanu. Ačkoliv základ nebyl stoprocentně převzatý ze žádného existujícího francouzského auta, byla to směsice různých řešení známých tu z Meganu, tu z Clia.

A třeba automat CVT pocházel z Japonska od Nissanu. Není pochyb o tom, že dnes už je technika lokalizovaná, a i kdyby Rusové žádnou válku nerozpoutali, nejspíše by se Renault přímo ve výrobě neangažoval. Na druhou stranu vyvinout model trvalo tři roky, to znamená, že začátek se mohl bez problémů psát ještě do doby, kdy Renault AvtoVAZ ovládal.

A proporčně či vhledem není Azimut tak vzdálený konceptu 4×4 Vision z roku 2018. Navíc stojí za připomenutí, že ještě Renault ukázal v roce 2021 koncept nové Nivy (psali jsme zde), která měla mít techniku shodnou s Dacií Duster. Mohlo se něco z toho dostat i do Azimutu?

Automat CVT zmíněný výše má nakonec spolu se šestistupňovým manuálem, které budou kombinované s atmosférickými motory o objemu 1,6 a 1,8 litru a výkonem 88, respektive 97 kW, novinka také. Bude automat stále japonského původu, i když třeba výrobně lokalizovaný? A podle ruských médií má do dvou let Azimut jezdit i s čínskou přeplňovanou patnáctistovkou.

Možná jen náhoda je, že Azimut připomíná Dacii Duster vzhledem i proporcemi, na fotkách interiéru jsou třeba ovladače nebývale podobné těm v Renaultech a Daciích: za všechny jmenujme panel klimatizace. Uspořádání displejů zase připomíná R5. Ne, nejde o to, že by Renault nějak tajně s Ladou dále spolupracoval, ale spíš o to, kolik toho v Rusku při svém odchodu vlastně (nuceně) nechal a z čeho teď a ještě dlouhé roky může AvtoVAZ těžit, aniž by neztratil masku "stoprocentně ruského výrobce".

Vzpomeňte na Ladu Iskra (více o ní zde), loňskou novinku odhalenou s velkou pompou, která má nahradit ruský bestseller Grantu. To je auto, které využívá - ano, upravené - platformy CMF-B LS podobně jako třeba Dacia Logan. Vývoj už byl v takové fázi, že i když se Renault z Ruska stáhl, úplně svou přítomnost nevymazal.

Už loni se Rusové velmi snažili, techniku maskovali spojením, že základem je moderní globální platforma, ovšem po přepracování se stala technologicky nezávislou.

O tom, že další oblíbená Lada, kombi Largus, vznikla jen díky tomu, že Renault přesunul do Ruska stroje na výrobu prvního Loganu MCV, by se také dalo mluvit hodiny. Opět kritici namítnou, že auto má ruskou lokalizaci, po faceliftu jiný design, a dokonce elektrickou verzi. Nic z toho by ale AvtoVAZ neměl, kdyby mu značka s brzy dost možná fašistickým logem nepomohla.

Spolupráce je ve světě aut úplně běžná, automobilky potřebují šetřit peníze a sdílení nákladů na vývoj nebo výrobu tomu napomáhá. Máme Fordy s platformou MEB koncernu Volkswagen, Renaulty s logem Mitsubishi, které Japoncům pomohly zpátky do Evropy, třeba o dodávkách Stellantisu a Toyoty, kde jedna nosí klidně devět různých emblémů, nemluvě. Všechno je ale přiznané, neschovává se to za "hrdinný boj sankcím navzdory".

Při pohledu na osud Lady Iskra, jejíž výroba ne a ne začít, i když už měla běžet, se ale vkrádá otázka, jestli si Rusové příští rok koupí Azimut. Ukázat auto je jedna věc, sériově ho vyrábět druhá. U Iskry jsou problémy s dodávkami komponentů.

Další věcí je, za jakou cenu. Ceny aut v Rusku jsou totiž, navzdory proklamacím a snaze místních politiků, výrazně vyšší než v okolních státech (psali jsme zde). Pod hranici milionu rublů, asi 280 tisíc korun, už se dnes vejde jen Lada Granta s karoserií sedan a Sokolov už na premiéře řekl, že novinka bude o něco dražší než současné portfolio značky.

To cenově končí - bereme-li jen základní ceny jednotlivých modelových řad - na 1,66 milionech rublů, skoro 465 tisíc korun, za Largus, nepočítaje speciální prodlouženou Vestu se jménem Aura za skoro 2,6 milionu ruské měny. Pokud bychom měli vzít asi nejbližší model z aktuální nabídky, pak je to Vesta SW Cross s cenami od 1 879 000 rublů, asi 506 tisíc korun. Azimut tak bude skoro jistě atakovat dvoumilionovou hranici. Pokud by ale nezačínal výše, mohl by být v Rusku populární, myslí si někteří tamní analytici.