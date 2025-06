To čekal málokdo, vítěz překvapil. Které auto považují Češi za nejlepší ojetinu

V Česku se uspořádala anketa o nejlepší ojetinu. Asi většina veřejnosti čekala, že vyhraje Octavia. Výsledky ale překvapily i samotné pořadatele. Nejvíce hlasů totiž posbíral elektromobil Škoda Enyaq.

Vypadalo to jako anketa s jasným vítězem, vždyť co je v Česku oblíbenějšího než Škoda Octavia. Dokládají to statistiky prodejů jak nových, tak ojetých aut.

Výsledky ale překvapily i samotné pořadatele, kterými jsou Aures Holdings a Asociace obchodníků s ojetými automobily. "Považujeme to za šokující, nečekali jsme to, i my budeme o výsledcích hodně přemýšlet," říká generální ředitel AAA Auto Petr Vaněček.

Absolutně nejvíce z celkem 4219 posbíraných hlasů získal elektromobil Škoda Enyaq, a to konkrétně 1456 hlasů. Vyhrál tak i ve své samostatné kategorii elektromobilů. Až na druhém místě tak skončila favorizovaná Octavia s 1206 hlasy. Mezi malými auty zabodovala Fabia s 953 hlasy a kategorii SUV opanoval Kodiaq s 886 hlasy.

Kromě čtyř škodovek si srdce Čechů z celkem šesti kategorií získaly ještě dva Volkswageny, v kategorii MPV aut vyhrál VW Touran s 832 hlasy a mezi dodávkami kraloval Transporter s 804 hlasy.

Vaněček k výsledkům pokračuje: "Česko se vždy považovalo za elektroskeptickou zemi, a ukazuje se, že se asi trend mění. Vidíme to i na postupně stoupajících prodejích ojetých elektromobilů. Zatím jsme letos prodali 710 aut, přitom loni to bylo za celý rok 800 vozů. Očekáváme tedy, že letos se dostaneme na 2000 kusů," dodává.

"A to jsou elektromobily v naší síti inzerované v průměru za půl milionu, spalovací ojeté auto prodáváme v průměru za 300 tisíc. Přitom se řadí mezi nejrychleji prodávané vozy, přáli bychom si mít i větší nabídku, tu saturujeme ze západoevropských zemí," říká ředitel autobazaru.

Aktuálně nejprodávanějším elektrovozem přitom Enyaq není, tím je Tesla Model 3. Enyaq je druhý, BMW i3 třetí. Mezi top nejprodávanějšími elektrovozy z druhé ruky je ještě Tesla Model Y a Hyundai Kona.

"Mnoho našich zákazníků dokonce ani nemá rodinné auto a nenabíjí si doma, jde o řidiče, kteří ujedou například 30 kilometrů denně, a tak nabíjejí na veřejných nabíječkách zhruba jednou za dva týdny. Ukazuje se, že objevují výhody elektromobilů a líbí se jim nižší provozní náklady," uzavírá Vaněček.

Anketu by chtěli uspořádat každoročně a postupně obměňovat vozy, které do ní zařadí. Z hlasujících nyní vylosují jednoho výherce, kterému zapůjčí Enyaq na tři měsíce a k tomu předplacenou kartu na palivo v hodnotě 10 tisíc korun.

"Když vylosujeme někoho, kdo se považuje za nadšence do spalovacích aut a pro Enyaq nehlasoval, aspoň si ho díky tomu může vyzkoušet," uzavírá odlehčeně Vaněček.

Podobná anketa v Česku, kde se prodá minimálně třikrát, spíše čtyřikrát více ojetých aut než nových, chyběla. Oproti anketám, které se pořádají v zahraničí, je ale nezvyklé, že ji zorganizoval právě autobazar, a nikoli nezávislé spotřebitelské magazíny a časopisy, kde nejlepší ojeté auto roku vždy vybírají odborníci, většinou redaktoři a spolupracovníci daných publikací na základě vlastních testů i dalších kritérií.

"Zpočátku jsme uvažovali nad tím, že by auto mohli vybírat novináři a experti, ale bylo by těžké to zorganizovat. Navíc jsme si říkali, že tady žádná anketa veřejnosti zatím není, a chceme dát prostor právě zákazníkům, obyčejným motoristům, kteří auta kupují," vysvětluje Petr Vaněček.

Potěšilo ho, že posbírali přes 4000 hlasů. "A to jsme anketu příliš intenzivně ani zatím nepropagovali. Samozřejmě jsme měli ošetřené, aby každý mohl hlasovat jen jednou. Jestli ve větší míře hlasovali fanoušci elektromobility z různých skupin na sociálních sítích, nevím, tak podezřívavý nejsem. Spíš si to vysvětlujeme tím, že o elektromobilitě se ve veřejném prostoru opravdu hodně mluví," říká Vaněček.

Že v Česku vyhrál elektromobil, je na poměry ankety opravdu nečekané. Ve zmíněných britských anketách odborných médií uspěly pro rok 2024 poměrně různorodé modely. Ojetinou roku podle What Car? se stalo Volvo XC40, v anketě carbuyer uspěla Kia Sportage a v případě CarDealer Magazine zase Nissan Qashqai. V dílčích kategoriích, tradičně mezi ojetými kombíky, si vavříny odvezly i modely Škody Auto.