Vadí snížení výkonu, když je konečně tišší? Subaru Forester si pořád jede svou

Na český trh dorazila nová, v pořadí šestá generace Subaru Forester. Už to není bestseller, ale i jako dvojka v prodejích má pořád silnou základnu fanoušků. Příčina je jasná, je to jedno z nejuniverzálnějších aut na trhu. Není to volba technokratů a milovníků novot a subaristy musí navíc přesvědčit, že snížený výkon nevadí. Pomáhá si i akčními cenami.

Škoda, Volkswagen, Toyota… od nich se Subaru v jednom zásadně liší. Není to mainstreamová značka. Na starém kontinentě japonská automobilka nedosahuje rekordních prodejů, hlavním zahraničním trhem jsou USA a Kanada. V Evropě jsou auta s plejádami ve znaku stroji pro specifickou skupinu lidí, primárně pro ty, kteří si vybírají odolné univerzály a neradi si zvykají na novoty. Svou loajální klientelu, která se v posledních letech usadila na zhruba necelé tisícovce zákazníků ročně, má i v Česku. Když se automobilismem jen letmo políbených zeptáte na Subaru, dost lidí si představí buď sportovní ikonu Impreza, nebo "lesníka" Forester, jeden z modelů, který je považovaný za zakladatele kategorie SUV. Forester je ostatně jedním z nejdůležitějších modelů značky, jde o druhé nejprodávanější Subaru za modelem Crosstrek. Přitom po mnoho let, už od chvíle, kdy v roce 1997 přišla na trh první generace, to byl právě Forester, který se pyšnil titulem bestselleru japonské automobilky. Podle lidí z českého zastoupení jsou řidiči Subaru Forester konzervativní, celých 65 procent z nich jsou starší 60 let a bydlí v příměstských oblastech. Zatímco loajalita k značce je u Subaru lehce přes 30 procent, konkrétně u Foresteru je to 43 procent. "Zkrátka majitelé Foresterů si častěji kupují znovu a znovu novou generaci," říká Zdeněk Zikmund ze Subaru ČR s tím, že celkově se v Česku od konce 90. let prodalo 7130 Foresterů. Proto si od nové, v pořadí už šesté generace mnoho slibují. Forester změnil tvář, přestože rozměrově se moc neodlišuje - je jen o tři centimetry delší -, pořád má stejnou skvělou světlou výšku 220 mm a slušné nájezdové i přejezdový úhel, takže ve středně těžkém terénu, na sněhu nebo v blátě je i nadále nadprůměrně schopný. Vývojáři zapracovali i na pohonném ústrojí. Nadále ho pohání horizontálně uložený motor typu boxer, hybridní systém se ale mezigeneračně vylepšil v tom, že zatímco dříve dokázal Forester jezdit v čistě elektrickém módu jen pár desítek metrů, teď je efektivnější. Pomáhá mu elektromotor o výkonu 12,3 kW a baterie s kapacitou 0,6 kWh. To sice není mnoho, ale v praxi je rozdíl znát. Vyzkoušeli jsme to na projížďce v okolí Bělé pod Bezdězem, kde jsme přesedli z předchozí generace do současného modelu. Nejcitelnější rozdíl je v rozmezí 60 až 90 km/h, kdy má motor v novém Foresteru ucházející tah a nehučí tak nepříjemně jako jeho předchůdce. A to jsou přitom papírové výkonové hodnoty horší - šestá generace má 100 kW a 182 Nm, tedy o 10 kW a 12 Nm méně a při zrychlení na 100 km/h je o čtyři desetiny sekundy línější. Praxe je ale pocitově lepší právě díky tomu, že Forester teď jezdí v elektrickém režimu déle a výkon elektromotoru autu pomáhá i ve vyšších rychlostech. I proto má být kabina tišší než dřív, Subaru tvrdí, že na zadních sedadlech došlo k snížení hluku o 12 procent. Posun je znát i v řízení, je tužší a jistější. Značný posun se taky ukáže při porovnávání interiéru. Forester byl vždycky autem, které v kabině oproti té nejmodernější konkurenci působil trochu "staromilsky", zlí jazykové by řekli lehce zastarale, na druhou stranu kdo má rád klasické kabiny aut, musel se tu vždy cítit domácky. Kvalitněji působí materiály a především i grafika multimédií zobrazovaných na hlavním 11,6palcovém displeji. Ten nahradil dosavadní řešení, kdy Forester měl jak centrální displej, tak kapličku na vrchu palubní desky. Přicházet s revolučními prvky mezi prvními nikdy nebyl styl značky, a tak do výbavy přibyly věci, které už konkurence dávno má - třeba bezdrátové připojení Apple CarPlay a Android Auto, samozřejmě také bezdrátová nabíječka, Forester má nyní také senzor na otevírání pátých dveří pokopem pod zadním nárazníkem, dříve šly dveře otevřít mávnutím rukou před logem. Subaru přidalo do nabídky Foresteru různé bezpečnostní funkce a asistenty, auto například hlídá řidičův stav, a když vyhodnotí, že upadl do bezvědomí či zkrátka nereaguje, pomalu a bezpečně zastaví. Rozšíření funkcí a série vylepšení jsou ostatně důvodem, proč základní cena Foresteru poskočila přes milionovou hranici. Základní Active začíná na 1 025 000 Kč, přitom minulá generace se prodávala za 965 tisících korun. České zastoupení se ale rozhodlo zavést akce už při spuštění prodeje, a tak se Forester dá pořídit od 985 000 Kč, tedy jen o 20 tisíc dráž. Výbava Comfort je v akci mezigeneračně dokonce levnější, a to o 40 tisíc, když se prodává za 1 040 000 Kč. "Základní model si ostatně čeští zákazníci příliš často nekupují a volí vybavenější verze," uzavírá Zdeněk Zikmund ze Subaru ČR.