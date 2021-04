V Praze přibývá vloupání do aut, lidé nechávají uvnitř cennosti, které lákají zloděje

V hlavním městě v posledních měsících meziročně přibylo o desítky procent případů vloupání do aut. Policie varuje majitele, aby nenechávali na viditelných místech ležet cenné věci. Ve vazbě skončilo 11 podezřelých.

Policisté v uplynulých 30 dnech zadrželi a poslali do vazby 11 lidí podezřelých z vloupání do aut v Praze. Policejní mluvčí Hana Křížová potvrzuje, že v hlavním městě v posledních měsících meziročně přibylo o desítky procent případů vloupání do aut, přičemž nejexponovanější je v tomto ohledu centrum a městské části 6 a 7.

Podle kriminalistů k nárůstu uvedené trestné činnosti přispívají i řidiči, kteří nechávají v autě ležet na viditelných místech různé věci, které pachatele lákají. "Není výjimkou, že řidiči nechávají ve svých vozidlech doklady a platební karty. Většinou je schovají do úložného prostoru pod loketní opěrkou nebo pod koberečkem. To jsou ale pro zloděje jedna z prvních míst, kam koukají po vniknutí do vozidla," uvedla mluvčí a doplnila, že v jednom případě zloději ukradli ve voze i klíče a čip od domu s napsanou adresou. Díky čipu se pak dostali do domu a následně i do bytu, kde spal nájemník. Ten je ale vyrušil a zloději utekli.

Ze zkušenosti policistů podle mluvčí plyne, že do aut se vloupávají většinou muži kolem 30 let s bohatou trestní minulostí a závislostí na drogách. Například jeden z posledních zadržených podle Křížové strávil ve vězení uplynulých 14 let. Před měsícem byl propuštěn a nyní je opět ve vazbě kvůli podezření z krádeže vloupáním.

Všem obviněným hrozí za tento trestný čin minimálně dva roky vězení. Vzhledem k tomu, že většinou jsou to ale recidivisté, týká se jich tříletá sazba.