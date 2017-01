před 54 minutami

Kompletní výměna kamerového systému v tunelu Cholupice způsobí od pátečního večera do pondělního rána zavření Pražského okruhu, tedy obchvatu metropole v jeho jižní části. Úplná uzavírka dálnice D0 proběhne mezi exitem 3 Vestec a exitem 10 Zbraslav od 13.1.2017 21:00 do 16.1.2017 4:00. Řidiči tak budou muset úsek objíždět pře Barrandovský most a Jižní spojku. "Práce budou probíhat při maximálním možném nasazení pracovních sil za třísměnného provozu. Budeme se snažit mít hotovo ještě před stanoveným termínem," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

autor: řsd