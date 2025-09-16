Auto

Turecký Enyaq si objednáte v aplikaci. Prozkoumali jsme auta, která jsou nečekaný hit

Logo turecké automobilky Togg je zatím neznámé, brzy se ale její auta začnou prodávat v Německu.
To v Turecku začíná v přepočtu na 924 tisících korunách a končí na (v přepočtu) 1,175 milionu korun.
Je to 4,6 metru dlouhé SUV s rozvorem náprav nataženým na 2,89 metru. Konkuruje tak třeba Škodě Enyaq.
Design pomáhalo navrhnout studio Pininfarina, jinak je ale Togg tureckou národní značkou na vlastní platformě. Zobrazit 31 fotografií
Foto: Jan Matoušek
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
S úspěchem tam auta i pro Česko vyrábí Hyundai, Fiat nebo Renault a brzy se k nim přidá i skutečně domácí automobilka. Togg na tureckém trhu prodejně září, i když nabízí jen elektromobily. Jeho modely také patří k vůbec nejbezpečnějším v nárazových testech Euro NCAP a jako lavina se valí do Evropy. Prozkoumali jsme, čím chce zaujmout.

Za prvních osm měsíců letošního roku prodal Togg na domácím tureckém trhu 21 tisíc aut. Více než Audi, BMW, Ford nebo Mercedes-Benz. A to před třemi lety automobilka ještě nevyráběla, první auto z továrny v Gemliku vyjelo 29. října 2022. Byla to velká sláva, kterou podpořila i přítomnost tureckého prezidenta Recepa Tayyip Erdogana. Ostatně Togg je projektem národního auta z roku 2018, na němž se podílely výhradně turecké firmy. S designem ale radil Pininfarina.

Stejné studio navrhlo v minulosti třeba i modely čínské značky Brilliance nebo vietnamské VinFast. A při prvním setkání s SUV T10X, případně liftbackem T10F, budete asi italskou školu - stejně jako u zmíněných aut - chvíli hledat.

Vzhled obou aut trochu postrádá zajímavý nápad. Ačkoliv nekopíruje nic známého, je zaměnitelný a po chvíli zapomenutelný. U elektromobilu překvapí sázka na velkou čelní masku, od níž se už většina zavedené konkurence odklání. SUV poznáte podle toho, že maska plynule přechází do světel, u liftbacku jsou tyto dva prvky oddělené. Spojující jsou zahnuté diody pro denní svícení v náraznících.

Naopak interiér se snaží šokovat hned od začátku spojováním prvků z audi a mercedesů. Trojcípou hvězdu připomíná displej táhnoucí se přes celou šířku palubní desky. Ve skutečnosti jej tvoří 12palcové budíky a 29palcový multimediální systém. K ovládání pak podobně jako u čtyř kruhů slouží malá osmipalcová dotyková obrazovka umístěná na středovém panelu.

Na rozdíl od Audi, kde je mírně nakloněná na středovém tunelu, je u Toggu lehce utopená, podobně jako třeba displej v nedávno testované Alfě Junior. Mamutí displej multimediálního systému je ve skutečnosti rozdělen na tři části, co zobrazují, si lze nakonfigurovat právě přes mírně utopenou obrazovku. Můžete mít digitální či analogové hodiny, počasí, navigaci a připojit se lze i k internetu.

Hodnotit responzivitu z krátkého seznámení moc nejde, úroveň použitých materiálů ale je trochu diskutabilní. Ač je vidět, že se automobilka snažila a většinu povrchů potáhla měkčenými materiály (umělá kůže či tkanina), některé plastové plochy působí lacině. Řeč je nejen o ovladačích na volantu - mimochodem ve formě nepraktických touchpadů, ale třeba také kruhovému sdruženému tlačítku na středovém tunelu. To připomíná iDrive od BMW, takže německou prémiovou trojku má Togg uvnitř tak nějak kompletně.

Volič automatické převodovky pak připomíná ovládání kosmické lodi, nicméně operování s ním bude hlavně o zvyku. Togg naopak potěší místem na zadních sedadlech, které je dané i rozvorem náprav s délkou 2890 mm. U liftbacku ale pozor na rychle se svažující střechu. Zavazadlový prostor má 505 až 1530 litrů u nového liftbacku T10F a 441 až 1515 litrů u již - v Turecku - zavedeného SUV T10X.

Základem obou modelů je vlastní elektrická platforma s pohonem zadních nebo všech kol. Zatímco 4,83 metru dlouhý liftback tolik konkurentů zatím nemá, SUV T10X se s délkou 4,6 metru pouští přímo proti Škodě Enyaq, Volkswagenu ID.4 nebo Renaultu Scenic: míří zkrátka do zavedeného segmentu, který v Evropě patří v kombinaci s bateriovým pohonem k nejpopulárnějším.

Zadokolka se vždy pojí se 160kW elektromotorem, který má točivý moment 350 Nm. Liší se však velikost baterie. Základní verze má kapacitu 52,4 kWh a dojezd na jedno nabití 314 km u SUV T10X a až 350 km u liftbacku T10F. Model s prodlouženým dojezdem nabízí 88,5kWh baterku a dojezd 523, respektive až 623 km.

Čtyřkolka má dohromady 320 kW a 700 Nm a výhradně také větší baterku. Dojezd ale klesne na 468 km u SUV a 523 km u liftbacku. Nabíjení je možné až 180 kW, pak se z 20 na 80 procent baterka nabije za 28 minut nezávisle na kapacitě a modelu. U AC nabíjení překvapí, že zatímco T10X má volitelně až 22 kW, T10F vždy jen 11 kW. Přestože jde o technicky stejná auta.

Podobně jako u Tesly bude možné k přístupu do vozu a startování využívat NFC kartu namísto klasického klíče. V rámci digitálních služeb Turci nabídnou i klíč přímo v aplikaci v chytrém telefonu.

Německo je po Turecku teprve druhým trhem, kde se Togg začne prodávat. Zástupci značky to zdůvodňují tím, že jde v Evropě o vůbec nejdůležitější zemi pro prodeje aut. Ceny značka zveřejní 29. září, zatím tak můžeme jen připojit ty turecké. Togg T10X začíná v přepočtu na 924 tisících korunách a končí na (v přepočtu) 1,175 milionu korun. Liftback T10F ceny zatím nemá.

Automobilka sází hlavně na prodej přes vlastní mobilní aplikaci, která nabízí k autům i celý ovládací ekosystém. V Německu chce mít jen několik reprezentačních autosalonů, stěžejní ale bude prodej online. Zároveň Turci také zvažují, že by rozjeli vlastní nabíjecí síť Trugo. Po Německu mají následovat další země, jestli ale mezi nimi bude i Česko, se ze zástupců Toggu na mnichovském autosalonu vytáhnout nepovedlo.

Prohlédnout si 31 fotografií
 
auto Aktuálně.cz elektromobil Elektromobilita Turecko

