Tati, předjel tě Trabant! Hláška z filmu Na samotě u lesa z poloviny sedmdesátých let ukazuje, jak lidé plastovým vozítkem vyluzujícím charakteristický zvuk i zápach pohrdali. Po ukončení výroby v roce 1991 ale netrvalo dlouho a z Trabantu se stalo ikonické auto. Dnes se těší velké oblibě sběratelů, kteří se ho snaží udržet v původní formě. Nadšenci ho zase upravují do nejrůznějších podob a jezdí na srazy. Jde totiž o stále poměrně dostupnou zábavu. Podívejte se, jak se „pomsta východoněmeckých soudruhů“ proměnila za šest desítek let, které už brázdí silnice zemí bývalého Východního bloku.

