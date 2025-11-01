Z motorek jsou Pokémoni a Čína přivezla nečekané překvapení. Začal tokijský autosalon

Jednou za dva roky se na podzim v Tokiu sjedou převážně japonští výrobci, aby se pochlubili nejnovějšími kreacemi pro domácí i zahraniční trhy. Značky mimo Japonsko jsou tradičně ve výrazné menšině a většinou ukazují už známé modely. Jen v asijské či japonské premiéře. Letos jich do Tokia zavítala hrstka: BMW, Hyundai, Kia, Mini a Mercedes-Benz. A pak je tu ještě jeden speciální případ, čínský BYD.
Čínské automobilky se zatím do Japonska příliš nehrnou, mimo jiné i proto, že zhruba třetinu tamního trhu s auty drží daňově zvýhodněná auta třídy kei. Ta mají předepsané rozměry i výkon a objem motoru, stále častěji pak spalovací nahrazuje elektrický agregát. Jenže kei cars jsou v podstatě od doby vzniku doménou výhradně japonských automobilek.
Kdysi předpisům zkoušel vyhovět Smart s první generací modelu Fortwo. Neuspěl, stejně jako kei cars mimo svou domovinu. Až právě BYD se letos v Tokiu pokouší japonskou nadvládu nad kei cars změnit a ukazuje elektrický model Racco.
Ten vypadá přesně tak, jak se představuje kei cars jedné z japonských automobilek. Hranatý, vysoký, úzký s posuvnými dveřmi vzadu a koly v rozích karoserie. Cenově by měl být na úrovni jiných elektrických aut stejné třídy, tedy kolem 2,6 milionu jenů.
Na délku má 3395 mm, široký je 1475 mm a vysoký 1800 mm. Je nasnadě, že dovnitř se poskládají "jen" čtyři pasažéři a jejich zavazadla. V útrobách je 20kWh baterka s dojezdem 180 kilometrů, ovšem podle méně přísného čínského testovacího cyklu. To jsou čísla, stejně jako v případě ceny, velmi podobná třeba Nissan Sakura, domácímu elektrickému autu třídy kei. Zajímavé je 100kW dobíjení, na to v Evropě u nejlevnějších elektroaut nejsme zvyklí.
Racco není jen nějaké cvičení, BYD počítá s jeho výrobou i prodejem, od léta příštího roku bude pátým modelem značky na japonském trhu.
Kei cars měly na stáncích samozřejmě i další výrobci. Elektrický třeba Suzuki s konceptem Vision e-Sky a dojezdem 270 km. Jeho výroba začne příští rok. Asi nejvíce je z pozice Evropana zajímavá Honda Super-One, což je koncept sportovnější verze auta, které se objeví i na starém kontinentu. Patrně již v příštím roce, kdy začne jeho prodej v Japonsku. Čím by mělo být auto zajímavé, to je simulace manuálního řazení.
Vedle malých elektromobilů míří Honda do bateriového segmentu i se sérií pojmenovanou jen prostě 0. Jedná se o rodinu dvou SUV (novinkou je model 0 α) a jednoho sedanu, která se do prodeje v Japonsku dostane v roce 2027.
Lexus šokoval konceptem šestikolového MPV, které nese známé označení LS. Dříve jej měly limuzíny, teď tedy neméně luxusní minivan se třemi řadami sedadel. Úplným opakem je jednosedadlová tříkolka LS Micro. A posledním konceptem se jménem LS je kříženec SUV a kupé.
Již brzy však nebude Lexus vrcholem nabídky Toyoty. Toto místo totiž zaujme Century, což má být japonský rival Bentley nebo Rolls-Roycu. Dříve se pod tímto jménem prodávaly neluxusnější limuzíny Toyota pro politické představitele země, nově je to tedy samostatná značka. A tuto změnu oslavila konceptem Century Coupé, což je kříženec SUV a kupé s posuvnými dveřmi.
Toyota samotná se pak pochlubila radikální vizí nové Corolly, která by měla dostat v sériové verzi jak bateriový, tak i plug-in hybridní nebo hybridní pohon. Spekuluje se i o vodíku. Subaru pro změnu ukazuje novou generaci sportovních modelů STI jak v elektrické, tak i v benzinové verzi. Zatím jsou to však jen koncepty.
Za zmínku jistě stojí i to, že tokijský autosalon zdaleka není jen o autech. Narazit tak můžete třeba na pojízdné Pokémony s technikou Honda či Toyota, Honda ukazuje mimo jiné i vlastní raketu a Lexus zase katamarán. A do výroby aut se pouští nově výrobce televizí a další elektroniky Sharp s modelem LDK+. Elektrické MPV využívá platformu a další komponenty od Foxconnu, kdy přijede sériová verze, ale zatím není známé.