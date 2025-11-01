Auto

Z motorek jsou Pokémoni a Čína přivezla nečekané překvapení. Začal tokijský autosalon

Z motorek jsou Pokémoni a Čína přivezla nečekané překvapení. Začal tokijský autosalon
BYD Racco je pokusem čínské automobilky proniknout na japonský trh s modelem, který spadá do třídy, jíž patří třetina tamního trhu. Jde samozřejmě o elektromobil s dojezdem 180 kilometrů, prodej má začít příští rok v létě.
Honda ukázala sportovní verzi kei caru N-One s označením Super-One. Zatím jde o elektrický koncept, který ale příští rok přijede i v sériové verzi. Dostane se i do Evropy.
Rodina elektromobilů Honda 0, novinkou je SUV 0 α uprostřed, se začne prodávat v roce 2027. Minimálně v Japonsku.
Dvoumístný kapesní elektromobil od Hondy má příznačné jméno Micro EV. Jde o koncept, který je jedním z vozidel japonské značky zkoumající městkou mikromobilitu. Zobrazit 30 fotografií
Foto: Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
Že evropské autosalony ovládají čínské automobilky, to už je tak nějak jen konstatování. Letos ale BYD plnou silou zaútočil i na Japonsko, a ještě vlastní zbraní. V Tokiu ukazuje elektrický kei car Racco. Kromě něj ale přehlídku mobility v japonské metropoli ovládly opět domácí podivnosti. Je libo třeba pojízdného Pokémona?

Jednou za dva roky se na podzim v Tokiu sjedou převážně japonští výrobci, aby se pochlubili nejnovějšími kreacemi pro domácí i zahraniční trhy. Značky mimo Japonsko jsou tradičně ve výrazné menšině a většinou ukazují už známé modely. Jen v asijské či japonské premiéře. Letos jich do Tokia zavítala hrstka: BMW, Hyundai, Kia, Mini a Mercedes-Benz. A pak je tu ještě jeden speciální případ, čínský BYD.

Související

Spalovací motor, který čistí planetu. Svérázná Mazda už má zase auto s Wankelem

Mazda Vision X-Coupé
10 fotografií

Čínské automobilky se zatím do Japonska příliš nehrnou, mimo jiné i proto, že zhruba třetinu tamního trhu s auty drží daňově zvýhodněná auta třídy kei. Ta mají předepsané rozměry i výkon a objem motoru, stále častěji pak spalovací nahrazuje elektrický agregát. Jenže kei cars jsou v podstatě od doby vzniku doménou výhradně japonských automobilek.

Kdysi předpisům zkoušel vyhovět Smart s první generací modelu Fortwo. Neuspěl, stejně jako kei cars mimo svou domovinu. Až právě BYD se letos v Tokiu pokouší japonskou nadvládu nad kei cars změnit a ukazuje elektrický model Racco.

Ten vypadá přesně tak, jak se představuje kei cars jedné z japonských automobilek. Hranatý, vysoký, úzký s posuvnými dveřmi vzadu a koly v rozích karoserie. Cenově by měl být na úrovni jiných elektrických aut stejné třídy, tedy kolem 2,6 milionu jenů.

Na délku má 3395 mm, široký je 1475 mm a vysoký 1800 mm. Je nasnadě, že dovnitř se poskládají "jen" čtyři pasažéři a jejich zavazadla. V útrobách je 20kWh baterka s dojezdem 180 kilometrů, ovšem podle méně přísného čínského testovacího cyklu. To jsou čísla, stejně jako v případě ceny, velmi podobná třeba Nissan Sakura, domácímu elektrickému autu třídy kei. Zajímavé je 100kW dobíjení, na to v Evropě u nejlevnějších elektroaut nejsme zvyklí.

Související

Foto: Roztomilá japonská autíčka stvořila vlastní mikrosvět. Podívejte se na nejzajímavější kei cars

Kei cars
44 fotografií

Racco není jen nějaké cvičení, BYD počítá s jeho výrobou i prodejem, od léta příštího roku bude pátým modelem značky na japonském trhu.

Kei cars měly na stáncích samozřejmě i další výrobci. Elektrický třeba Suzuki s konceptem Vision e-Sky a dojezdem 270 km. Jeho výroba začne příští rok. Asi nejvíce je z pozice Evropana zajímavá Honda Super-One, což je koncept sportovnější verze auta, které se objeví i na starém kontinentu. Patrně již v příštím roce, kdy začne jeho prodej v Japonsku. Čím by mělo být auto zajímavé, to je simulace manuálního řazení.

Související

Exotika z Mototechny. Asijská auta pronikla za železnou oponu z nevšedních důvodů

Toyota Corona 1500
25 fotografií

Vedle malých elektromobilů míří Honda do bateriového segmentu i se sérií pojmenovanou jen prostě 0. Jedná se o rodinu dvou SUV (novinkou je model 0 α) a jednoho sedanu, která se do prodeje v Japonsku dostane v roce 2027.

Lexus šokoval konceptem šestikolového MPV, které nese známé označení LS. Dříve jej měly limuzíny, teď tedy neméně luxusní minivan se třemi řadami sedadel. Úplným opakem je jednosedadlová tříkolka LS Micro. A posledním konceptem se jménem LS je kříženec SUV a kupé.

Již brzy však nebude Lexus vrcholem nabídky Toyoty. Toto místo totiž zaujme Century, což má být japonský rival Bentley nebo Rolls-Roycu. Dříve se pod tímto jménem prodávaly neluxusnější limuzíny Toyota pro politické představitele země, nově je to tedy samostatná značka. A tuto změnu oslavila konceptem Century Coupé, což je kříženec SUV a kupé s posuvnými dveřmi.

Související

Obří obrazovka a křesla z bizjetu. Auto pro továrníka se strachem z létání

Lexus LM 2024
18 fotografií

Toyota samotná se pak pochlubila radikální vizí nové Corolly, která by měla dostat v sériové verzi jak bateriový, tak i plug-in hybridní nebo hybridní pohon. Spekuluje se i o vodíku. Subaru pro změnu ukazuje novou generaci sportovních modelů STI jak v elektrické, tak i v benzinové verzi. Zatím jsou to však jen koncepty.

Za zmínku jistě stojí i to, že tokijský autosalon zdaleka není jen o autech. Narazit tak můžete třeba na pojízdné Pokémony s technikou Honda či Toyota, Honda ukazuje mimo jiné i vlastní raketu a Lexus zase katamarán. A do výroby aut se pouští nově výrobce televizí a další elektroniky Sharp s modelem LDK+. Elektrické MPV využívá platformu a další komponenty od Foxconnu, kdy přijede sériová verze, ale zatím není známé.

Prohlédnout si 30 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Ministerstvo bude nakupovat. Shání elektromobily za půl miliardy, část pro policii

Ministerstvo bude nakupovat. Shání elektromobily za půl miliardy, část pro policii

"Ať si v tom udělají pořádek." Jurečkova superdávka nasvítila podvody s ojetými auty

"Ať si v tom udělají pořádek." Jurečkova superdávka nasvítila podvody s ojetými auty

Nový Mercedes GLC byl na skok v Praze. Názorně ukázal, co znamená mít otevřený účet

Nový Mercedes GLC byl na skok v Praze. Názorně ukázal, co znamená mít otevřený účet
7 fotografií

Vyhraje konečně škodovka? Evropským autem roku může být Elroq i dostupné SUV

Vyhraje konečně škodovka? Evropským autem roku může být Elroq i dostupné SUV
9 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta autosalon

Právě se děje

před 2 minutami
"Děláte chybu." Putin před finským prezidentem žertoval, pak přišel osudový zlom
0:55

"Děláte chybu." Putin před finským prezidentem žertoval, pak přišel osudový zlom

Bývalý finský prezident Sauli Niinistö vydal knihu o svém dvanáctiletém působení v čele země. Zavzpomínal i na Vladimira Putina.
před 9 minutami
Nečas poslal vzkaz kritikům luxusní smlouvy. Chutnalo mu to, liboval si kouč Colorada

Nečas poslal vzkaz kritikům luxusní smlouvy. Chutnalo mu to, liboval si kouč Colorada

Hokejový útočník Martin Nečas třemi body za gól a dvě asistence řídil výhru Colorada 4:2 na ledě Vegas a stal se první hvězdou zápasu.
před 26 minutami
ADHD, strašák 21. století. Jak mu také čelit? Zásobujte pohybem centrum odměn v mozku

ADHD, strašák 21. století. Jak mu také čelit? Zásobujte pohybem centrum odměn v mozku

Do Evropy dorazila epidemie nesoustředěných a hyperaktivních dětí oproti Spojeným státům se zpožděním, nicméně s obdobnou silou.
před 31 minutami
Komplikace u superdávky: chybí přesná metodika i kalkulačka pro výpočet dávky

Komplikace u superdávky: chybí přesná metodika i kalkulačka pro výpočet dávky

Elektronický systém Jenda je pro klienty tzv. superdávky na hranici gramotnosti velmi složitý. Sociální pracovníci navíc odhalili další úskalí.
před 31 minutami

Tajemný hrob na hřbitově bláznů: kdo byla mladá žena, jejíž jméno se nesmí vyslovit?

Tajemný hrob na hřbitově bláznů: kdo byla mladá žena, jejíž jméno se nesmí vyslovit?
Prohlédnout si 42 fotografií
Na okraji Prahy, jen pár kroků od psychiatrické nemocnice, se za vysokou zdí rozprostírá místo, kde se čas zastavil.
Stromy tu šeptají do větru dávno zapomenuté příběhy a mezi zarostlými cestami se proplétá zvláštní klid – ne nepříjemný, spíš těžko pojmenovatelný.
před 1 hodinou

Z motorek jsou Pokémoni a Čína přivezla nečekané překvapení. Začal tokijský autosalon

Z motorek jsou Pokémoni a Čína přivezla nečekané překvapení. Začal tokijský autosalon
Prohlédnout si 30 fotografií
BYD Racco je pokusem čínské automobilky proniknout na japonský trh s modelem, který spadá do třídy, jíž patří třetina tamního trhu. Jde samozřejmě o elektromobil s dojezdem 180 kilometrů, prodej má začít příští rok v létě.
Honda ukázala sportovní verzi kei caru N-One s označením Super-One. Zatím jde o elektrický koncept, který ale příští rok přijede i v sériové verzi. Dostane se i do Evropy.
před 1 hodinou
KVÍZ: Hřbitovy, duchové a čáry. Znáte filmové scény s dušičkovou tématikou?
Infografika

KVÍZ: Hřbitovy, duchové a čáry. Znáte filmové scény s dušičkovou tématikou?

Vybavíte si komedie, dramata či horory, které se dotýkají tajemného světa „na druhém břehu“, nebo si třeba jen na funerální téma občas zažertují?
Další zprávy