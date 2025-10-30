Auto

Spalovací motor, který čistí planetu. Svérázná Mazda už má zase auto s Wankelem

Spalovací motor, který čistí planetu. Svérázná Mazda už má zase auto s Wankelem
Foto: Mazda
Jan Matoušek
před 12 minutami
Čím více budete jezdit, tím více oxidu uhličitého z atmosféry odstraníte. Že to zní jako nesmysl? Mazda v tom naopak vidí budoucnost, v níž navíc pod kapotou zůstane spalovací motor. Dokonce jde o Wankel, který po téměř patnácti letech opět přímo roztáčí kola a neslouží jen jako generátor energie.

Zatímco se většina automobilek soustředí na zdokonalování elektrického pohonu, Mazda jde jako už několikrát v minulosti "třetí cestou". Tvrdí, že zatímco elektromobily jsou "jen" uhlíkově neutrální, její nový pohon je dokonce uhlíkově negativní. A to přesto, že jeho součástí je i dvourotorový přeplňovaný Wankelův motor známý svými kompaktními rozměry, ale ne úplně hospodárným provozem. Na rozdíl od nedávných pokusů, je tady přímo spojený s koly.

Klíčová je pro pohon atraktivního konceptu Vision X-Coupé technologie Mazda Mobile Carbon Capture. To by se dalo přeložit jako mobilní pohlcovač uhlíku. Zjednodušeně jde o zařízení ve výfukovém potrubí, které zachycuje emise CO2 ještě předtím, než se z koncovky dostanou ven.

Jenže aby skutečně technologie fungovala tak, že efektivně bude spalovací Mazda čistit ovzduší, potřebuje k tomu uhlíkově neutrální palivo (tedy takové, které dovolí vypustit jen tolik emisí CO2, kolik bylo při jeho výrobě spotřebováno). Japonci už nějakou dobu pracují na vlastním benzinu z mikrořas, který právě používá i nový koncept.

Palivo samotné podle technického ředitele značky Ryuiči Umešity, který se o nové technologii rozpovídal pro britský Autocar, zredukuje emise konceptu v porovnání s běžným spalovacím motorem CO2 o 90 procent. Zařízení ve výfukovém potrubí je pak sníží o dalších 20 procent. "V teoretické rovině tak snížíme emise CO2 o 110 procent. To znamená, že čím více jezdíte, tím děláte Zemi čistší," věří Umešita.

Co už Mazda - zatím - dále nerozvádí, je to, kde přesně se zachycené emise ukládají, a kolik jich je schopné auto pojmout, než bude potřeba nějaký zásobník vyprázdnit či vyměnit. Je také otázkou, jak přesně se pak bude automobilka zachyceného oxidu uhličitého zbavovat.

Spoustu otázek značka možná již brzy zodpoví, chce totiž novou technologii vyzkoušet už příští měsíc ve vytrvalostním závodě. Prezident značky Mašahiro Moro řekl, že zachycené emise CO2 mohou být recyklovány a použity třeba na podporu růstu plodin, případně výrobu dílů z uhlíkových materiálů.

Mazda přiznává, že samotný rotační spalovací motor přímo pohánějící kola ještě potřebuje dva až tři roky vývoje. Je třeba nutné zajistit, aby měl motor nízké emise jak v nízkých, tak i vysokých otáčkách. Rotační motor je totiž sice lehčí a menší než klasický pístový spalovací motor, ale produkuje více emisí. I proto v roce 2012 skončil spolu s kupé RX-8.

U paliva z mikrořas Mazda řeší hlavně, jak zajistit jeho masovou výrobu s přijatelnými náklady. Ačkoliv by mělo jít o řešení levnější než klasické syntetické palivo (pořád ale dražší než aktuální fosilní benzin), pořád ho Japonci vyvíjejí. Prý jsou nicméně "velmi blízko" jeho produkci. Plusem je i to, že si palivo rozumí i se stávajícími spalovacími motory a celou infrastrukturou čerpacích stanic.

Navíc ty části mikrořas, které se nevyužijí na výrobu paliva, jsou bohaté na živiny - například protein. Mohou tak být použity v potravinářství nebo na výrobu přírodních hnojiv. Tvrdí to alespoň Mazda.

Vision X-Coupé není první moderní Mazdou s rotačním spalovacím motorem. Už před dvěma lety ho Japonci vrátili pod kapotu modelu MX-30, kde nicméně sloužil jen jako generátor energie pro elektromotor. Přímo nepoháněl kola.

Mazda tehdy vyvinula úplně novou verzi agregátu s jediným rotorem a přímým vstřikováním paliva. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti se do role generátoru hodil. V aktuálním konceptu Vision Model Coupé nicméně Wankelův motor pohání přímo kola a je součástí plug-in hybridního systému.

Ten má celkem 375 kW a Mazda uvádí, že zvládne 160 km jen na elektřinu a celkem pak i se spalovacím motorem 800 km na jedno nabití a natankování. Koncept má na délku přes pět metrů, rozvor náprav měří 3080 mm a design vychází z aktuálního jazyka značky se jménem Kodo.

Oborový magazín Automotive News Europe připomíná, že o uhlíkově negativní auto už se loni pokoušela i Toyota. Speciálně upravená závodní GR Corolla dostala jednak vodíkový pohon, a jednak také speciální filtr zachycující CO2 každé kolo, které auto na trati Fuji v Japonsku ujelo.

Za 20 kol, to je zhruba 90 kilometrů, zvládlo auto zachytit 20 gramů CO2. Třeba taková Škoda Octavia 1.5 TSI vypustí kolem 119 g CO2 na jeden ujetý kilometr. Filtr v Corolle navíc bylo potřeba pravidelně při každé zastávce v boxech ručně vyměnit.

