"To snad nemyslí vážně." Ruské úřady vydaly seznam aut vhodných pro taxislužbu

Jak bude v příštím roce vypadat nový "lokalizační zákon" o vozidlech taxislužby, si mohou provozovatelé taxi udělat představu už nyní. A z nabídky aut, ze které mohou nově vybírat, nejsou vůbec nadšeni. Místo dřívějších mercedesů, škodovek a toyot jim ruský stát povolil 20 modelů značek Lada, UAZ nebo Moskvič.
"Mnoho vozidel ze seznamu ministerstva průmyslu a obchodu se pro taxislužbu hodí jen stěží," říká v listu Gazeta viceprezident Národní automobilové unie Anton Šaparin. A dodává, že některé domácí modely mají pouze ručně řazenou převodovku, což řidiče od jejich nákupu nepochybně odradí.
Kromě toho se podle Šarapina ruská auta "vyznačují nízkým komfortem a vysokou cenou", přičemž i takovou samozřejmost, jakou je klimatizace, nabízejí jen ve vyšších úrovních výbavy, za které je třeba si dále připlatit.
Klimatizace ale zdaleka není jediný problém, jako vozidla vhodná pro taxislužbu vidí ruské ministerstvo také vozy UAZ, konkrétně modely Patriot a Hunter. Ty však nemají ani airbagy.
"Kdo je bude kupovat? Vždyť jsou homologované pro kategorii N1G (nákladní auta určená do terénu - pozn. red.), pro vozidla taxi je však povolená jen kategorie M1, tedy osobní automobil," neskrývá v Gazetě rozhořčení taxikář Anton Makarov.
Nadšení ale nebudí ani vozy, se kterými mají ruští taxikáři už nějaké zkušenosti. "Moskvič 3 je uskákané a hlučné auto. Jeho údržba je drahá a má inherentní nedostatky - nespolehlivou převodovku, poruchový multimediální systém a další věci. Je možná levný, ale samotný tvar crossoveru se pro taxislužbu nehodí. Moskvič 6 je lepší, ale zase neúměrně drahý," vysvětluje Šarapin.
Za velmi drahé označil Šarapin i povolené vozy značky Voyah, nepoužitelné jsou podle něj i elektromobily Evolute. "Je nedostatek dobíjecích stanic, nabíjení je pomalé a chybí dobíjecí standardy, takže na stojanech vidíme různé typy konektorů," prohlašuje.
K všeobecnému překvapení seznam schválených taxíků neobsahuje ani některé prokazatelně domácí značky. Například Solaris, vyráběnou v bývalém závodě Hyundai v Petrohradu, nebo čínské vozy Haval, které se montují v závodě v Tulské oblasti.
"Absence značek, které by si zasloužily zařazení do seznamu, naznačuje, že ministerstvo nezveřejňuje všechna kritéria pro svůj výběr. Je zřejmé, že Solaris i Haval výrazně překračují standardy lokalizace jakéhokoli modelu Evolute, který na seznamu je," diví se redaktor telegramového kanálu Autopotok.
Anton Šarapin má už teď v celé věci jasno. Podle něj si taxikáři na volné noze auta ze seznamu nekoupí a řemeslo budou provozovat načerno.
Zákon o lokalizaci taxislužeb se setkal s ostrou kritikou ze strany podnikatelské komunity i odborníků. Ještě před jeho schválením byly dány pozměňovací návrhy, ale výbor Státní dumy je všechny zamítl, uzavírá Gazeta.