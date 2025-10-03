Auto

"To snad nemyslí vážně." Ruské úřady vydaly seznam aut vhodných pro taxislužbu

"To snad nemyslí vážně." Ruské úřady vydaly seznam aut vhodných pro taxislužbu
UAZ Hunter je podle ruského ministerstva vhodným vozidlem pro taxislužbu.
Stejně tak Lada Niva Legend, vůz ze 70. let minulého století.
UAZ Patriot se neosvědčil ani v "zóně speciální operace". Jako taxík ale dostal od úřadů zelenou.
Moskvič 3 už ve službách taxislužby jezdí. Zobrazit 7 fotografií
Foto: UAZ
Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 48 minutami
Od března příštího roku platí v Rusku nařízení, které provozovatelům taxíků zakazuje přihlásit do provozu auta vyrobená v zahraničí. Seznam akceptovaných aut, který nyní vydalo tamní ministerstvo průmyslu a obchodu, vyvolal mezi taxikáři nevěřícný údiv.

Jak bude v příštím roce vypadat nový "lokalizační zákon" o vozidlech taxislužby, si mohou provozovatelé taxi udělat představu už nyní. A z nabídky aut, ze které mohou nově vybírat, nejsou vůbec nadšeni. Místo dřívějších mercedesů, škodovek a toyot jim ruský stát povolil 20 modelů značek Lada, UAZ nebo Moskvič.

Související

Bratři si mají pomáhat, zavelel Stalin. A poslal polský autoprůmysl "do středověku"

výroba automobilů FSO Warszawa
13 fotografií

"Mnoho vozidel ze seznamu ministerstva průmyslu a obchodu se pro taxislužbu hodí jen stěží," říká v listu Gazeta viceprezident Národní automobilové unie Anton Šaparin. A dodává, že některé domácí modely mají pouze ručně řazenou převodovku, což řidiče od jejich nákupu nepochybně odradí.

Kromě toho se podle Šarapina ruská auta "vyznačují nízkým komfortem a vysokou cenou", přičemž i takovou samozřejmost, jakou je klimatizace, nabízejí jen ve vyšších úrovních výbavy, za které je třeba si dále připlatit.

Klimatizace ale zdaleka není jediný problém, jako vozidla vhodná pro taxislužbu vidí ruské ministerstvo také vozy UAZ, konkrétně modely Patriot a Hunter. Ty však nemají ani airbagy.

"Kdo je bude kupovat? Vždyť jsou homologované pro kategorii N1G (nákladní auta určená do terénu - pozn. red.), pro vozidla taxi je však povolená jen kategorie M1, tedy osobní automobil," neskrývá v Gazetě rozhořčení taxikář Anton Makarov.

Nadšení ale nebudí ani vozy, se kterými mají ruští taxikáři už nějaké zkušenosti. "Moskvič 3 je uskákané a hlučné auto. Jeho údržba je drahá a má inherentní nedostatky - nespolehlivou převodovku, poruchový multimediální systém a další věci. Je možná levný, ale samotný tvar crossoveru se pro taxislužbu nehodí. Moskvič 6 je lepší, ale zase neúměrně drahý," vysvětluje Šarapin.

Související

Taxíky zdraží o třetinu, lidé se budou kodrcat. "Geniální" ruský plán dostal zelenou

Taxi Moskva

Za velmi drahé označil Šarapin i povolené vozy značky Voyah, nepoužitelné jsou podle něj i elektromobily Evolute. "Je nedostatek dobíjecích stanic, nabíjení je pomalé a chybí dobíjecí standardy, takže na stojanech vidíme různé typy konektorů," prohlašuje.

K všeobecnému překvapení seznam schválených taxíků neobsahuje ani některé prokazatelně domácí značky. Například Solaris, vyráběnou v bývalém závodě Hyundai v Petrohradu, nebo čínské vozy Haval, které se montují v závodě v Tulské oblasti.

"Absence značek, které by si zasloužily zařazení do seznamu, naznačuje, že ministerstvo nezveřejňuje všechna kritéria pro svůj výběr. Je zřejmé, že Solaris i Haval výrazně překračují standardy lokalizace jakéhokoli modelu Evolute, který na seznamu je," diví se redaktor telegramového kanálu Autopotok.

Anton Šarapin má už teď v celé věci jasno. Podle něj si taxikáři na volné noze auta ze seznamu nekoupí a řemeslo budou provozovat načerno.

Zákon o lokalizaci taxislužeb se setkal s ostrou kritikou ze strany podnikatelské komunity i odborníků. Ještě před jeho schválením byly dány pozměňovací návrhy, ale výbor Státní dumy je všechny zamítl, uzavírá Gazeta.

Prohlédnout si 7 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Pumpy dostaly pokutu za špatná paliva. Inspekce si posvítila i na známá jména

Pumpy dostaly pokutu za špatná paliva. Inspekce si posvítila i na známá jména
Přehled

Motorkáři v pruhu pro cyklisty? Právník vysvětluje, jak je to při střetu s autem

Motorkáři v pruhu pro cyklisty? Právník vysvětluje, jak je to při střetu s autem
8 fotografií

V Itálii prodávají elektromobil za cenu jízdního kola. Stačí mít nízké příjmy

V Itálii prodávají elektromobil za cenu jízdního kola. Stačí mít nízké příjmy
5 fotografií

Konečně levná auta z Číny? Autobazar jimi chce zaplavit Česko, má i přeznačenou Škodu

Konečně levná auta z Číny? Autobazar jimi chce zaplavit Česko, má i přeznačenou Škodu
30 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem Rusko taxi Lada Moskvič (značka vozu) Lada Niva (typ vozu)

Právě se děje

před 6 minutami
Opět tajemné drony. Tři tisíce lidí uvázly na mnichovském letišti, Putin žertoval

Opět tajemné drony. Tři tisíce lidí uvázly na mnichovském letišti, Putin žertoval

Jde o další narušení letecké dopravy v Evropě poté, co byl minulý týden kvůli dronům přerušen provoz na letištích v Dánsku a Norsku.
před 15 minutami

Obrazem: Na okraji domov můj. Příběhy lidí, kteří opustili město a objevili venkov

Obrazem: Na okraji domov můj. Příběhy lidí, kteří opustili město a objevili venkov
Prohlédnout si 36 fotografií
Saša se stala předsedkyní české Rett komunity, zařizuje týdenní odlehčující pobyty, kam zve zajímavé odborníky, což Jiří oceňuje, i když to negeneruje peníze a ukrajuje z rodinného času. A časem snad dají dohromady vysněný stacionář.
Architekti připravili krásný projekt, ale nepočítali s jejich finančním limitem. Cena rekonstrukce nakonec přesáhla jejich strop o sto dvacet procent. Cítili se zrazeni. Firma, která měla dělat střechu, na jaře řekla, že na ně kašle. Další firma dělala chyby. Od dubna do října žili pod plachtami, pak přišly bleskové povodně – sto čtyřicet milimetrů vody za hodinu. Od kolejí se valila řeka, která o dvacet metrů minula dům. Honza celou noc běhal po půdě a vylíval kýble. Kdyby voda natekla do stěn, dům by se rozpustil – vápenná omítka zvenku, hliněná zevnitř a mezi tím volně ložené kameny. Kamarádi je ale zachránili, dali dohromady lidi a v listopadu stavbu dokončili. Celé martyrium trvalo půl roku a dům už je stál víc než tři novostavby. Ale když Honza přemýšlí o tom, na co by si vzpomněl před smrtí, je hrdý, že zachránili místo, které bylo opuštěné a zapomenuté.
před 18 minutami
Slavný Rus litoval své ignorance a tleskal trýzniteli z Česka. Teď přichází odveta

Slavný Rus litoval své ignorance a tleskal trýzniteli z Česka. Teď přichází odveta

Grandslamový vítěz Daniil Medveděv versus podceňovaný trýznitel Dalibor Svrčina, díl druhý.
před 31 minutami
"Je to podvod, Kreml vám lže." V Rusku se čím dál hlasitěji mluví o válečném průšvihu
1:24

"Je to podvod, Kreml vám lže." V Rusku se čím dál hlasitěji mluví o válečném průšvihu

Pusu na špacír si pustili i někteří propagandisté Kremlu. Podle nich se situace na bojišti nevyvíjí pro Moskvu dobře. Otázka je, jak zareagují úřady.
před 41 minutami
Syndrom vyhoření, agrese v ordinaci. "Jsme i psychologové pro lidi,“ říká veterinářka

Syndrom vyhoření, agrese v ordinaci. "Jsme i psychologové pro lidi,“ říká veterinářka

Smrt zvířecího pacienta je pro veterináře každodenní realitou, se kterou se nikdy nelze úplně smířit. Bolest, empatie i odvaha – to vše se mísí.
před 48 minutami

"To snad nemyslí vážně." Ruské úřady vydaly seznam aut vhodných pro taxislužbu

"To snad nemyslí vážně." Ruské úřady vydaly seznam aut vhodných pro taxislužbu
Prohlédnout si 7 fotografií
UAZ Hunter je podle ruského ministerstva vhodným vozidlem pro taxislužbu.
Stejně tak Lada Niva Legend, vůz ze 70. let minulého století.
před 1 hodinou
Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor
37:28

Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor

Ondřej Sokol: „Často se zarazím, jestli tohle můžu, nebo nemůžu říct. Anebo jestli mi pak za to stojí ty následky.“
Další zprávy