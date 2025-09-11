Auto

Taxíky zdraží o třetinu, lidé se budou kodrcat. "Geniální" ruský plán dostal zelenou

Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 1 hodinou
Zákon, podle kterého vozy taxislužby nesmějí používat auta vyrobená mimo území Ruska, začne platit od 1. března příštího roku. Utrpí komfort a jízdné výrazně zdraží, varují ruské noviny.
Foto: Moskevská tisková agentura

Hned tři odbornící se v ruském deníku Komsomolskaja gazeta shodli, že nový zákon o taxislužbě, který před časem přijala Státní duma, připraví velkou část taxikářů o živobytí a lidem zvýší ceny. "Účinek se pravděpodobně dostaví s mírným zpožděním, ale do konce příštího roku se ceny jízdného zvýší klidně o 30 až 50 procent," řekl listu taxikář Anton Maksimov, autor populárního kanálu Ombudsman Taxi na síti Telegram.

Podle Maksimova se zákon nejvíce dotkne velkých měst, jako je Moskva, Petrohrad, Soči nebo Jekatěrinburg, kde páteř vozového parku tvoří zahraniční auta. "Tady jsou lidé zvyklí na pohodlí, takže i když si objednají auto v ekonomické třídě, nedorazí k nim nic horšího než nějaká Škoda Rapid," vysvětluje.

Po 1. březnu ale nastane úplně jiná situace. Provoz zahraničních aut ve veřejné dopravě přihlášených před tímto datem sice nikdo nezakáže, avšak pokud dojde k následné přeregistraci vozu, pak už se do služeb taxislužby vrátit nesmí. Vzhledem k tomu, že 80 procent taxíků v Rusku patří leasingovým společnostem, k přeregistraci dříve či později dojde.

V okamžiku, kdy se tak stane, část taxikářů přijde o své živobytí, myslí si předsedkyně Veřejné rady pro rozvoj taxislužby Irina Zaripová. Kvůli vysokým sazbám centrální banky si totiž nemohou dovolit uzavřít smlouvu na jiný vůz - komerční úrokové sazby se v současné době pohybují kolem 23 procent ročně.

Dalším problémem je spolehlivost. Mercedesy, toyoty nebo škodovky mají povinně nahradit ruské lady nebo některé čínské značky, které se v Rusku montují v závodech opuštěných evropskými výrobci. Jejich kvalita ale pokulhává a celkově ani zdaleka nevydrží nájezd, na který byli provozovatelé zvyklí.

A tak zatímco taxikáři registrovaní jako OSVČ budou nuceni živnost ukončit, velké společnosti je podle Petra Škumatova z Lidové fronty na ochranu práv motoristů bez problémů nahradí. Podle něj jsou v nich "mechanismy práce a rotace pracovníků dobře zavedené", takže ani neočekává, že by zákazník poznal nějakou změnu.

"Většina taxikářů jsou lidé, které vidíte poprvé a s největší pravděpodobností i naposledy. V oboru pracují pár měsíců a pak odejdou," míní Škumatov. "Abyste si v moderním taxíku vydělali 100 tisíc rublů čistého (zhruba 26 tisíc Kč - pozn. red.), musíte i v Moskvě pracovat 13 hodin denně, šest dnů v týdnu," dodává s tím, že jde o špatně honorovanou práci.

Podle ruské Národní agentury pro průmyslové informace má v současné době povolení k provozu v taxislužbě 791 tisíc vozů. Jen v letech 2022 až 2024 bylo povolení vydáno 336 tisícům aut, z nich 15 procent tvoří modely značky Lada a pouhá dvě procenta jsou moskviče.

Zákon o lokalizaci taxislužby byl přijat Státní dumou a schválen Radou federace, ruský prezident Vladimir Putin jej podepsal v květnu.

 
