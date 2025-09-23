Auto

Most přivítá klasická auta. Červený Jaguar doprovázel Michaela Jacksona v Praze

Eva Srpová Eva Srpová
před 1 hodinou
Mostecký autodrom pořádá festival The Most Classic, který má za cíl ukázat, že klasická auta nepatří jen do muzeí. Veterány se projedou po trati, projíždí Krušné hory a soutěží v testech přesnosti i hodnocení elegance. Češi dovezou rarity, například vzácné Ferrari 275 GTB, jehož cena se běžně pohybuje nad 50 milionů korun. Ze sbírky Samohýl Motor Veterán dorazí závodní Bugatti 37 GP z roku 1926.
Podívejte se na video z loňského ročníku The Most Classic. | Video: Autodrom Most

Festival The Most Classic 2025 na Autodromu Most láká opět po roce všechny, kdo si potrpí na šarm starých aut, krásu řemesla a jedinečnou atmosféru. Loňský ročník ukázal, že spojení závodů, výstav a neformálního setkávání funguje, a letos organizátoři slibují ještě víc zážitků i příležitostí pokochat se krásou klasických vozů.

Událost se koná v sobotu 4. října a nejde jen o výstavu, ale o skutečný automobilový festival. Závodní dráhu ovládne prestižní série Histo Cup, na polygonu se uskuteční test pravidelnosti a připravena je i vyjížďka krajinou Krušných hor. Návštěvníci se navíc dostanou přímo do paddocku a servisní zóny, kde mohou obdivovat nejen auta samotná, ale i sledovat jejich jezdce a týmy.

Hlavní atrakcí budou unikátní automobily, které se na českých akcích běžně nevidí. Mezi nimi by se mělo objevit i vzácné Ferrari 275 GTB ze sbírky Jiřího Sudíka, jehož hodnota přesahuje padesát milionů korun i závodní Bugatti 37 GP z roku 1926 ze sbírky Samohýl Motor Veterán. Ukáže se tu i velmi nevšední Citroën DS 19 Cabriolet, majitel okruhu Josef Zajíček přistaví svou Tatru 97.

Představí se tu také Jaguar XJR v nevšedním červeném laku, který je zajímavý i tím, že v roce 1996 doprovázel zpěváka Michaela Jacksona během jeho koncertování v Praze, který s Jagem sladil barvu svého husarského blejzru.

Festival ale nestaví jen na raritách, diváci se mohou těšit i na auta s příběhem - například Citroën 2CV, se kterým Bára Holická a Lucie Engeová absolvovaly Dakar Classic, nebo Jaguar XJR v barvě Signal Red, který v roce 1996 doprovázel Michaela Jacksona během jeho pražského koncertu.

Akce ale není jen na koukání. Kdo vlastní zajímavé auto, které spadá do kategorie veteránů - tedy výroby do roku 1995 -, může se stát součástí programu a zapojit se.

"Možností je hned několik, od vystavení vozu přes účast v soutěži elegance až po jízdu na polygonu. Loni se přihlásilo přes pět set vozů a letos jich bude určitě více, protože už samotný Histo Cup přiveze kolem dvou set atraktivních závodních strojů," říká mluvčí autodromu Radek Laube.

Na samotný závodní okruh se letos kvůli programu Histo Cupu dostanou účastníci pouze v rámci vyhlídkové jízdy, i tak však půjde o jedinečný zážitek. Registrace končí 30. září.

"Loni přijely opravdové skvosty, třeba Tatra 613 Coupé, Pontiac Silver Eight nebo Lamborghini Miura, které vedle mnoha veteránů značky Škoda diváky opravdu ohromilo. Letos očekáváme ještě větší rozmanitost a budeme rádi, když se kdokoli s autem starším třiceti let odhodlá a registruje se, ať už jen proto, aby si s námi dal kávu, nebo aby si vyzkoušel jízdu po polygonu," říká Laube.

Den si ale mají užít i rodiny s dětmi, nabídne off-road program, testovací jízdy nových vozů i zábavu pro děti. Akce tak zaujme nejen sběratele a automobilové nadšence.

Ferrari 275 GTB Jiřího Sudíka se ukáže v rámci The Most Classic.
Ferrari 275 GTB Jiřího Sudíka se ukáže v rámci The Most Classic. | Foto: Archiv Jiřího Sudíka

Ať už přijedou jednotlivci, skupiny přátel nebo celé kluby, čeká je událost, která se odlišuje od běžných veteránských srazů. The Most Classic si zakládá na tom, že klasické vozy nejsou jen exponáty, ale součást motoristické kultury.

"Chceme ukázat, že krása veteránů není jen o značce nebo ceně, ale o stylu a že si stará auta zaslouží také jezdit, protože radost z nich je nejen pro majitele a fanoušky, ale i pro celé rodiny a automobilové kluby," uzavírá Laube.

Jaguar XJR v neobvyklé barvě Signal Red doprovázel Michaela Jacksona při jeho koncertu v Praze v roce 1996.
Jaguar XJR v neobvyklé barvě Signal Red doprovázel Michaela Jacksona při jeho koncertu v Praze v roce 1996. | Foto: Archiv The Most Classic
 
