Čínský původ mu neuvěříte a do zelí poleze i Škodovce. Zeekr X má techniku od Volva

Je velký jako Elroq, ale luxusní jako Q4 e-tron. Zeekr X působí na českých silnicích jako zjevení, kamkoliv přijedete, jste středem pozornosti. Může za to hlavně neokoukaný design, který si s žádným jiným autem nespletete. Přitom pod karoserií se ukrývá známá technika, která je vlastní i švédskému Volvu.

Opravdu je to čínské auto? Když se poprvé setkáte se Zeekrem X, budete pravděpodobně hodně překvapení. Zatímco některé elektromobily svůj čínský původ do světa křičí hodně nahlas, u bílého SUV s kontrastní černou střechou budete chvíli tápat.

Na dvacetipalcových kolech s lehce vyboulenou zadní částí, která dává vzpomenout na druhou generaci Renaultu Mégane, si kompaktní SUV s ničím jiným nespletete. Možná si na tvary budete muset chvíli zvykat a cestující vzadu mohou mít z výrazně zvedající se linie oken trochu klaustrofobii, nicméně po čase ve vás dozraje pocit, že mají něco do sebe.

Při nástupu do kabiny si nelze nevšimnout nápisu na prazích "navrženo v Göteborgu". To je shodou okolností domov automobilky Volvo a náhodné na tom není vůbec nic. Zeekr je totiž jednou ze značek koncernu Geely, kam spadají i Švédové. Vznikla teprve před čtyřmi lety jako odpověď na Nio a především Teslu.

Že byla americká automobilka na mušce, poznáte hlavně v interiéru docela brzy. Tak třeba zrcátka se nastavují joysticky na ramenech volantu a hlavním prvkem kabiny je 14,6palcová dotyková obrazovka, přes níž se ovládají veškeré funkce. Kde jsme to už jen viděli…

Podobná je i grafika, dokonce v menu najdete režim Sentry, tedy kamery sledující okolí zaparkovaného auta, které případně upozorní majitele na nějaký problém. Samozřejmostí je mobilní aplikace, kterou můžete ovládat některé funkce nebo sledovat průběh nabíjení. Funguje bez problémů i v Česku, třebaže sem Zeekry individuálně vozí vestecká firma Top Drive Club.

Nutno přiznat, že orientace v palubním systému Zeekru je podobně jednoduchá jako u Tesly, jen česky zatím SUV neumí. V dohledné době ale bude. Zamrzí ovšem, že odezva systému není tak rychlá a plynulá jako u amerického elektromobilu. Jsou tu ale jiné trumfy: zrcátka, světla i stěrače mají klasické páčky, nechybí fyzický volič převodovky a před řidičem je malý přístrojový štít.

Zvláštní pochvalu si zaslouží mimořádně pohodlná přední sedadla vybavená vyhříváním, ventilací i masážní funkcí. Jsou tak akorát měkká, ale s dostatečným bočním vedením. Příjemný je také volant s ideální velikostí, tvarem i tloušťkou věnce. Bez výhrad jsou materiály horní části palubní desky nebo výplní dveří, níže jsou ale tvrdé a nepříliš kvalitní plasty náchylné na poškrábání. Překvapí absence schránky před spolujezdcem, stačit musí malá kapsa na středovém panelu.

Startuje se sešlápnutím brzdy a zařazením "D", vypíná se pro změnu zařazením "P" a vystoupením z auta. Žádné tlačítko, žádná spínací skříňka.

K testu jsme dostali verzi s pohonem všech kol, tedy dvěma elektromotory, s celkovým výkonem 315 kW. K dispozici je i zadokolka s 200 kW. Čtyřkolka zvládá sprint na stovku za 3,8 vteřiny, věřte ale, že číslo ani trochu nedokáže přenést to, jak z klidu dokáže - v režimu Sport - auto vystřelit dopředu. Jako šíp letící do nebezpečného světa lidí, pomozme si znělkou slavného seriálu Knight Rider.

Instantní přísun výkonu se ale hodí i v běžném provozu při předjíždění. Na kvalitním povrchu filtruje podvozek prakticky všechno, nevadí ani 20palcová kola, rozhodit ho ale dokážou hlavně větší příčné nerovnosti nebo třeba zvlnění. To se pak auto začne houpat a máte trochu pocit, že sedíte v lodi. Není to ale první čínské auto s podobným problémem.

Navzdory tomu je ale i v zatáčkách elektrické SUV velmi jisté, jakkoliv dvoutunová hmotnost znát je. Řízení poskytuje dostatek zpětné vazby a s lehce přimhouřeným okem by se dalo i říct, že Zeekr X je docela zábavné auto.

Intenzitu rekuperace, na rozdíl od Tesly, alespoň můžete nastavit mezi nízkou a vysokou. A ovládat je možné Zeekr X také jedním pedálem.

Na tomto místě je dobré poznamenat, že SUV používá stejnou platformu jako Volvo EX30. Se 4432 mm je ale delší, to stejné platí i pro 2750mm rozvor náprav. V tomto ohledu má Číňan velmi blízko Škodě Elroq.

Oproti ní bychom řekli, že má více místa na zadních sedadlech, minimálně podélně, vykoupené to však je menším kufrem. Ten navíc trpí vyšší nakládací hranou, má ale dvojité dno. Nicméně dva dospělí se zavazadly na týdenní dovolenou se do Zeekru v pohodě vejdou, vyzkoušeli jsme to. Vpředu je skutečně miniaturní frunk, třeba na alespoň jednu sadu kabelů.

Baterka má kapacitu 69 kWh, využitelných je 64 kWh, a na papíře by mělo SUV i s vysokým výkonem ujet 400 kilometrů. Minimálně v české zimě se této hodnotě zdaleka nepřiblížíte. My jsme třeba přes 400 kilometrů z Prahy do Opavy s popojížděním okolo Brna zvládli se spotřebou 22,3 kWh / 100 km. Zhruba třetinu trasy jelo auto po okreskách a ve městech, zbytek po dálnici tempomatových 110-120 km/h. V českých podmínkách počítejte s hodnotou kolem 250 km na jedno nabití.

Pokud se budete pohybovat vyloženě jen po městě, maximálně jeho okolí, pravděpodobně se dostanete i k 20 kWh / 100 km, možná pod ně, a dojezd se tím o něco prodlouží. Vzhledem k výkonu, zimě či ne zrovna aerodynamické karoserii nejde o úplně špatné hodnoty. Stačí vzpomenout třeba na apetit podobně velkých elektromobilů koncernu Stellantis.

Zeekr X AWD Motor: 2x elektromotor, pohon všech kol

Výkon: 315 kW / 428 k

Točivý moment: 543 Nm

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 3,8 s

Využitelná kapacita baterie: 64 kWh

Průměrná spotřeba: 18,6 kWh/100 km

Dojezd: 400 km (WLTP)

Rozměry (d / š / v): 4432 / 1836 / 1566 mm

Rozvor náprav: 2750 mm

Objem zavazadlového prostoru: 362 l

Cena od: 1 299 000 Kč

Maximální nabíjecí výkon je 150 kW a díky předehřevu baterky (ten aktivuje řidič sám, případně se zapne automaticky při zadání nabíječky jako cíle v navigaci) na příslušné nabíječce skutečně takový výkon do baterky proudí. A okamžitě po připojení. Nicméně jen chvilku. Třeba při 54 procentech je to 104 kW, při 71 procentech 63 kW a při 80 procentech 46 kW.

Pokud budete nabíjet doma, přijde vhod maximální výkon střídavým proudem 22 kW, nechybí funkce V2L s možností napájet energií z baterky externí spotřebiče. Na rozdíl od některých dříve testovaných čínských elektroaut je Zeekr X v plně evropské verzi, což znamená nabíjecí standard CCS bez nutnosti redukce.

Záruka a servis Ačkoliv nejde přímo o import, nabízí Top Drive Club pro Zeekr X záruku na pět let sto tisíc kilometrů na auto, respektive 8 let a 200 tisíc kilometrů na baterii. Má také vlastní autorizovaný servis, který vznikl dohodou přímo s evropským importérem značky. Ostatně do Česka dováží firma výhradně pro Evropskou unii určené modely. Kromě modelu X nabízí i větší typ 001 a chystá se také nabídnout nové SUV 7X.

Alfou a omegou nakonec bude cena. Top Drive Club prodává čtyřkolku s plnou výbavou zahrnující kompletní sadu asistentů, 360stupňovou kameru, masážní sedačky, audio Yamaha s 13 reproduktory, průhledový displej s rozšířenou realitou nebo panoramatické střešní okno za 1 299 000 korun. Zadokolka je o sto tisíc levnější.

Prodejce auta nabízí formou ročního pronájmu za měsíční poplatek a následného odkupu v hotovosti nebo prostřednictvím financování, kdy je výsledná cena ponížená až o čtvrtinu.

Třeba Škoda Elroq zatím čtyřkolku nemá, zadokolka s 77kWh baterkou stojí od 1,032 milionu korun. Volvo EX30 s pohonem obou náprav startuje na 1,184 milionu korun. Na závěr také jedna zajímavost: podle nárazových testů Euro NCAP byl Zeekr X loni nejbezpečnějším elektromobilem a současně i nejlépe hodnoceným vozem v kategorii malých SUV bez ohledu na druh pohonu.