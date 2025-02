Prolezli jsme elektroauto pro české rodiny. Kia EV4 je větší než Octavia Combi

Elektrická ofenziva automobilky Kia nepolevuje, tentokrát se ale Evropy dotýká více než kdy předtím. Kompaktní EV4 totiž bude jako první elektromobil korejského výrobce vznikat ve slovenské Žilině. Po boku Ceedu, k němuž představuje alternativu do zásuvky. S novinkou už jsme se důkladně seznámili.

Pár desítek minut jízdy z centra Barcelony leží vesnička Balenyá. Do jedné z místních nenápadných hal přijíždíme ráno za husté mlhy, nic tedy nenasvědčuje tomu, že za chvíli uvidíme doposud možná nejdůležitější elektromobil značky Kia. Jmenuje se EV4 a je to vlastně tak trochu "Ceed na baterky".

Jako hatchback dokonce začne ve druhé polovině roku vyjíždět z továrny v Žilině. Na úplně stejné lince jako Ceed, možná klidně obě auta uvidíte na pásech za sebou. Kromě hatchbacku se EV4 bude prodávat také jako sedan, ten však do Evropy zamíří přímo z Koreje. Je nasnadě, že většina prodejů bude ležet na hatchbacku, sedan by mohl zaujmout spíše ve východní Evropě, případně třeba v Turecku. Tam je tříprostorová karoserie tradičně oblíbená.

Při prvním setkání překvapí, jak je hatchback velký. Na délku má 4430 mm, především ale mezi nápravami vozí 2820 mm. To je více, než má třeba Octavia Combi a na prostoru vzadu je to znát. Před koleny ho je královsky, ať už sedí vpředu kdokoliv. Také nad hlavou je to při výšce 1485 mm více než dostatečné. Toto je skutečně rodinné elektroauto.

Oproti SUV EV3, z něhož technicky EV4 vychází, je novinka také širší. Pocítí to především cestující vpředu. Zpátky ale dozadu, kde kvůli baterce v podlaze není možné zasunout chodidla pod přední sedadlo a také kolena budou o kousek výše, než by bylo stoprocentně komfortní. Malinko větší by mohl být i vstupní otvor na zadní sedadla.

Kufr má základní objem 435 litrů, mezi kompaktními hatchbacky nadprůměr. Pod podlahou je prostor pro kabely - to se hodí, protože EV4 nemá frunk jako EV3 -, trochu výše je umístěná jen nakládací hrana. Díky dvojité podlaze ale předměty nebudete lovit tak hluboko.

Sedan má sice stejný rozvor náprav, zároveň je ale o 30 cm delší. Na papíře má i větší kufr s objemem 490 litrů, nicméně tvar karoserie si logicky vybírá daň menším vstupním otvorem. Ten je omezený i mechanismem otevírání víka kufru.

Technicky vychází EV4 z SUV EV3, to znamená 400V verzi platformy E-GMP. Na jednu stranu to znamená pomalejší nabíjení a pohon předních kol (v plánu je i čtyřkolka), na stranu druhou to pomůže snížit cenu.

Na výběr bude baterie s kapacitou 58,3 nebo 81,4 kWh, elektromotor má vždy 150 kW. Hatchback s menší baterkou ujede na jedno nabití 410 a s větší 590 km, sedan pak 430 a 630 km. U nabíjení udává Kia, že z 10 na 80 procent se menší baterka při využití stejnosměrného proudu dostane za 29 minut a větší za 31 minut. Konkrétní výkon ale známe jen u AC nabíjení: 11 kW.

Podobně jako další modely, i EV4 se dočká technologie V2L a V2G. Bude tak moci nabíjet jiné spotřebiče a tam, kde to půjde, tak vracet energii zpátky do sítě.

Esteticky mnohé určila aerodynamika. I díky kompletně zakrytému podvozku se součinitel odporu vzduchu cx dostal na úroveň 0,23. Přední část je u obou karosářských variant stejná, dominantní jsou vertikální diodová světla. Vzadu se světla odlišují, sedan je má umístěná hodně do stran, zatímco hatchback je naopak protahuje do středu karoserie.

Uvnitř hraje prim 30palcová obrazovka složená z 12,3palcových budíků, 5,3palcového displeje pro ovládání klimatizace a 12,3palcového multimediálního systému. Novinkou je možnost si na celou plochu displeje pustit Netflix nebo YouTube, případně hrát různé hry. Materiály podobně jako v EV3 hrají na udržitelnost, na kůži rovnou zapomeňte.

Sedan má navíc mezi předními sedadly praktický stoleček, podobně jako již zmíněná EV3. Pokračuje "hra" s volanty: klasická výbava má dvouramenný, sportovně laděná GT-Line tříramenný. Potěší, že úroveň hlasitosti má na volantu na starosti váleček, není tak potřeba neustále klikat jako kdysi.

Prodeje sedanu a hatchbacku by měly začít na českém trhu souběžně, zatím české zastoupení hovoří o podzimu letošního roku.

Nejmenší elektrická Kia

Kromě EV4 pak ve Španělsku oslavil premiéru také koncept malého elektrického SUV EV2. U něj Kia neudává rozměry, jde ale o auto podobně velké jako Stonic nebo Rio, tedy spadající do segmentu B. Ačkoliv jde zatím o koncept, vnější design vypadal z velké části prakticky hotový.

Samozřejmě, proti sobě se otevírající dveře mít auto nebude, také 20palcová kola si patrně schová maximálně pro nejvyšší výbavové verze. Jinak ale EV2 sází na líbivé tvary, trochu náchylnější k poškození by mohla být níže umístěná zadní světla, naopak ta přední dodávají SUV robustní vzhled.

Interiér konceptu je především o udržitelných materiálech včetně třeba jednoho s příměsí celulózy. Kromě toho se snaží být i praktický: naplno EV2 využívá třeba chybějícího středového sloupku. Vpředu i vzadu je dvoumístná lavice (vpředu posuvná, vzadu s výklopným sedákem), pokud auto stojí, může být přední lavice ještě rozšířená o malé nouzové sedátko.

Palubní desku tvoří podobně jako u EV4 obrazovky sdružené pod jedním sklem. Za pozornost stojí mimo jiné netradičně zahnutý volant, stejně jako vyjímatelné trojúhelníkové reproduktory ve dveřích.

Jakou techniku nejmenší elektromobil ukrývá, Kia odhalit nechtěla. Zveřejnila jen, že auto nabízí funkci V2L, dá se tedy předpokládat použití 400V verze E-GMP platformy podobně jako u EV4 nebo EV3. Produkční verze na sebe nenechá dlouho čekat, přijet by měla už příští rok.