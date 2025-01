Robocop přijel do Prahy. Futuristická Tesla tu slaví premiéru, není jen o blinkrech

První zákazníci se v něm projedou v březnu, alespoň staticky si ho ale každý může vyzkoušet už teď. Sice po omezenou dobu, hlavní změny prozradí však i stojící exemplář. Omlazená Tesla Model Y, známá jako Juniper, patří k nejočekávanějším novinkám roku. A redakce Aktuálně.cz dostala první ochutnávku toho, co zájemce čeká.

První myšlenka, když uvidíte omlazený Model Y: Co je to vlastně za auto!? Tvar karoserie je povědomý, ale ten zbytek vypadá spíš jako z nějaké blízké budoucnosti. Protože v Česku běžně nepotkáte Cybertruck a určitě ne Cybercab, jsou linky a detaily omlazeného SUV úplně neznámé. Americká automobilka tak důrazně vzhledově oddělila Model 3 a Model Y, které v době příchodu na trh vypadaly prakticky totožně.

Světelná lišta vpředu má něco do sebe, slouží zároveň jako denní svícení a v rozích jsou zabudované blinkry. Kvalitu hlavních matrix LED světel umístěných níže v nárazníku ale prověří až klasický test. Ještě radikálnější změnou prošla zadní část. Na tu jsou zatím trochu ambivalentní názory, někomu se svícení po celé šířce auta líbí, jiný preferuje starší řešení.

Designéři použili nepřímé osvětlení, to znamená, že samotná lišta mezi světly není podsvícená, ale osvětlená dopadajícím světlem. Vypadá to velmi efektně, a to i ve chvíli, kdy jsou světla vypnutá. Samotná skupinová světla svým tvarem výrazně připomínají Model 3, stoprocentní kopie to ale není. Všimnete si také, že kromě kol už není nikde na karoserii logo Tesly. Vpředu není ani pomocný nápis, vzadu se název "Tesla" dočtete.

Naopak interiér byste zaměnit mohli skoro dokonale. Tedy pokud nedáváte pozor na detaily. O fyzické páčce blinkrů už bylo popsáno tolik, že výraznější rozbor by byl jako nosit dříví do lesa. Jiné jsou ale i drobné detaily, třeba fyzická vnitřní klika dveří má na sobě piktogram, takže okamžitě tušíte, k čemu tato páčka je.

Prosklená střecha přišla o střední příčku, a tvoří tak jeden souvislý celek. Až když se podíváte do kabiny původního Modelu Y, pochopíte, jak moc se provedení palubní desky posunulo. Včetně voliče převodovky na 15,4palcové obrazovce.

Cestující vzadu čekají nově tvarovaná sedadla a také osmipalcový displej na ovládání klimatizace či sledování Netflixu nebo YouTube. Sedačky se také sklápí a vyklápí elektricky tlačítkem přímo z kufru. Aby vše proběhlo hladce, přední sedadla se lehce posunou směrem dopředu. Zdánlivá maličkost, ale praktičnost Modelu Y toto řešení výrazně posouvá dopředu.

Se změnami designu se zlepšila i aerodynamika vozu, a tím pádem také jeho spotřeba a efektivita. Pro evropský trh zatím Tesla představila jedinou verzi. Long Range s pohonem všech kol. Spotřeba klesla na 15,3 kWh / 100 km, dojezd se prodloužil o 35 kilometrů na celkových 568. Baterie přitom zůstala stejná, využitelná kapacita tak je nadále 75 kWh. Nezměnilo se ani nabíjení, maximální výkon je 250 kW.

Maximální rychlost pak mírně klesla na 201 km/h, naopak zrychlení z 0 na 100 km/h se zlepšilo na 4,3 vteřiny. To však jen v případě použití Acceleration Boostu, který je součástí standardní výbavy úvodní zaváděcí edice Launch Series.

Ta jako jediná má i cenu, stojí 1 529 900 korun. Protože stávající provedení podobnou verzi nemá, nelze ani provést přesné porovnání a říct, o kolik novinka nakonec zdraží. Launch Series každopádně dostane specifická loga na pátých dveřích, stejné se pak promítá i po otevření předních dveří na silnici. Dále má několik nápisů "Launch Series" nebo černý interiér s veganským semišem. Na výběr bude jen černá nebo stříbrná barva karoserie a standardem jsou 20palcová kola.

Úvodní edice se k zákazníkům dostane v březnu, později budou následovat i další verze, které budou mít cenu nižší - ať už díky použití menší baterky, nebo pohonu jen zadních kol. Pokud se budete chtít s omlazeným Modelem Y seznámit v předstihu, bude k vidění v průhonickém showroomu značky od 31. ledna do 8. února. Automobilka doporučuje předchozí registraci.