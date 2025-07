A vítězem se stává... Favorit bez rádia. Přehlídka divných veteránů má nového krále

Bizarnější sraz klasických aut v Evropě navštívit nemůžete. Malebná příroda starého britského zámku a všude kolem rovery, mondea, lady nebo trabanty. Tady s milionovou cenovkou nepochodíte, zato auto v základní výbavě je tu skoro svatý grál. A letos byla na srazu úplně obyčejných aut i velmi výrazná česká stopa.

Je sobota ráno, slunečnou oblohu jen občas naruší mrak a kousek od zámku Grimsthorpe v britském hrabství Lincolnshire je slyšet zvuk motorů. Spousty motorů. Člověk s dobrým sluchem ale pozná, že tady je něco špatně. Na starobylém britském zámku a v jeho zahradách byste čekali aristokratické dvanáctiválce starých Bentley nebo Rolls-Royců. Přitom nejeden z těch motorů je i Čechům dobře známý. Takhle přece zní Favorit a Felicia!

Na konci července si totiž v Lincolnshire nedali dostaveníčko milovníci klasických britských automobilů za miliony liber, ale nadšenci do úplně obyčejných aut. Ostatně akce, kterou pořádá pojišťovna Hagerty International, se jmenuje Festival běžných, v originále Festival of the Unexceptional.

A je to opravdu bizarní přehlídka úplně obyčejných aut ve stavu, jako by právě včera vyjela z továrny. Tamhle je Daewoo Matiz, a dokonce ne jedno. Vauxhall Corsa v několika barvách, Nissan Micra, když měl ještě spalovací motor, několik starých fordů a peugeotů, Talbot Solara, Audi A2, Volkswagen Polo Harlekin, a dokonce i Bedford Rascal nebo první Tata Nano. Ta originální, indická. Dokonce Trabant, několik modelů lada a další auta ze socialistické éry si sem našla cestu.

Stejně jako třeba na srazu aut u jezera Como uvidíte i v Lincolnshire auta, která běžně na silnicích nepotkáte. Rozdílem je, že tady jde o modely doslova za pár liber, někdy i zadarmo. To proto, že je majitelé zachránili před sešrotováním a trpělivou péčí i z nudných a masově vyráběných modelů 70., 80., 90. a začátku nultých let udělali leštěnky. A pokud jsou to auta v základní výbavě, tím lépe.

Právě fakt, že majitelé udrželi tato auta, jejich obyčejnosti a průměrnosti navzdory, v provozu a ve skvělé kondici, z nich dělá ideálního účastníka tohoto srazu. "Díly na italské sportovní auto z 60. let najdete na Googlu za chvíli, ale zkuste si to samé třeba s Talbotem Solara," říkají pořadatelé.

Letos se konal už jedenáctý ročník srazu, jehož tradiční součástí je i soutěž elegance nazvaná Přehlídka normálních, v originále Concours d’Ordinaire. Je to padesátka aut, která se postaví přímo na prostranství před zámkem, a z níž pak odborná porota vybírá jednoho vítěze netradiční přehlídky elegance. V porotě zasedají mimo jiné i známá jména britské motoristické žurnalistiky jako Steve Cropley, Andrew Frankel nebo Richard Bremner.

Dostat se mezi padesátku vyvolených není jen tak, letos bylo výběr potřeba zúžit z původně asi 250 vozidel. Ta přihlásili do výběru sami majitelé.

Na trofej pro nejlepší auto srazu si pak sáhla - poněkud překvapivě v konkurenci pro britské silnice mnohem známějších aut typu Ford Mondeo nebo Vauxhall Cavalier - Škoda Favorit. A to rovnou v základní výbavě na britských ostrovech známé jako Forum. "Je to auto tak obyčejné, že nemá ani rádio," komentují modrý vůz z roku 1992 pořadatelé srazu.

Auto patří 22letému Simonovi Packowskimu, který ho zachránil z vrakoviště. Tam Favorit skončil kvůli rozbitému těsnění hlavy válců. Aby ho dostal do původního stavu, ujel majitel dokonce 1600 kilometrů pro originální opěrky hlav. Mimochodem k ocenění odborné poroty Packowski přidal i cenu za nejhezčí auto srazu přímo od návštěvníků.

Druhé místo si od poroty odvezl Callum Bailey s červeným Fordem Mondeo z roku 1999. Ten byl pro změnu zachráněný před účastí v demoličním derby. Aby se dostal do stavu, který najdete na fotkách v galerii, investoval do něj majitel v přepočtu přes 170 tisíc korun.

Ani žlutý Citroën Visa Club nemá zrovna normální příběh. Je totiž jeden z posledních tří kusů tohoto typu jezdících po britských silnicích.

Dohromady se akce podle pořadatelů zúčastnilo několik tisíc návštěvníků a aut z celé Evropy. Jeden z účastníků v Talbotu Solara dokonce ujel přes 1600 kilometrů, jen aby se srazu mohl zúčastnit.

Pořadatelé pak vypichují také expozici muzea britských automobilů z Gaydonu. To přivezlo hned několik unikátních prototypů z éry koncernu British Leyland, stejně jako pár dalších aut ze své sbírky, samozřejmě s britským pasem.