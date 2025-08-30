Nejdřív NASCAR, pak Harleye. V čele monstrózní vyjížďky Prahou jel prezident

Prahou v sobotu burácely stovky motocyklů Harley-Davidson. Vyjely v rámci tradičního průjezdu, který je jedním z hlavních událostí festivalu Prague Harley Days.
Ke koloně se připojil prezident Petr Pavel, jenž je známý svou vášní pro auta i motorky, a doprovodila ho i manželka Eva. Na vypůjčeném Harleyi vedl Petr Pavel kolonu, jeho manželka jela na motorce jiné značky.
Už v pátek prezident rozšířil svou sbírku motoristických zážitků, když se stal vůbec prvním českým prezidentem, který usedl do závodního vozu NASCAR. Na mosteckém autodromu absolvoval několik kol v doprovodu profesionálních jezdců a podle svých slov si jízdu v americkém speciálu s výkonem přes 400 koní užil.
Značku Harley-Davidson má Pavel rád a festival navštívil i loni. Letošní akce se koná už potřinácté a během víkendu na Výstavišti očekávají organizátoři až 20 tisíc návštěvníků.
Na pražských silnicích se k českým jezdcům přidali i účastníci z Německa, Polska a Slovenska. Kolona projela magistrálou, Nuselským mostem a podél Vltavy, aby se po hodině vrátila zpět na Výstaviště, kde si návštěvníci mohli prohlédnout stovky vystavených strojů.
Festival nabídne nejen přehlídku nových i historických Harleyů, ale také soutěž v přestavbách motocyklů, ukázku amerických automobilů i freestyle motocross. Nechybí ani hudební vystoupení, v pátek večer to byly revivalové kapely, dnes se publikum těší na koncert rappera Marpa.
Petr Pavel není mezi motorkáři nováčkem. Často se účastní podobných akcí, v létě se ukázal na brněnském MotoGP a v České Lípě připomněl 120 let od vítězství českého závodníka Václava Vondřicha. Na motorku usedá i během dovolené, přesto mu jeho záliba přinesla i drobné komplikace - loni se při jízdě na uzavřeném okruhu lehce zranil a v minulosti se musel omlouvat také za jízdu bez helmy.