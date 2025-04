Slovní přestřelkou skončilo setkání delegací Itálie a Ruska v Turíně. Sešly se zde, aby společně naplánovaly oslavy šedesátého výročí podpisu smlouvy o výrobě licenčních Fiatů 124 ve městě Togliatti. A došlo i na historický tank.

"Už samotný let přes Ankaru byl příšerný," postěžoval si na Evropskou unii Vladimir, vnuk bývalého ruského ministra autoprůmyslu Alexandra Tarasova v listu Vostockij pijonjer. "Ale ani uvítání v Turíně nebylo tak srdečné, jak mi o něm vyprávěl děda při vzpomínkách na 60. léta," pokračoval.

Zatímco tehdy stály na letišti seřazené Fiaty 124, osobní dar každému členu ruské delegace, o 59 let později je podle Tarasova uvítali jen "genderově pochybní" taxikáři.

Vladimir se také v novinách rozpovídal o tom, jak k podpisu smlouvy před lety vlastně došlo. "Bylo domluveno s Brežněvem (generální tajemník ÚV KSSS, pozn. red.), že mu zavoláme, jestli pro něj mají nachystané slíbené Ferrari 275 GTB. A měli, do Tupolevu s ním děda zajížděl i s červenou mašlí," zavzpomínal vnuk.

To, že si Rusové k výstavbě továrny na břehu řeky Volhy vybrali Italy, a ne Francouze, se kterými také jednali, rozhodl podle Tarasova právě Brežněv. "Renault poslal Leonidu Iljiči obyčejnou R16, což byla chyba. Ale nic lepšího chudáci tehdy neměli," směje se Tarasov.

Italský deník Avanti však přinesl na setkání jiný pohled. "Rusové se vypotáceli z letadla a vykřikovali, že Turín je historické ruské město, protože tu byli už v roce 1966. A pak nám se zbraní v ruce vyhrožovali, ať jim dáme licenci na tank Fiat 3000, který jsme vyráběli mezi světovými válkami," líčil událost účastník setkání, který si přál zůstat v anonymitě.

Jenže právě tady se ukázalo, jak dávná korupce Leonida Brežněva dokáže i po letech ohrozit Putinovu speciální vojenskou operaci. S tankem totiž Rusové u Fiatu neuspěli, protože licenční práva drží jako na potvoru zrovna Renault.

Při setkání však došlo i na otevření starých ran. "Vyčetli nám, že si kdysi z Turína kromě fiatů odvezli i muňky. A že si pár soudruhů při pojídání ústřic vylámalo zuby," líčí anonym, podle kterého ale příhodu s poškozeným chrupem sovětské delegace už dříve slyšel od francouzské konkurence. "My jsme podávali špagety. To bylo opravdu, jak to říct… Prostě, špagety viděli poprvé v životě," vysvětloval novinám zdroj.

Pak si zase Rusové vyslechli obvinění, že italského komunistu Palmira Togliattiho, po kterém pojmenovali celé nově vzniklé město, během dovolené na Jaltě otrávili. "Právě po této výměně však došlo k nečekanému usmíření. Obě delegace se totiž shodly, že to bylo jedině dobře, protože italští komunisté Apeninskému poloostrovu v 70. letech i tak pořádně zatopili," konstatoval list.

"Dohodli jsme se, že zapomeneme, jak jsme je učili držet šroubovák, a že nám asi polovinu věcí nikdy nezaplatili," zhodnotil společnou schůzku zástupce Fiatu. "Na oplátku nám Rusové slíbili, že ušetří naši turínskou továrnu, až s tanky bez licence potáhnou na Lisabon budovat novou Evropu," citují závěrem italské noviny ze společného komuniké.

(Poznámka redakce: Obsah článku se vztahuje k unikátnímu kalendářnímu datu. Jakákoli podobnost se skutečnými osobami či institucemi je čistě náhodná.)