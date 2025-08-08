Auto

Prostor Fabie, příznivá cena a solidní dojezd. Posadí Renault 4 Česko do elektroaut?

Prostor Fabie, příznivá cena a solidní dojezd. Posadí Renault 4 Česko do elektroaut?
Renault uvedl na český trh druhý retro elektromobil. Po Renaultu 5 jde o Renault 4, který je větší, vážnější a dospělejší. A nadále skvěle připravený na městskou džungli.
Spousta designových elementů R4 vychází z původního volnočasového auta, kterého se vyrobilo přes osm milionů kusů.
Ostatně terénní charakter si přinesla i novinka díky hranatým blatníkům s plastovým obložením nebo vždy alespoň 18palcovým kolům.
Základ je stejný jako u R5, nicméně delší rozvor dává autu jistější jízdní vlastnosti. Zobrazit 56 fotografií
Foto: Jan Matoušek
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 3 hodinami
Renault se s novými elektromobily trefil do černého. Alespoň pokud jde o design. Retro tvary R5 i R4 přitahují pozornost a do showroomů francouzské značky i zákazníky, kteří by o ni jinak normálně nestáli. A zatímco veselý Renault 5 je hlavně autem do města, o něco vážnější Renault 4 by rád zaujal místo auta třeba pro mladé rodiny s malými dětmi. Jak se s ním žije v českých podmínkách?

Ve Francii se začal Renault 4 prodávat teprve před pár týdny, tamní média už si ale všímají případů, kdy prodejci i mírně ojeté kusy prodávají za prakticky stejnou - a ojediněle i vyšší - cenu, než udává ceník. Pořadníky jsou totiž dlouhé, o auto je i díky štědrému dotačnímu systému ve Francii velký zájem. V Česku asi podobná situace nehrozí, což ale neznamená, že by R4 nebyla atraktivní zboží.

Související

"Šéfovo auto" už dorazilo. Renault 5 je konečně v Česku, přijel i s novou výbavou

Renault 5 (česká premiéra duben 2025)
16 fotografií

Ačkoliv nemá veselou žlutou nebo výraznou zelenou, ale jen poměrně obyčejnou tyrkysovou, stejně na hranaté tvary všichni koukají. Podobně jako v případě R5 nejsou hrany pětidveřového hatchbacku zrovna nejaerodynamičtější, ale nesou v sobě historickou nostalgii. Ačkoliv v Československu původní R4 vyráběná v letech 1961 až 1992 nebyla tak populární jako R5, stejně se těch více než osm milionů vyrobených kusů propsalo do hlavy i tady.

Po stránce tvarové přitom nedělá novodobá R4 svému předchůdci vůbec žádnou ostudu. Kolmá příď s maskou pod sklem a podsvíceným orámováním má stejný tvar jako kdysi, rošťácky vypadající LED světla dodávají potřebnou hravost. Poprvé je tu také u Renaultu svítící logo. A prolisy ve spodní části dveří nostalgicky připomínají rurální charakter předchůdce.

Dnešní R4 je králem městské džungle, čemuž odpovídá i nádech SUV. Hranaté blatníky s plastovým ochranným obložením, vždy minimálně 18palcová kola a v testované verzi i střešní ližiny. Tam všude vidíte volnočasový charakter. Díky druhému elektromotoru by v budoucnu dokonce mohla přibýt i verze s pohonem všech kol.

Platforma, elektrický motor pohánějící přední kola nebo baterka v podlaze jsou stejné jako u R5, což je jen a jen dobře. Malý retrohatchback se totiž řadí k nejlépe fungujícím městským elektromobilům na trhu a R4 tomu nezůstává nic dlužná. Jen přidává trochu větší rozměry.

Související

Nečekané překvapení zní trochu jako vysavač. Alpine A290 ale zaujme i škarohlídy

Alpine A290 GTS
41 fotografií

Do testu přijela verze comfort range, to znamená větší 52kWh baterku v kombinaci se 110kW elektromotorem. Ten poskytuje elektrickému hatchbacku velmi slušnou dynamiku, vždyť z 0 na 50 km/h se dostanete za 3,5 vteřiny. Dvojnásobná meta je na tachometru za 8,2 vteřiny.

Více než závody na semaforech potěší hlavně schopnost pružné akcelerace třeba při předjíždění nebo nájezdech na dálnici. Při prudkém sešlápnutí plynového pedálu totiž dávají přední kola vědět, že je na ně tak rychlý přísun tak vysokého výkonu možná trochu příliš.

Související

Inster strčí konkurenci do kapsy. Mrňous na baterky je mnohem dospělejší, než se zdá

Hyundai Inster
32 fotografií

Pokud ale váš život neměří čtvrt míle a oceníte spíše vlastnosti jako hbitost v úzkých prostorech nebo ekonomika provozu, jste u R4 na té správné adrese. Za týden testu si francouzský hatchback řekl v průměru o 14,3 kWh / 100 km, a to jsme samozřejmě jezdili i po dálnici. Je to dokonce o celou kilowatthodinu nižší spotřeba, než udává automobilka. Reálný dojezd na jedno nabití je tak klidně kolem 350 až 360 kilometrů.

Ve městě pak není problém dostat na úroveň 11 až 12 kWh / 100 km. A pro městský provoz má R4 oproti R5 jednu velkou výhodu: možnost ovládání jedním pedálem, které je velmi plynulé a zvláště u takového auta extrémně návykové. Páčkami pod volantem si lze samozřejmě nastavit rekuperaci podle vlastního přání. Podvozek se dobře vyrovnává s většími nerovnostmi, série menších děr ho ale dokáže rozhodit. Celkově bychom ho však označili za pohodlnější a jistější než v R5, za což může i prodloužený rozvor.

Související

Tak nízké ceny čekal málokdo. Do Česka konečně dorazily dostupné čínské elektromobily

Leapmotor C10
21 fotografií

Velmi slušná je nabíjecí křivka. U verze s větší baterkou je maximum u DC stojanu 100 kW, na nějž ale v praxi dosáhnete jen při deseti a méně procentech kapacity. My jsme přijeli k nabíječce s třinácti procenty a Francouz se nabíjel 97 kW. Při 37 procentech se stále nabíjel 88 kW a i těsně pod 80 procenty osciloval nabíjecí výkon okolo 50 kW. Výsledkem byl čas z 13 na 80 procent za půl hodiny.

Manuální předehřev auto nemá, ale pokud v navigaci zadáte jako cílový bod nabíjecí stanici, tepelný management elektronika provede automaticky a maximální dostupný výkon do baterky proudí od začátku nabíjení. Podobně jako třeba v teslách pak navigace Google ukazuje procento baterie při dojezdu do cílové destinace a hodnotu dynamicky upravuje podle provozu. Doporučuje také, kde případně během cesty nabíjet.

Související

Nejlevnější, ale za jakou cenu? Dacia Spring prokoukla a dostala zajímavé novinky

Dacia Spring Electric facelift test
48 fotografií

Maximální nabíjecí výkon u AC stojanu je 11 kW a podobně jako R5 má R4 také adaptér pro funkci V2L, čili dobíjení elektrospotřebičů přímo z baterie auta. Ten stojí pěti tisíc.

Oproti Renault 5 dokáže jeho větší sourozenec s pár kompromisy zastat i roli jediného rodinného auta, hlavně v případě, pokud jsou děti jezdící vzadu ještě malé. Prostoru je totiž před koleny spíše průměrně, a to přesto, že se rozvor oproti R5 natáhl na 2624 mm. To je třeba více než u Škody Fabia. Díky baterce v podlaze se sedí docela vysoko, čehož výsledkem je méně místa nad hlavou, a i kolena má dospělý cestující výše, než by bylo stoprocentně komfortní.

Související

S elroqem k moři do Chorvatska, přes zimní Alpy. Jedeme, nebo spíš pořád nabíjíme?

Škoda Elroq Chorvatsko 2025
32 fotografií

Potěší velký kufr s 375 litry včetně prostoru pod podlahou. Tam je i praktická vyjímatelná plastová vana s nosností až deset kilo. Oproti R5 je nižší nakládací hrana a víko může mít i elektrické ovládání. Schodu po sklopení zadních opěradel se ale nevyvaroval ani Renault 4.

Podobně jako vzadu se výše sedí i vpředu, a to i se sedačkou v úplně nejnižším možném bodě. Po chvíli ježdění si na to ale zvyknete a naopak budete velebit samotná pohodlná sedadla, v testovaném autě navíc čalouněná příjemnou a designově efektní látkou připomínající džínovinu. Také místa je vpředu ve všech směrech dost.

Palubní deska je známá z Renaultu 5, a to včetně soustavy dvou displejů s desetipalcovou úhlopříčkou. Systém operující na Androidu od Googlu znamená spoustu známých aplikací včetně zmíněných map od technologického giganta. Jejich obraz se promítá i do přístrojového štítu, stejně tak si tam ale můžete poslat navigaci třetí strany z telefonu připojeného pomocí bezdrátového Apple CarPlay či Android Auto.

Renault 4 Techno comfort range

Motor: elektromotor vpředu, pohon předních kol
Výkon: 110 kW / 150 k
Točivý moment: 245 Nm
Nejvyšší rychlost: 150 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 8,2 s
Využitelná kapacita baterie: 52 kWh
Průměrná spotřeba: 15,3 kWh/100 km
Dojezd: 409 km
Rozměry (d / š / v): 4143 / 1796 / 1572 mm
Rozvor náprav: 2624 mm
Objem zavazadlového prostoru: 375 / 1149 l
Cena od: 849 000 Kč

Díky čalouněné části před spolujezdcem pak i palubní deska většinově z tvrdých plastů působí hodnotně. Je také dobře zpracovaná, jakkoliv černý klavírní lak bychom si klidně odpustili.

Nejlevnější Renault 4 s 90 kW, 40kWh baterií a dojezdem 308 kilometrů vychází na 725 tisíc korun. To už je ve světě malých elektroaut docela slušná suma. Je také ale o padesát tisíc dražší než R5. Testovaná větší baterka začíná na 799 tisících korunách.

Výbava verze Techno

Renault 4 v prostřední výbavě Techno má na palubě mimo jiné tepelné čerpadlo, desetipalcový navigační systém, bezdrátové rozhraní Apple CarPlay i Android Auto, automatickou klimatizaci s jednou zónou, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, adaptivní tempomat, zadní parkovací senzory a kameru, diodová přední světla, podsvícenou masku a logo vpředu, střešní ližiny nebo 18palcová litá kola.

Mezi příplatky mělo testovací auto paket advanced driving assist za 22 tisíc korun obsahující přední a boční parkovací senzory, samočinné parkování, sledování mrtvého úhlu nebo sledování dopravy při couvání, paket winter comfort za 13 tisíc korun s vyhříváním předních sedadel a volantu, elektrické víko kufru za 10 tisíc korun nebo V2L adaptér za pět tisíc korun.

Na fotkách je auto ve výbavě Techno, dostupné jen s větší baterkou, za nejméně 849 tisíc korun. Co všechno tento stupeň nabídne, zjistíte v přiloženém boxíku. Aby ale částek nebylo málo, tak i s příplatky toto konkrétní auto přišlo na 921 500 korun. Časem nabídku R4 ještě doplní verze s plátěnou stahovací střechou, takže pocitu jako na francouzském azurovém pobřeží kdysi v 70. letech už nebude bránit skoro nic. Maximálně samozřejmě vaše představivost.

Prohlédnout si 56 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Loni to byl hit, letos jen sčítá ztráty. Volvo má ale recept, jak vrátit EX30 do hry

Loni to byl hit, letos jen sčítá ztráty. Volvo má ale recept, jak vrátit EX30 do hry
11 fotografií

Přelomové rozhodnutí soudu: Řidič nedával pozor, za tragickou nehodu ale může Tesla

Přelomové rozhodnutí soudu: Řidič nedával pozor, za tragickou nehodu ale může Tesla

Další nepovedená renovace, nebo skrytý poklad? V Americe draží zelenou Tatru 87

Další nepovedená renovace, nebo skrytý poklad? V Americe draží zelenou Tatru 87
20 fotografií

Jawa má tři rytíře Jedi. Přichází s motorkami, které v Číně vozí policii i hasiče

Jawa má tři rytíře Jedi. Přichází s motorkami, které v Číně vozí policii i hasiče
26 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta Renault Renault 4 Redakční testy elektromobil Elektromobilita

Právě se děje

před 54 minutami
„U Duchoně byla klíčová rozhodnutí, která dělal,“ říká režisér filmu Peter Bebjak

„U Duchoně byla klíčová rozhodnutí, která dělal,“ říká režisér filmu Peter Bebjak

V rozhovoru prozrazuje, jestli má rád překvapení na place, jak vznikala dobová atmosféra filmu a co dělal, aby pronikl do popkultury 70. a 80. let.
Aktualizováno před 59 minutami
Velká jízda dokonána. V Montrealu triumfovala domácí osmnáctiletá senzace

Velká jízda dokonána. V Montrealu triumfovala domácí osmnáctiletá senzace

Osmnáctiletá tenistka Victoria Mboková dotáhla překvapivé tažení turnajem v Montrealu k premiérovému titulu. Naomi Ósakaovou zdolala 2:6, 6:4, 6:1.
Aktualizováno před 1 hodinou
V červenci by volby vyhrálo ANO s 33 procenty, Motoristé by skončili mimo Sněmovnu

V červenci by volby vyhrálo ANO s 33 procenty, Motoristé by skončili mimo Sněmovnu

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by měla 19,5 procenta hlasů, hnutí SPD s podporou dalších stran 14 procent a hnutí STAN 11 procent.
před 1 hodinou
Doktore, poraďte!: Jak předejít cestovní trombóze? Pijte a dělejte dřepy v uličce
2:46

Doktore, poraďte!: Jak předejít cestovní trombóze? Pijte a dělejte dřepy v uličce

Lékař Petr Šonka popisuje, jak předejít cestovní trombóze - tedy krevní sraženině, jež může během letu ucpat cévy a přerůst až ve smrtelnou embolii.
před 2 hodinami
Izrael převezme kontrolu nad městem Gaza, schválil bezpečnostní kabinet

Izrael převezme kontrolu nad městem Gaza, schválil bezpečnostní kabinet

Na obsazení celého Pásma Gazy, které měl v plánu Netanjahu, se kabinet neshodl, informovala agentura AP.
před 2 hodinami
USA nabídly 50 milionů dolarů za pomoc při dopadení venezuelského prezidenta Madura

USA nabídly 50 milionů dolarů za pomoc při dopadení venezuelského prezidenta Madura

Podle americké ministryně spravedlnosti Maduro spolupracuje se zločineckými skupinami a má příjmy z prodeje drog.
před 2 hodinami

Dům jako by šeptal: "Dej mi šanci." Majitelka poslechla a v Chřibské vznikl zázrak

Dům jako by šeptal: "Dej mi šanci." Majitelka poslechla a v Chřibské vznikl zázrak
Prohlédnout si 27 fotografií
"Původně jsem se byla podívat přes realitní kancelář na jiný penzion, ale ten mě nijak neoslovil - prostě to nebylo ono," vypráví Sněžana Veverková, majitelka neobyčejné stavby.
Historický snímek.
Další zprávy