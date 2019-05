Průzkum odhaluje mýty o elektromobilech: Podle každého pátého nesmí do automyčky

Průzkum, který si nechala zpracovat britská pojišťovací firma LV=, odhalil nejčastější mýty ohledně elektromobilů a předsudky, které vůči nim lidé mají. Některé jsou poměrně úsměvné, navzdory tomu ale více než čtvrtina dotázaných uvažuje o tom, že by jejich příští auto mohlo být do zásuvky.

Smí se s elektromobilem do automatické myčky? Osmnáct procent dotázaných Britů si myslí, že ne. Má to pravděpodobně co dělat i s obavou z jízdy v intenzivním dešti, kterou má desetina respondentů. Šest procent lidí pak má za to, že jim elektroauto může přivodit zranění elektrickým proudem.

Nutno říct, že všechny tyto obavy jsou za normálních okolností nesmyslné. Baterie a vysokonapěťový systém jsou u všech elektroaut navrženy tak, že jsou utěsněny a žádný zkrat nehrozí ani při kontaktu s vodou. Testují se dokonce na plné ponoření do vody. Elektrická auta musí splnit stejné provozní požadavky jako vozy se spalovacím motorem.

Při návrhu vozu musí být vyřešeno i chování auta při havárii, aby například nezačalo samovolně hořet. Servisní centra pak v případě oprav elektromobilů používají speciální vybavení a musí splnit požadavky automobilky.

Lidé ale nemají obavy jen z bezpečnosti elektrického vozu. Dvanáct procent je toho názoru, že se s nimi nesmí na dálnici (smí, pokud jejich konstrukční rychlost přesahuje 80 km/h, což v drtivé většině případů platí).

Čtvrtina dotázaných se bojí toho, že se baterie musí měnit po pěti letech. Výrobci však dnes již běžně dávají na články osmiletou záruku. A v řadě případů jsou i po této době články použitelné.

Čtvrtina respondentů pak má rovněž obavu z toho, že provoz elektrického vozu je dražší než v případě konvenčního se spalovacím motorem. Opak je ale pravdou, při vhodně zvoleném tarifu platíte za "palivo" na kilometr desítky haléřů, u benzinového vozu několik korun.

Řadu dotázaných také nezasáhl marketing Tesly. Padesát pět procent z nich má totiž za to, že jsou elektroauta slabší než vozy na benzin nebo naftu. To ale nemusí platit: i běžné elektromobily jako základní verze Hyundai Kona Electric mají výkon 100 kW a zrychlení z nuly na sto pod deset sekund. O Tesle Model S, která stejný úkon zvládne do tří vteřin, nemluvě.

Britská veřejnost se tak podle LV= dělí na to, jestli si elektroauto pořídit, nebo ne. Pětina by o něm (do velké míry i kvůli výše uvedeným mýtům a předsudkům) nikdy neuvažovala, 27 procent jeho nákup naopak zvažuje. Nutno však dodat, že v Británii existují pro pořízení lokálně bezemisních vozů vládní pobídky. Soukromí zákazníci tak na rozdíl od nás nemusí překonávat jeden z nejpalčivějších problémů elektromobility: vysokou cenu.