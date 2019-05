před 2 hodinami

Jsou tu s námi a mají své výhody. Elektromobily jsou již pár let realitou trhu s novými auty a první kousky se začínají objevovat v bazarech. Ceny startují na nějakých 250 000 korunách. Jistě, jedná se o první generaci vozů s menšími bateriemi, které se nedokážou vyrovnat nejnovější Tesle, ale i tak mají svá pro. Jedná se třeba o speciální značku, která jim umožňuje parkování zdarma v pražských modrých zónách (v budoucnu již nebude platit pro hybridy). Z ojetého elektroauta se najednou stane zajímavá možnost, jak pořídit druhý vůz do rodiny na dojíždění do Prahy. Na co si ale dát pozor?