Průšvih s bateriemi. Problémové elektromobily se musí vykoupit, u ojetin klesá cena

Jaguar má problém s určitými šaržemi elektromobilů i-Pace. Výměna baterií je tak nákladná, že auta raději od majitelů vykupuje a nechává je sešrotovat. Problém se týká i několika málo aut v Česku. Aféra ovlivňuje také cenu ojetin.

Automobilka Jaguar řeší potíže s elektromobilem i-Pace. Jde o určité šarže vozů vyrobené v období 2019-2020 (americké weby uvádějí i rok 2018), které dostaly baterii od společnosti LG Energy Solutions.

Majitelé dotčených aut měli s autem opakované problémy, podle serveru Road and Track byl elektromobil v minulosti svolán už pětkrát do servisu kvůli přehřívání vysokonapěťového akumulátoru, u nějž hrozí, že by se vůz mohl vznítit.

Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) již dříve doporučil majitelům, aby své elektromobily nabíjeli maximálně do 75 procent kapacity baterie a kontaktovali automobilku Jaguar Land Rover (JLR), aby zkontrolovala, zda jejich auto netrpí dotčeným problémem. Po překročení hranice nabití 85 procent dochází v modulech k nekontrolovatelným chemickým procesům, jež mohou způsobit požár.

"Problém není software nebo mechanika, ale chemie. Senzory neumí detekovat rizikové chemické procesy v bateriích, a tak hrozí riziko vzplanutí či jiného nebezpečného chování. Vyměnit pouze jednotlivé moduly situaci neřeší, chemii mají všechny stejnou," dodal redakci Hospodářských novin zdroj obeznámený s problémy dotčených aut.

Potvrdily to i případy elektromobilů s už vyměněnými moduly, kde problém setrval. Road and Track připomíná, že v roce 2023 došlo v USA k třem vzplanutím aut, které JLR předtím svolal do servisu a snažil se o nápravu. K zranění či úmrtí při požáru nedošlo.

Potíže nejde jednoduše vyřešit, a tak se JLR rozhodl některá auta raději od majitelů odkoupit a zlikvidovat. Údajně má jít až o 3 tisíce aut dodaných jak do USA, tak Evropy.

Na americkém fóru majitelů vozu i-paceforum.com uživatelé popisují, že jim společnost dopisem s kódem svolávací akce H484 nabídla možnosti řešení. Odkup vozu, odkup na protiúčet či možnost výměny baterie. "Zatím bylo společností odkoupeno ke konci letošního února 2014 aut, z toho okolo 1300 i-Paců bylo prodáno v zemích EU," řekl redakci zdroj. Primárně jde o auta registrovaná v Norsku a Nizozemsku. V Česku se má jednat o 13 elektromobilů.

Automobilka se ve vhodných případech pokouší nejprve vyměnit celou baterii. To je však velmi nákladné. Výměna vyjde na 30 tisíc eur, tedy tři čtvrtě milionu korun. Proto řeší každý jednotlivý případ, zda se výměna vůbec vyplatí. Jako ojetina má i-Pace výrazně nižší cenu.

Na německém inzertním portálu mobile.de se nyní vozy i-Pace z roku 2018 nabízejí za cenu zhruba od 19 tisíc eur (475 tisíc korun), auta o rok mladší okolo 21 tisíc eur (525 000 Kč).

"V inkriminovaných případech je proto pro výrobce jednodušší vůz po dohodě se zákazníkem odkoupit, zohledňuje se stav auta i nájezd. Odkoupené vozy se pak sešrotují," dodává zdroj.

Na zmíněném fóru americký majitel vozu uvádí, že mu byla JLR nabídnuta částka za odkup 20 tisíc dolarů, v přepočtu 480 tisíc korun. "A to je, při uvážení, že jde o pět let staré auto, poměrně slušná nabídka," popisuje jeden z vlastníků. Na americkém portálu s ojetými vozy Cars.com se i-Pacy z roku výroby 2019 pohybují zhruba od 18 tisíc dolarů (432 tisíc korun).

V lednu letošního roku se na síti X objevily od účtu eVNewt fotografie britského autovrakoviště Charles Trent Ltd., na kterých jsou vidět Jaguary i-Pace vyskládané nad sebou ve čtyřech patrech a připravené k recyklaci a sešrotování.

Co čeští majitelé?

Podle Statistik dovozců automobilů bylo na českém trhu v roce 2019 registrováno 47 vozů i-Pace, tedy nejvíc během jeho existence, o rok později to bylo 17 aut, v letech 2021 a 2022 se registrovalo vždy po šesti kusech a poslední dva roky jen dva vozy ročně. Z problémové šarže s bateriemi od LG se údajně do Česka dostalo 13 aut.

Vůz měl nevyžádanou reklamu v Česku i proto, že na jaře 2023 jeden i-Pace shořel v pražských podzemních garážích. Šlo o první případ požáru elektromobilu v Česku. Zda ale problém vozu souvisel se zmíněnými potížemi s bateriemi od LG Energy Solutions, zastoupení značky JLR v Česku nikdy nekomentovalo. Vyšetřování hasičského sboru dospělo k tomu, že problémem byla technická závada na voze, související buď s palubní nabíječkou, nebo baterií samotnou.

Potíže s vozem měl v nedávné době také jeden z českých majitelů Jaguaru i-Pace, který redakci popsal své zkušenosti. Vůz si pořídil jako nový v roce 2019.

V létě minulého roku vypověděl službu jeden z modulů trakční baterie. "V rámci záruční opravy servis auto přijal, trvalo to ale poměrně dlouho, než se auto opravilo, téměř dva měsíce. Pak se ještě porouchala palubní nabíječka ve voze a dlouho se čekalo na náhradní díly," popisuje majitel auta Marek Č., který si raději nepřál uvést pravé jméno.

"Auto se pak záhy porouchalo znovu, nefungovala klimatizace a opravu už bylo nutné plně hradit mnou. V té době už jsem se dozvěděl o případech, kdy JLR začal vykupovat problémové vozy na americkém trhu kvůli baterii," popisuje.

"Zajímal jsem se proto v českém servisu, zda je tento program využitelný i u nás, protože jsem začal s autem ztrácet trpělivost. Odpověděli mi, že se nic takového nenabízí. Jediný případ, který by takto řešili, by byla totální závada celé baterie, jež by nešla řešit výměnou modulů," říká Marek Č.

Proto chtěl vědět, zda by vůz od něj alespoň odkoupili, to však servis odmítl s tím, že neumí nabídnout odpovídající částku. "Zkrátka, že vůz je v současné době jako ojetina jen těžko prodejný. A tak jsem to celé vzdal a auto jsme si nechali s tím, že už ho zkrátka dojezdíme," dodává majitel elektrického Jaguaru.

Dealeři vozů Jaguar Albion Cars ani Autosalon Dajbych nechtějí problém s vozy komentovat a na dotaz redakce odmítají sdělit, jak jednají s majiteli problematických vozů v Česku.

Medializované problémy s bateriemi nicméně ovlivňují cenu na sekundárním trhu. "Jaguar i-Pace sice nebyl na trhu ojetých vozů příliš žádaný ani před propuknutím aféry s bateriemi a odpovídaly tomu i ceny, nicméně od podzimu 2024 ještě poklesly, rámcově o 15 až 20 procent," říká Jiří Červenka z tiskového oddělení platformy Carvago, která zprostředkovává nákup a prodej ojetých vozů napříč Evropou.

Vozy z prvních let výroby tak podle něj zůstávají v nabídce velmi dlouho, přestože je lze pořídit i za méně než 600 tisíc korun.

"Na našem webu i-Pace zatím najdete, vedeme ho však na seznamu kandidátů na příští aktualizaci Carvago Blacklistu, což je seznam modelů a modelových variant zcela vyřazených z naší nabídky," uvažuje Červenka.

Na Carvago podle něj Jaguarů i-Pace prodali historicky celkem šest, z toho ve čtyřech případech šlo o vozy vyrobené v letech 2018-2019. Reklamaci baterie nebo jiné části elektrického pohonu nicméně neřešili u žádného z nich.

AAA Auto aktuálně nemá v nabídce jediný elektromobil i-Pace. "Při výkupu aut nemáme žádné preventivní zákazy, všechny vozy posuzujeme individuálně. Zatím jsme prodali čtyři vozy, z toho dva z roku 2019 a vždy po jednom z let 2020 a 2021," říká tiskový mluvčí Roman Švidrnoch a dodává: "Jaguar i-Pace je technicky komplikovanější než jiné elektromobily ve stejné cenové hladině, ale nedá se považovat za nespolehlivý. Při našem testu baterie vykazuje její kondice nadprůměrné hodnoty."

V nedávné době se ale objevily informace, že problémové baterie od LG Energy Solutions se instalovaly v inkriminovaném časovém období nejenom do elektrických Jaguarů, ale také elektromobilů automobilek Audi a Porsche, konkrétně má jít o vozy Porsche Taycan a Audi e-tron.

I ty tak před nedávnem svolávaly dotčené vozy do servisů a snaží se problém řešit. Například web The Verge loni na podzim informoval o svolávací akci NHTSA, která se týká 27 tisíc vozů Porsche Taycan vyrobených v letech 2019 až 2024 kvůli možnému riziku zkratu, který by mohl způsobit požár. Později byl počet zúžen na vozy s bateriemi od LG.

Porsche současně uvedlo, že není prokazatelné, že všechny vyrobené vozy mají zmíněný problém, kvůli kterému by mohlo hrozit vznícení.

Audi svolává ze stejného důvodu 6499 vozů e-tron, tyto elektromobily sdílejí stejnou platformu jako Taycan a mají rovněž baterie od LG. Tuto skutečnost ale podle Carvaga trh zatím nereflektuje a společnost ani nezaznamenává reklamace.

"Zatím vyhodnocujeme, zda je situace natolik vážná, abychom první ročníky zmíněných aut vyřadili z nabídky. Mezi zákazníky jsou oblíbené, protože představují cestu k modernímu luxusnímu elektromobilu za zlomek původní ceny, a většina prodaných vozů funguje podle našich informací spolehlivě," dodává Červenka z Carvaga.

Reklamaci baterie u těchto modelů zatím neřešili. "Pouze u e-tronu jsme se v poslední době několikrát setkali s vadnými elektromotory," dodává Červenka.